Bahçeme nasıl ağaç dikebilirim? Nelere dikkat etmeliyim?

Bahçeli bir eve sahipseniz bahçe peyzajınızı doğru bir şekilde yapmanız sizin için çok önemlidir. Bahçe peyzajı yaparken bahçe de yer alacak bitkilere ve ağaçları titiz bir şekilde seçmeli ve ekim, dikim işlemlerini doğru yöntemler ile yapmalısınız. Ağaç dikimi başlı başına yetkinlik ve tecrübe gerektiren bir işlem olduğu için bu alanda tecrübeli olan peyzaj tasarımcıları ve bahçıvanlardan yardım almanız çok önemlidir. İşin ehli bir ekip ile çalıştığınızda ağaç dikimi, bitki ekimi, ağaç fidanı seçimi, ağaç dikim zamanı gibi konularda doğru adımlar atmış olursunuz. aksi halde hangi ağacı hangi tarihte dikeceğiniz veya mevsimine göre ağaç seçimi konularında uzun uzun araştırmalar yapmanız gerekebilir.
Şehirlerin yorucu ve yıpratıcı yaşantısı insanları bahçeli ve daha kırsal alanlarda evler edinmeye itiyor. Bahçeli ev hayaline kavuşanların bahçeciliğe ve toprak işlerine duyacağı merakı tahmin edebildiğimizden bu yazımızı ağaç ve fidan dikimine ayırıyoruz. Eğer siz de bahçe hayaline kavuşan şanslı insanlardansanız ve bahçenize dikmek istediğiniz ağaç ve fidanlar varsa bu yazı size yardımcı olabilir. Ağaç dikimi için dikkat etmeniz gereken genel bilgileri birbirinden güzel bahçe tasarımları eşliğinde sunacağız.
Bahçenize ağaç fidanı dikerken dikkat etmeniz gereken birçok önemli detayla karşılaşacaksınız. Bunlardan ilki ağaç ve fidan seçimi olacaktır. Yaşadığınız bölgenin iklim ve toprak özelliklerini göz önünde bulundurarak ağaç seçimi yapmanız gerekecek aksi halde fidanlarınız toprağa tutunamadan ölebilir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için bölgenizin iklim ve toprak özelliklerini ayrıca araştırıp bu özelliklerde yaşayabilecek ağaç fidanlarını seçmelisiniz. Bu konuda daha detaylı bilgi ve yardım almak için yaşadığınız bölgeye yakın seracılık, bahçecilik ofisleri veya fidancılar bulabilirsiniz.
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Ağaç dikmek ve bahçe düzenlemesi yapmak evinizin değerini artıracağı gibi herkesin hayran kalacağı şık bir bahçeli eve sahip olma imkanı da sağlar. Bahçeli bir eve sahip olmak ve nefes alarak rahatlayacağınız bir yaşama sahip olmak anlamına gelecektir. Evinizin bahçesini nasıl düzenleyeceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız '' Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli '' başlıklı yazımızı inceleyebilir ve fikir edinebilirsiniz.
Ağaç dikerken dikkat etmeniz gereken en temel unsur can suyunun verilmesidir. Ağacı bahçenizde su kaynağına yakın bir yere dikmek ağacın gelişmesi için ihtiyaç duyacağı duyu kolaylıkla temin etmesini de sağlar.
Müstakil bir eve sahip olmak istediğiniz çok özel bir bahçe düzenlemesi yaparak evinizin bir kır evi görünümüne sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Evinizi ön plana çıkaracak mevsimlik bitkiler, yıllık ağaçlar çok özel bir bahçeye de sahip olma imkanı sağlayacaktır.
Bahçenize ağaç dikmeye karar verdikten sonra öncelikle hangi ağacı istediğinize karar vermelisiniz. Meyve veren ağaçlar mı düşünüyorsunuz yoksa sadece süs ağaçlarımı dikeceksiniz buna karar vermelisiniz. Meyve veren ağaçların, süs ağaçlarının ve iğne yapraklı ağaçların bakım ve dikimleri farklı uygulamalar gerektirir. İhtiyaç duydukları topraktan hava şartlarına, uygun dikim mevsiminden bakımına kadar her özellikleri farklı olacağından seçeceğiniz ağaca göre hazırlık yapmanız gerekecektir. Uygun dikim zamanının seçilmesi, özellikle kurak bölgelerde dikilen ağaçların toprak neminden en iyi şekilde faydalanabilmesi ve gelişme aktivitelerini başlatabilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca toprak özelliği ile dikim mevsimi arasında bir ilişki olduğunu da unutmamak gerekir. Kumlu ve yumuşak topraklar için sonbahar dikimi, killi ve sert topraklar için ilkbahar dikimi uygun olduğu bilinmektedir. Ayrıca yapraklarını döken ağaç türleri için sonbahar, iğne yapraklı ve her mevsim yeşil kalabilen ağaçlar için ise ilkbahar dikimi tavsiye edilir. Burada bilinmesi gereken en önemli bilgi, dikeceğiniz fidanın, latent, yani uyku dönemini en uygun toprak ve hava şartlarında geçirmesi gerekeceğidir.
Dikim hazırlıklarını kısaca ağaç seçimi yer seçimi ve uygun dikim zamanı seçimi olarak düşünebilirsiniz. Eğer birden fazla fidan dikecekseniz dikim aralıklarına ve dikim şekillerine de dikkat etmeniz gerekecek. Her ağacın dikim aralığı farklı olabilir bu nedenle seçtiğiniz ağacın türüne göre araştırma yapmalısınız. Ayrıca ihtiyaç duyacağınız bahçecilik malzemelerini almak için de alış veriş listesi hazırlayıp listedeki ürünleri eksiksiz temin etmelisiniz.
Fidanınızı seçtikten sonra en önemli adım dikim alanı belirlemek olacak. Dikim alanı belirlerken şu soruları sormalısınız; Günün her saatinde yeterince güneş alan bir alan mı? Toprakta sulama ve drenaj sıkıntısı yaşanır mı? Etrafında çalı veya sebze fideleri var mı? Etrafında veya üzerinde, ağaç olgun uzunluğa geldiğinde değeceği yapılar var mı yani balkona ulaşıyor diye ilerde yerini değiştirmek zorunda kalır mıyım? Ya da üzerinden elektrik teli, halat gibi şeyler geçiyor mu? Kökleri veya dalları yeterince büyüdüğünde yakınında zarar vereceği bitki ya da yapılar bulunuyor mu? Bütün bu sorunları göz önüne alarak bir yer belirlemelisiniz.
Dikim alanını belirledikten sonra uygun bahçe malzemelerini kullanarak kazma işlemine geçebilirsiniz. Eğer yoğun kil içerikli sert bir toprak üzerinde kazma yapıyorsanız çok daha derin ve geniş bir alan kazmanız gerekecek. Sadece ağacı dikebileceğiniz genişlikte bir alan yeterli olmayacaktır çünkü ağaç kökünün sudan en iyi şekilde faydalanabilmesi için etrafında yumuşak bir toprak alanı bulunması gerekebilir. Ayrıca geniş bir alan kazmak toprakta gömülü olan sert taş ve cam gibi ilerde ağaç zillerini engelleyecek yabancı malzemeleri de görüp çıkarmanızı sağlar. Bu sayede ağaç için daha uygun bir toprak oluşturmuş olursunuz.
Eğer fidanınız bir kap ya da saksı içindeyse deliği kazıp hazırladıktan sonra saksıdan çıkarıp hemen toprağa dikim yapmalısınız. Kökleri ne kadar kısa süre güneş ışığına maruz kalırsa o kadar iyi olur bu nedenle kazma işlemini tamamlayıp dikime geçmeden ağacın köklerini açmayın. Eğer fidan çuval, poşet gibi bir sentetik malzeme içerisindeyse yine aynı şekilde çukuru hazır ettikten sonra etrafındaki poşet ya da çuvalı çıkararak dikim yapabilirsiniz. Fidanı poşet ya da çuvalı ile birlikte dikmemeye özen gösterin çünkü bu hem toprak kirliliğine hem de köklerin su ve minerallere daha zor ulaşmasına neden olur.
Bahçenizde çok sayıda ağaç bulundurmanın ekolojik ya da huzur ve sağlık veren avantajları bir yana eğlenceli tarafları da vardır. Mesela ağaçlarınızın arasına bir hamak kurarak kendinize harika dinlenme alanları ya da ağaç evler inşa ederek çocuklarınız için oyun alanları yaratabilirsiniz. Bu şekilde hem ağaçları sevip koruyarak büyüyecek hem de sağlıklı bir oyun alanına sahip olacaktır. Artilignum imzalı bu ağaç evde oynayarak büyümeyi hangi çocuk istemez ki?
Bütün detayları hazır ettikten sonra işin en kolay kısmı dikim aşamasıdır. Fidanı koruyucu kap ya da paketinden çıkarıp kazdığınız çukura yavaşça bırakın ve toprakla bütünleşmesini sağlayın. Ağacın toprak üzerinde kalacak kısmının tam uygun derinlikte olmasına özen gösterin. Eğer kuru ya da kumlu bir toprağa dikim yapıyorsanız fidanın türüne göre toprağı gübrelemeniz gerekebilir. Dikim sırasında gübre ya da yosun kullanılıp kullanılmaması gerektiğini ağacın ve toprağın türüne göre belirleyeceğinizden bölgenizdeki bir uzmana danışabilirsiniz. Ayrıca sadece bahçeye değil teras ya da balkonunuzdaki dev saksılara da benzer yollarla dikim yapabilirsiniz.
Dikim yaptıktan sonra çukuru zeminle aynı hizaya gelecek şekilde toprakla doldurun. Doldurma sırasında toprağa fazla baskı uygulamayın ya da çıkan bütün toprağı geri sığdırmaya çalışmayın. Bu şekilde toprağı sıkıştırmak köklerin suya erişimini kısıtlayabilir. Dolgu işlemini hafifçe yapın ve kalan toprağı etrafa dağıtın.
Dikim işlemini tamamladığınıza göre artık size ait bir canlıya sahipsiniz demektir. Bütün bakım, ilaçlama ve sulama işleri ile ilgilenmeniz gerekecek. Karşılığınında size hayati önem taşıyan oksijeninizi ve hatta çeşit çeşit meyveler ve çiçekler verecek olan ağaca gözünüz gibi bakın. Unutmayın yeni dikilen ağaçlar dikim zamanında sulanmalıdır. Hava, toprak ve fidan özelliklerine göre değişse de ortalama olarak haftada en az bir kere sulanmalıdır.