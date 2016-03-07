Meksika tarzında modern bir ev

Homify bu gün sizleri, Casa Olivos'un yaşadığı Queretaro bölgesine yürüyüşe davet ediyor. Eski yapıların bulunduğu bu sömürge bölgesi Meksika'nın sofistike bir bölgesinde yer alıyor. Bu bölge de yer alan eski yapılar, tasarımları, özgünlükleri, ince işçilikleri ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bu binaların yenilenmesi için hazırlanan proje sonucunda zarif, konforlu, modern ve çağdaş tarzı yansıtan, akıcı bir zenginliğe sahip hayranlık verici bir ev ortaya çıkarılmış. Özgünlüğü tam anlamı ile korunarak, içerdiği zenginlikler modern bir tasarım ile birleştirilerek cazip ve cezbedici bir yapı ortaya çıkarılmış. Bu eve yapacağınız gezinti sonucunda eve hayran kalacaksınız.
Ana cephe, evi dışarıdan ilk gördüğünüzde sizi büyüleyen bir dekorasyona sahip. Yükseklikleri ve derinlikleri sandviç geometrik şekiller ile zenginleştirilmiş, düz, geniş ve şekilli hacimler ile ana cephe bir elbise gibi işlenerek özgün haline en yakın şekilde yenilenmiş. Her doku, her detay, her renk ayrıntı ile ele alınmış, mimarisinden ödün verilmemiştir. Meksika sömürge mimarisi bire bir aynı olacak şekilde işlenmiş, sömürge dönemi acı bir gülümseme gibi evin üzerine işlenmiş.Ana cephenin ön tarafına canlı yeşil otsu ve odunsu bitkiler yerleştirilerek sömürge döneminde yapılmış olan ön bahçe evin yeni hailde de eksik bırakılmamış ve yapılmıştır.
Evin ön girişi çok net bir şekilde ortaya çıkarılmış, aydınlatması özel olarak yapılarak gece karanlığında şaşırtıcı ve estetik bir görsellik ortaya çıkarılmış. Karanlıkta ön cephenin güzelliğini ortaya çıkarmak için ışık rengi özel olarak seçilmiş, sömürge dönemi izlerini sergilemek için proje özel olarak çalışılmış ve uygulanmış. Özgün mimarisine göre geometrik ve modern bir şekilde yenilenen ana giriş, led aydınlatmalar ile ahşap çatının ön plana çıkması sağlanmış. Zemin küp taşlar ile dönemin özelliğini yansıtmak için yeniden yapılmış, bahçe içerisine yerleştirilen projektörler hem evin dış cephesini aydınlatırken hem de yolu aydınlatarak geçenlere ışık kaynağı olmuş.
Evin arka bahçesine ulaştığınızda sizi sürpriz bir arka bahçe karşılıyor. şaşırtıcı derece de güzel ve zarif olan bu bahçe dinlenme ve eğlence alanı olarak düzenlenerek evin eksik kalan kısmı tamamlanmış.Bir veranda alanı ayrılmış ve geri kalan bahçe havuz, yaşam alanı, yeşil alan olarak paylaştırılıp görsel bir bahçe ortaya çıkarılmış. Bu bahçe de barbekü, içecek alanı, eğlence alanı olarak özel alanlar düzenlenmiş ve istenilmesi durumunda eğlence alanı olarak kullanılabilir hale getirilmiş.
Evin mimarisinin izin verdiği ölçüde yenileme çalışmaları yapılmış ve özgün halinde ölü alan olarak kalan alanlar dekore edilerek kullanılmış. Bahçeye açılan kısım cam duvarlar ile çevrelenmiş ve cam duvarın ön tarafına iki adet antika koltuk yerleştirilip özel bir orta masa eklenerek zarif bir dinlenme alanı veya çay içme alanı oluşturulmuş. Mekana uygun tüylü bir halı ile estetik bir görünüm kazandırılan bu alan istenildiğinde rahatlıkla kullanılabilir şekilde dekore edilmiş.
Evin mutfak bölümü özgünlüğünden uzak kalarak modern ve çağdaş bir şekilde dekore edilmiş, mutfak adası kullanılmış, yeşil bitkiler ile doğal ve daha canlı bir mutfak ortaya çıkarılmış. Tavan aydınlatmaları ve ahşap mobilyalar uygun bir biçimde dekore edilmiş, seçimler çok titiz yapılarak modern bir mutfak oluşması sağlanmış.
Evin yemek salonu olarak ayrılan bölümü inşa edildiği döneme özgü bir şekilde yeniden yapılarak klasik ve antika bir yemek salonu ortaya çıkarılmış. Koyu ahşap yemek masası ve sandalye takımı ile gri renkli bir halı birlikte kullanılmış, aydınlatma yemek masası üzerinde yapılarak görsellik oluşturulmuş.