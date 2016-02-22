Evinizin nefes almasını sağlayacak 8 iç mekan bitkisi

Kolayca yetiştirilebilen sukulentler sayesinde, sürdürülebilir ve yeşil bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Su tutma becerisi sayesinde uzun süre susuz yaşayabilen sukulentlerin birçok çeşidi bulunuyor. Çakıl taşları, taşlar ve otlarla yaratıcı kompozisyonlar oluşturarak sukulentlerle evinizi süsleyebilirsiniz. Radyasyonu toplama özelliği bulunan sukulent, evinize estetik bir boyut kazandıracaktır. Sukulentler doğrudan güneş ışığı yerine aydınlık ve yarı gölge ortamları tercih ederler. Sabah ve akşam güneşi yakıcı özelliğini kaybettiği için zararsızdır. Fazla, doğrudan ışık yaprak yanıklarına sebep olur, az ışıkta da boyları uzar, şekilleri bozulur.

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