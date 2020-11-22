Bahçeme nasıl ağaç dikebilirim? Nelere dikkat etmeliyim?

Bahçeli bir eve sahipseniz bahçe peyzajınızı doğru bir şekilde yapmanız sizin için çok önemlidir. Bahçe peyzajı yaparken bahçe de yer alacak bitkilere ve ağaçları titiz bir şekilde seçmeli ve ekim, dikim işlemlerini doğru yöntemler ile yapmalısınız. Ağaç dikimi başlı başına yetkinlik ve tecrübe gerektiren bir işlem olduğu için bu alanda tecrübeli olan peyzaj tasarımcıları ve bahçıvanlardan yardım almanız çok önemlidir. İşin ehli bir ekip ile çalıştığınızda ağaç dikimi, bitki ekimi, ağaç fidanı seçimi, ağaç dikim zamanı gibi konularda doğru adımlar atmış olursunuz. aksi halde hangi ağacı hangi tarihte dikeceğiniz veya mevsimine göre ağaç seçimi konularında uzun uzun araştırmalar yapmanız gerekebilir.

Şehirlerin yorucu ve yıpratıcı yaşantısı insanları bahçeli ve daha kırsal alanlarda evler edinmeye itiyor. Bahçeli ev hayaline kavuşanların bahçeciliğe ve toprak işlerine duyacağı merakı tahmin edebildiğimizden bu yazımızı ağaç ve fidan dikimine ayırıyoruz. Eğer siz de bahçe hayaline kavuşan şanslı insanlardansanız ve bahçenize dikmek istediğiniz ağaç ve fidanlar varsa bu yazı size yardımcı olabilir. Ağaç dikimi için dikkat etmeniz gereken genel bilgileri birbirinden güzel bahçe tasarımları eşliğinde sunacağız.

Bahçenize ağaç fidanı dikerken dikkat etmeniz gereken birçok önemli detayla karşılaşacaksınız. Bunlardan ilki ağaç ve fidan seçimi olacaktır. Yaşadığınız bölgenin iklim ve toprak özelliklerini göz önünde bulundurarak ağaç seçimi yapmanız gerekecek aksi halde fidanlarınız toprağa tutunamadan ölebilir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için bölgenizin iklim ve toprak özelliklerini ayrıca araştırıp bu özelliklerde yaşayabilecek ağaç fidanlarını seçmelisiniz. Bu konuda daha detaylı bilgi ve yardım almak için yaşadığınız bölgeye yakın seracılık, bahçecilik ofisleri veya fidancılar bulabilirsiniz.

Bahçenizi güzelleştirmek için ağaçlandırma dışında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa bahçe dekorasyon, peyzaj ve bahçe mobilyaları fikirleri için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca bahçe düzenleme önerileri için “Huzur bulabileceğiniz bir ilgi alanı: Bahçe düzenleme” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.