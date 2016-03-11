Evinizin ana kapısı için en uygun materyal hangisidir ?

Açıl susam açıl ! Bir evin en çok önem taşıyan kısmı, dışarıdan bakan bir gözde ilk izlenimi uyandırdığı genel hatlarıdır. Şık bir görünüme sahip olan ev, dışarıdan bakan biri için iç kısmı önem taşımaksızın oldukça hoş görünecektir. Evinizin dış hatlarında en çok söz sahibi olan ögelerden biri de ana kapılardır.

Ana kapıların bu denli önemli olması, yalnızca estetik boyutu ile değerlendirilemez. Sahip olduğu veya imkan verdiği avantajlar sebebi ile, dış kapı tercihi oldukça mühimdir. Eğer siz de sağlam, dayanıklı, ısıyı muhafaza eden bir kapı arayışı içerisindeyseniz, bu yazımızın ardından kapılara ev sahipliği yapan kategorimizi ziyaret ederek daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz…