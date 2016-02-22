Evinizin nefes almasını sağlayacak 8 iç mekan bitkisi

Günümüzde şehirlerde maruz kaldığımız betonlaşma hepimizi yeşile hasret bırakıyor. Başımızı çevirdiğimiz her yönde binalar, yollar, arabalar görüyoruz. Bu nedenle dışarıdayken bile adeta nefes alamaz hale geldik. Çevremizde yeşil görme isteğimiz ise bizleri saksılı iç mekan bitkileri yetiştirmeye teşvik ediyor. Çeşitli saksı, kap, kasa türü malzemeler içinde ev, iş yeri ya da ofis gibi kapalı mekanlarda iyi bir şekilde yetişebilen bitkilere genel olarak süs bitkisi adı veriliyor. Genelde tropik bitkilerden oluşan iç mekan süs bitkileri kolay bakımları ve uzun ömürlü oluşları ile birçok bitkiseverin favorisi. Bu yazımızda özellikle yeni başlayanlar için, yani bakımı kolay ve aynı zamanda çok da dekoratif olan iç mekan süs bitkilerinden bir derleme yaptık. Evinize ya da iş yerinize yeşilin huzurlu hissini taşıyacak olan bu bitkiler, umuyoruz ki mekanlarınız da nefes almasına yardımcı olacak.
Ev içi koşullarına uygun yağmur ormanı bitkilerindendir. Az hava nemliliğini tolere edebilmeleri ve çok dekoratif olmaları bu bitkilerin birçok çeşidini popüler süs bitkisi ahline getirmiştir. Hava temizleyici etkisi vardır. Parlak yeşil tonlarında, geniş, kılıç gibi uzun ve biraz kıvrık güzel yaprakları son derece dekoratiftir. Doğal gereksinimleri açısından yağmur ormanlarının alt bitkileri olduğu için direkt değil, filtrelenmiş güneş isterler. Direkt güneş yapraklarda bozulmaya neden olabilir.
Senecio rowleyanus Afrika'nın güneybatı yakasının kurak yörelerine özgü bir sukulent çeşitidir.
İnci dizisi olarak da bilinir. Güney Afrika kökenli bu bitki doğal ortamında genellikle çalıların altında zemin boyunca yetişir. Küre şeklinde etli yaprakları parlak yeşil renktedir. Bakımı gayet kolay ve dekoratif şık bir görüntüsü vardır. Kaktüs familyasından olduğu için susuzluğa dayanıklı bir yapıdadır. Ev ortamında genellikle askılı sepette ve direk güneş almayan aydınlık bir alanda güzel görüntüsüyle dikkat çeker.
Air plant denildiğinde aslında Meksika, orta ve güney Amerika’ya özgü, yaklaşık altı yüz otuz farklı bitki türünü kapsayan,Tillandsia cinsinden söz etmiş oluyoruz. Bu bitkilerin dünya üzerinde popülerlik kazanmasına neden olan en önemli özellikleri yaşamak için toprağa ihtiyaç duymamaları ve yaşamlarını diğer bitkilerin üzerinde geçirmeleri. Botanikde bu tip bitkilere (örn. orkideler) epifit (epiphytic) bitkiler adı veriliyor. Epifit bitkiler sanılanın aksine parazit değiller. Üzerlerinde yaşadıkları bitkiyi sadece konak olarak kullanıyorlar. Tillandisalar köklerini sadece diğer bitkilere tutunmak için kullanıyorlar. Yaşam için gerekli nemi ve besinleri yaprakları ile alıyorlar. Bu nedenle airplant beslemek için bir saksıya ihtiyacınız yok.
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Kaktüs saksı bitkisi ev, ofis, iş yerleri gibi yaşam alanlarımızı renklendiren dikenli saksı bitkileridir. Kaktüs saksı bitkisinin en önemli özelliği radyasyon emici olmalarıdır. Çalışma odaları, masa, sehpa üstleri gibi yerleri süsler ve farklı bir hava katar. bakımları kolaydır. Her ortama kolayca uyum sağlayabilen yapısı olan bitkilerdir. Cam önü, kapı önü gibi rüzgar akımına maruz kalacak yerlere koyulmamalıdır, aksi takdirde solarlar. Karanlıkta kalan kısım haftada 1 kere ışık alan yöne çevrilmelidir. Böylelikle yapraklardaki çürüme ve sararmalar engellenebilir. Sulama yapmadan önce çiçeğin toprağının suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için parmağımızı toprağına batırarak kontrol edebiliriz. Eğer hala nemli ise elimiz ıslanıyorsa sulama işlemini birkaç gün sonraya bırakabiliriz. Sulama yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurda çiçeğe verilecek suyun oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Kış aylarında düzenli olarak haftada bir kere, yaz aylarında ise hava sıcaklıklarının artmasından dolayı düzenli olarak haftada iki kere sulanmalıdır. Sulamada kullanılan su kabı ve ölçek değiştirilmemelidir. Sulamadan sonra saksının altındaki kapta biriken su, böceklenme ve koku olmaması için dökülmelidir.
Fil kulağı bitkisi güney ve orta Amerika'nın tropik ortamlarında doğal olarak yetişen bir türdür. Yaprakları renkli veya yeşildir. Yaprak çapları bir metre kadar genişler. Yumrulu ve rizozomlu bir bitkidir. Yaprak uçları genelde yukarı doğru gelişir. Fil kulağı bitkisini genelde ofis ve salonlarda sık sık görürüz. Tam bir salon bitkisidir. Ayrıca ofis ve iş yeriniz varsa bu bitkiyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakımı kolay ve yetiştiriciliği basittir. Büyük ve gösterişli yaprakları için yetiştirilen bitki, bulunduğu ortama güzel bir hava katıyor.Fil kulağı bitkisi toprak isteği bakımından; drenajı iyi yapılmış humus bakımından zengin toprakları sever. Tropik bir bitki olmasından dolayı nem bitki için önemlidir. Gerektiği kadar toprak nemi sağlamalısınız. Toprak geçirgenliğinin de iyi olması gerekir. Bunun için toprak karışımına biraz perlit ekleyebilirsiniz. Yazın toprak yüzeyinin hafifçe kurumasında bolca sulayın. Yazın bol suya ve neme ihtiyaç duyacaktır.
Aşk merdiveni kolay gelişen, fazla seçici olmayan ve saksı bitkisi bakımına yeni başlayanlar için çok uygun, zarif bir bitkidir. Bütün mekanlara kolayca uyum sağlayabilirler. Aşk merdiveni çiçeği direkt gün ışığına maruz kalmamalıdır. Bolca gün ışığını sever ancak ışık endirekt olmalıdır, yani aydınlık yerlere ihtiyaç duyar. Gün ışığı aldığı yöne doğru eğilim gösterebilir. Gün ışığı almayan yönü belirli aralıklarla gün ışığına çevrilmelidir. Böylece çiçeğin bir yöne doğru eğilimi engellenebilir. Aşk merdiveni bitkisi, yazın haftada en az iki kere, kış aylarında ise haftada bir kere saksı üstten sulanmalıdır. Suyun tüm toprağa ulaşması gerekmektedir. Rüzgar akımı alan yerlerden uzak tutulmalıdır. Kış aylarında çiçeğin bulunduğu ortam sıcaklığı on dört ile on beş santigrat derecenin altına düşmemelidir.
Suda yetişen bambu bitkisi aynı zamanda “lucky bamboo – şans bambusu” olarak bilinmektedir. Bu sadece bizde değil tüm dünyada böyledir. Sebebi ise bambu bitkisinin yetiştiği eve şans ve refah getireceğine inanılmasıdır. Ancak evde bakmaya uygun, kıvrımlı ve suda yetişen bu bitki aslında bambu değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz dracaena bitkileri ailesinden gelen bu bitkiler iç mekanlarda yetiştirmeye uygun ve bakımı kolay olduğu için iş yerlerinden evlere kadar pek çok iç mekanda popülerlik kazanmıştır. Topraklı saksılar yerine su dolu vazolarda satılan bambu bitkisi iç mekanlarda estetik bir görünüm yaratmaktadır. Çiçekçiden aldığınız bambu bitkisi genellikle geçici vazosunda satılmaktadır. Evinize geldiğinizde ev dekorasyonunuza ve zevkinize uygun bir vazo ile bu geçici vazoyu değiştirebilirsiniz. Bambu köklerini suya değdiği yere saldığı için şeffaf cam bir vazo bitkinin tamamını görebilmeniz ve su seviyesini doğru olarak belirleyebilmeniz açısından tavsiye ederiz.
Kolayca yetiştirilebilen sukulentler sayesinde, sürdürülebilir ve yeşil bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Su tutma becerisi sayesinde uzun süre susuz yaşayabilen sukulentlerin birçok çeşidi bulunuyor. Çakıl taşları, taşlar ve otlarla yaratıcı kompozisyonlar oluşturarak sukulentlerle evinizi süsleyebilirsiniz. Radyasyonu toplama özelliği bulunan sukulent, evinize estetik bir boyut kazandıracaktır. Sukulentler doğrudan güneş ışığı yerine aydınlık ve yarı gölge ortamları tercih ederler. Sabah ve akşam güneşi yakıcı özelliğini kaybettiği için zararsızdır. Fazla, doğrudan ışık yaprak yanıklarına sebep olur, az ışıkta da boyları uzar, şekilleri bozulur.
Bu yazımızı beğendiyseniz, bitkiler ve dekorasyonla ilgili ’İç dekorasyonumda nasıl bitkilendirme yapabilirim?’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.