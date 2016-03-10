Doğanın kalbinde rustik ve soylu bir ev

Bu gün doğanın kabinde inşa edilmiş, doğa ile iç içe olmanızı sağlayan, rustik tasarımı ile istediğiniz her ihtiyaca cevap veren bir evi ziyaret ediyoruz. Rus mimarlık ofisi uzmanı Stanislav Oreklov tarafından hataya geçirilen bir proje ile ortaya çıkan bu ev tam hayal ettiğiniz ve hayalinizde yaşamak istediğiniz bir ev. Orman içerisine kurulu u evin içi inanılmaz konforlu ve rahat bir şekilde dizayn edilmiş, vahşi doğanın içinde bir rüya gibi dekore edilmiş. Evin dış cephesi ahşap kullanılarak inşa edilmiş, cesur ve doğal bir dış cephe oluşturularak estetikten ödün verilmemiş. Yeşil bitki örtüsü ile tezat bir dekorasyon yapılmak istendiği i.in koyu renkler tercih edilerek doğanın yapısına uygun hareket edilmiş. iki katlı tasarlanan evin alt katı daha geniş dizayn edilmiş ve lüks , konfor ve kaliteli bir dekorasyonun alt katta olması sağlanmış