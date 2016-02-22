Modern bir kale

Sayfamızın bugünkü konuğu sert hatlara sahip kubik yapısı ile adeta bir kaleyi andıran ancak çağdaş mimarisi ile bizleri 2000'li yıllara geri çeken müstakil bir aile evi. Alman mimarlık firması Corneille Uedingslohmann Architekten tarafından dizayn edilen bu yapı bol bol gün ışığı alan geniş pencere ve cam kapıları, keskin hatları ve hem iç hem de dış cephedeki cesur beyaz badanası ile son derece göz alıcı bir yapı.