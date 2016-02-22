Modern bir kale

Sayfamızın bugünkü konuğu sert hatlara sahip kubik yapısı ile adeta bir kaleyi andıran ancak çağdaş mimarisi ile bizleri 2000'li yıllara geri çeken müstakil bir aile evi. Alman mimarlık firması Corneille Uedingslohmann Architekten tarafından dizayn edilen bu yapı bol bol gün ışığı alan geniş pencere ve cam kapıları, keskin hatları ve hem iç hem de dış cephedeki cesur beyaz badanası ile son derece göz alıcı bir yapı.
Çeşitli boyutlardaki dikdörtgen prizmaların bir araya gelmesiyle oluşuyormuş gibi görünen bu yapı Köln şehrinin Widdersdorf bölgesinde konumlanmış. Bahçeli müstakil evlerin çokça yer aldığı bu bölgede evler beyaza boyalı ve geleneksel olarak dik eğimli çatılara sahipler. Dolayısıyla profesyonellerimiz tarafından uygulanan proje konutun bulunduğu bölge için de oldukça marjinal.
Konutun giriş yani ön cephesi bir ucu eksikmiş gibi görünen dikdörtgen prizma şeklinde. Bu eksik kısım aslında konutun hem ana giriş kapısına ev sahipliği yapıyor hem de kapalı otoparka. Bu cephe caddeye baktığı için pencere büyüklükleri makul tutulmuş, özellikle de yaşam alanının olduğu zemin katta. İnce uzun pencere konutun mutfağında, tezgah üzerinde yer alan pencerenin dışarıdan görünüşü.
Asimetrik bir şekle sahip olan oturma odası oldukça geniş. Tavandan tabana, boydan boya sürgülü cam kapılara sahip olan bu mekan doğal gün ışığından azami derecede yararlanabiliyor. Konutun çimle kaplı yemyeşil bahçesi ile iç mekanlar arasındaki sınır sürgülü cam kapılar ile neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış.
Konutun tamamı ahşap parke ile kaplanmış. Birkaç farklı renk tonuna sahip olan parke, eve hakim olan soğuk beyaz rengini kırmak için muhteşem bir seçim, zira evin çağdaş havasından ödün vermeden mekana sıcak bir hava katıyor.
Yaşam alanı ile mutfak arasında da belirgin bir ayrım yok. Dikdörtgen prizmalardan oluşan yapıda mekanların ayrımı prizmaların birbiri ile olan ilişkisi ile şekillendirilmiş, araya duvar koyarak mekanları bölme gereği duyulmamış. Geniş mutfak ile yemek odası arasında büyük, kullanışlı bir ada ünite yer alıyor.
Konutun en renkli kısmı yemek odasında yer alan sandalyeler. L şeklindeki açık planlı yaşam alanının ortasına tekabül eden yemek odası bu beyaz ve nötr tonlarının kullanıldığı mekana canlılık getiriyor. Krom iskelete sahip sandalyeler konutun tamamına hakim olan modern iç dekorasyon ile son derece uyumlu.
Evin tamamına hakim olan beyaz renk özellikle mutfakta çarpıcı bir hal alıyor. Tüm mutfak dolapları ve tezgahlar da tıpkı duvarlar gibi pürüzsüz, parlak bir beyaz renge sahip. Işığı yansıtması ile ünlü beyaz renk geniş pencerenin de yardımıyla mutfağın tüm gün doğal ışık alan, aydınlık bir yer olmasını sağlıyor.
Zeminde ve küvet alanında sütlü kahve renginin tercih edildiği banyo oldukça geniş. Ahşap detaylı, çift lavabolu tezgah göze ilk çarpan detay. Küvetin üzerinde yer alan geniş pencere ve tam karşısında, lavabo tezgahının üstünde yer alan boydan boya ayna sayesinde bu mekan da doğal gün ışığından en iyi şekilde yararlanabiliyor.
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