Evinizin ana kapısı için en uygun materyal hangisidir ?

Açıl susam açıl ! Bir evin en çok önem taşıyan kısmı, dışarıdan bakan bir gözde ilk izlenimi uyandırdığı genel hatlarıdır. Şık bir görünüme sahip olan ev, dışarıdan bakan biri için iç kısmı önem taşımaksızın oldukça hoş görünecektir. Evinizin dış hatlarında en çok söz sahibi olan ögelerden biri de ana kapılardır.
Ana kapıların bu denli önemli olması, yalnızca estetik boyutu ile değerlendirilemez. Sahip olduğu veya imkan verdiği avantajlar sebebi ile, dış kapı tercihi oldukça mühimdir. Eğer siz de sağlam, dayanıklı, ısıyı muhafaza eden bir kapı arayışı içerisindeyseniz, bu yazımızın ardından kapılara ev sahipliği yapan kategorimizi ziyaret ederek daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz…
Sağlam olması, kolay şekillenebilir ve bükülebilir olması, her türlü tonuna kolayca erişebilir olması ve dünyanın her yerinde bulunması sebebi ile, kapı malzemesi seçiminde sık sık tercih edilen materyallerin başında ahşap gelir. Ahşap, bir materyal olarak kolayca şekil alabilme ve bükülebilme özellikleri sunar. Bu açıdan bakıldığında, özellikle evcil hayvan besleyen kimseler için, ahşap tercihi daha mantıklı bir zemine yerleşebilir. Kolayca işlenebilir olması, minik dostlarımız için kapı açılmasında da oldukça işe yarar bir husustur. Ayrıca, klasik tarzın o görkemli oymalarına ve süslemelerine de ev sahipliği yapma potansiyeli taşır. Fakat, bir evde hiçbir süslemeye sahip olmayan bir ahşap kapı dahi, taşıdığı o sade ruh sayesinde oldukça şık sonuçlar doğurabilir. Eğer bir ahşap kapıdan beklentiniz estetik zevkin yanı sıra, sağlam olması, dayanıklı olması ve ısıyı muhafaza etmesi ise, ahşap türleri arasından oldukça sağlam olması ile bilinen meşeyi tercih edebilirsiniz…
Giriş kapıları için yaygın biçimde kullanılan materyallerden bir başkası da polivinil klorürdür. Bu isim size bir şey ifade etmiyor olabilir. İşte bu sebepten ötürü, şu andan itibaren bu isim yerine aynı anlama gelen PVC ismini kullanacağız. Bu malzeme, genel olarak en yaygın biçimde üretilen 3. malzeme olarak nitelendirilebilir. PVC'den yapılmış araçlar, sert ya da yumuşak bir yapıda olabilir. Dışarıdan gelecek unsurlara karşı durması ve dayanıklı olması gerektiği için, açıkçası dış kapı seçiminizde sert PVC kullanmanızı tavsiye ediyoruz. En büyük avantajlarından biri sağlam ve hafif olması sebebi ile, pencere ve boru yapımında da oldukça yaygın biçimde kullanılan malzemelerdendir. Farklı bir yükseltmeye ihtiyaç duymadan, sahip olduğu yapısı sayesinde oldukça yüksek ve düşük sıcaklıklara kolayca dayanabilir. Özellikle yazları aşırı sıcak olan bölgeler için, ısıyı dışarıda tutması ve dayanıklı olması sebebi ile bir PVC kapı tercihi güzel bir seçim olabilir. Ayrıca bu tür kapılar, genellikle düşük maliyetli kapılar arasında yer alır. Bir materyal olarak oldukça sağlam ve dayanıklı olsa da, PVC fiyat açısında astronomik rakamlara sahip olan malzemelerden değildir.
Denemiş, test edilmiş, kullanılmış ve hala kullanılmakta olan materyaller içerisinde öyle bir materyal var ki, sağlamlığı ve dayanıklı yapısı nedeniyle yüzlerce yıldır kullanılmakta: demir… Zaten malzemenin ismi dahi, zihinlerde sağlamlığı ve gücü çağrıştırmakta. Demir, bir malzeme olarak dayanıklılık süreci oldukça uzun olan sayılı malzemelerden biridir. Bir düşünsenize, kazma, kamyon, çapa veya bir gemi iskeleti. Bunların hepsinde demir başrolü oynayan malzemedir. Bu materyalin kullanıldığı yerler dahi, demirin ne denli sağlam ve dayanıklı olduğunu kanıtlamaya yeter de artar. Bu dayanıklı ve sağlam yapısı, giriş kapısı konusunda onu en iddialı adaylar arasına sokmaktadır. Çünkü, sahip olduğu sağlamlığı ve dayanıklılığı sayesinde, hiçbir güç onu öylece geçip de evinize giremez. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, demir ve demir alaşımları, evinizin ana kapısında özellikle de güvenlik konusunda içinizi en rahat ettirecek materyallerdendir. Dilerseniz, Gent İç Mimarlık imzalı bu görseldeki gibi bir kapı dizaynı tercih ederek, şıklık, sadelik ve dayanıklılığı aynı yerde buluşturabilirsiniz. Tek iyi yanı sağlam olmasına rağmen adeta kale kapısını andıran kapı dizaynları yerine, böylesi sade ama şık bir kapı örneği sizin için güzel bir tercih olabilir.
Bugünün teknolojisi, herhangi bir alanda kullanılan dizaynda, birçok farklı maddeyi birbirine katarak oldukça farklı özellikler taşıyan dizaynlar çıkarmaya imkan sağlamaktadır. Örneğin, ahşap veya PVC gibi sağlam malzemeler ile, görsel açıdan oldukça hoş bir yapıya sahip olan cam karıştırılabilir. Diğer yandan, farklı renklerde bulunan camları karıştırmak da pekala mümkündür. Kısacası, yapı olarak herhangi güçte bulunan bir madde ile görsel açıdan hoş olan her maddeyi bir şekilde karıştırmak mümkündür. Aynı zamanda, kişinin tercihlerine bağlı olarak Japon tarzı, 70'ler tarzı, modern/endüstriyel veya country tarzında karışık dizaynlar ortaya konabilir. Örneğin bu dizaynda ortaya konan kapı örneği, metal ile ahşabın hoş birleşmesinin bir ürünü. Doğal tarzın vazgeçilmez materyali olan ahşap, modern mimarinin favorilerinden olan metal ile hoş bir arkadaşlık kurarak ortaya oldukça sıcak bir görüntünün çıkmasını sağlamış. Bu örnekten hareket ile şunu söylemek mümkün; Materyallerin çeşitlerine bağlı olarak farklı dizaynlar ortaya çıkarmak mümkün.
Eğer ışık alma konusunda sıkıntı yaşayan bir evde yaşıyorsanız, kapı konusunda camdan yapılmış bir seçim, bu sorununuzu çözebilecek potansiyele sahiptir. Camdan yapılmış bir kapının en büyük avantajı, bütün güneş ışığının tamamını holünüze ve evinizin içine aktarmasıdır. Diğer bir avantajı ise, oldukça faydalı olmak üzere, dışarıdaki havaya bakmak için kapıyı açmanıza bile gerek bırakmaması. Ayrıca bazı cam kapılar, çift camdan yapılmaları sebebi ile birçok farklı avantaja da sahiptirler. Bu tarz kapılar, hem gürültüyü hem de ısıyı oldukça iyi bir biçimde yalıtır. Cam bir kapı ilk başta çok kolay bir biçimde kırılabilirmiş gibi gelebilir, ancak cam kapıların çoğu, sahip oldukları malzeme sebebi ile oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Eğer dışarıda oldukça güçlü bir biçimde parlayan güneş sizi rahatsız ediyorsa, iki cam arasına konulacak bir levha, güneşin o yakıcı etkisinden sizi gönüllü bir biçimde koruyacaktır. Bu sayede, özellikle yaz aylarında aşırı ısınan evinizi soğutmak için yaptığınız harcamaları biraz olsun azaltmış olursunuz.
Alüminyum, özellikle son zamanlarda günlük hayatımızın büyük bir parçasında boy göstermeye başlayan bir materyaldir. Bu metal, oldukça sert, dayanıklı ve -dikkate değer biçimde- hafiftir. Ayrıca, diğer metallerin aksine ısıya dayanıklı olması, ısıyı kolayca iletmesi anlamına da gelmez. Örneğin, fırında alüminyum kap içerisinde bir şeyler pişirdikten sonra, kabı dışarı alırken kabın o kadar da sıcak olmadığını siz de fark etmişsinizdir. İşte alüminyum, bu özelliği sayesinde ısıya oldukça dayanıklıdır. Bu özelliği sayesinde, özellikle aşırı sıcak yaz günlerinde hala serin bir esintinin evinizin içerisinde dolaşmasına izin verecektir. Bu tarz kolay işlenebilir bir metal, herhangi bir formda veya katlanmış vaziyette bulunabilir. Bu sayede dışarıdan gelecek her türlü unsura, evinize kolayca uyum sağladığı için epey karşı koyacaktır. Ayrıca alüminyum kapılar, bu denli ekstra özellik taşıması nedeni ile astronomik seviyede pahalı olan türde kapılardan da değildirler. Bu kapılar, kolayca monte edilmelerinin yanı sıra istenilen biçime girme konusunda da oldukça heveslidir. Ayrıca bu tür metalden yapılmış bir kapı, gün ışığı ile temas ettiğinde tıpkı cam gibi parlayacak ve evinize dışarıdan hoş bir hava katacaktır.