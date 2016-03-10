Doğanın kalbinde rustik ve soylu bir ev

Bu gün doğanın kabinde inşa edilmiş, doğa ile iç içe olmanızı sağlayan, rustik tasarımı ile istediğiniz her ihtiyaca cevap veren bir evi ziyaret ediyoruz. Rus mimarlık ofisi uzmanı Stanislav Oreklov tarafından hataya geçirilen bir proje ile ortaya çıkan bu ev tam hayal ettiğiniz ve hayalinizde yaşamak istediğiniz bir ev. Orman içerisine kurulu u evin içi inanılmaz konforlu ve rahat bir şekilde dizayn edilmiş, vahşi doğanın içinde bir rüya gibi dekore edilmiş. Evin dış cephesi ahşap kullanılarak inşa edilmiş, cesur ve doğal bir dış cephe oluşturularak estetikten ödün verilmemiş. Yeşil bitki örtüsü ile tezat bir dekorasyon yapılmak istendiği i.in koyu renkler tercih edilerek doğanın yapısına uygun hareket edilmiş. iki katlı tasarlanan evin alt katı daha geniş dizayn edilmiş ve lüks , konfor ve kaliteli bir dekorasyonun alt katta olması sağlanmış
Evin dış cephesi büyüleyici bir güzelliğe sahip olacak şekilde dekore edilmiş, ahşapların rengi, özel olarak tercih edilerek evin dış cephesinin daha estetik olması sağlanmış. Proje oldukça titiz bir şekilde hazırlanmış olduğundan aydınlatma sayesinde evin görselliği ikiye katlanmış. Evin iç dekorasyonunda kullanılan ahşaplar ile dış cephe de kullanılan ahşaplar aynı malzemeden seçilerek uyumlu bir renk dekorasyonu yapılmış. Sonuç olarak görsel bir ev ortaya çıkarılarak doğanın içinde yaşanabilir konforlu ve lüks bir yaşam alanı inşa edilmiş.
Bu ev doğanın kalbinde yapılmasına rağmen evin bütünleyici bölümü olan bahçe ihmal edilmemiş ve arka cephe ile uyumlu bir bahçe yapılarak bahçe keyfi yaşanması sağlanmış. Evin bu bölümü daha samimi ve sıcak bir şekilde dekore edilmiş, ahşap bir oturum alanı yapılarak akşam yemeği keyfinin bahçe içinde yenmesi için imkan sağlanmış.
Doğa evinin içine girdiğinizde salonu görüyorsunuz. Evin salonu tam bir keyif alanı olarak dekore edilmiş, aydınlatmalar da keyif paketlerine göre tasarlanmış. Salon içerisinde yer alan şömine salonun daha estetik bir hale getirmiş, panoromik pencereler ile doğanın manzarası ve güneş ışığının salona girmesi sağlanmış. Mobilyalar çok şık tercihler sonucunda seçilerek salonun şık ve zarif bir salon olması sağlanmış.
Evin mutfağı fonksiyonel bir mutfak olarak dekore edilerek daha az yer kaplaması sağlanmış. Mutfak adası şeklinde tasarlanana mutfak ahşap duvarlar arasında beyaz bir yıldız gibi parlamış. Mutfağın bir duvarı cam duvar olarak dizayn edilmiş ve manzaranın mutfak içerisine girmesi sağlanarak doğal bir mutfak ortaya çıkarılmış. Zemin kaplama malzemesi olarak fayans tercih edilerek ışığın yansıması ve mutfağı doldurması sağlanmış.
Ahşap evin içini gezmeye devam ettiğinizde banyoya ulaşıyorsunuz. Banyo, baskın malzemeler ile dekore edilmiş. Beton, cam ve mermer kullanılarak modern ve zarif bir banyo yapılmış, orman içindeki bu doğa evi modern bir banyo ile potansiyelini göstermiştir. Çatı da ışıklıklar bırakılarak banyonun daha aydınlık olması sağlanmış, ayrıca led aydınlatmalar ile zarif bir banyo aydınlatması yapılmış.
Evin yatak odasına geldiğinizde diğer odalar gibi zarif, şık ve görsel bir yatak odası olduğunu görüyorsunuz. Yatak odası düşük bir yatak takımı ve ahşap rengine sahip perdeler ile dekore edilerek estetik bir şekilde dekore edilmiş. Çatı da bırakılan ışıklıklar ile doğal aydınlatma sağlanmış. Sıcak havalara ve havası kalma şartlarına göre bir pervane asılarak yatak odasının yaşanabilir bir oda olması sağlanmış.