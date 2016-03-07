Banyonuzu A'dan Z'ye değiştirmenin 6 kolay yolu !

Bir evin en önemli alanlarından biri de banyolardır. Gerek sahip olduğu fonksiyon itibari ile gerekse dekorasyon konusunda zorlu bir alan olduğu için, banyo dekorasyonu fazlaca özen göstermeniz gereken dekorasyon alanlarının başında gelmektedir.

Banyo dekorasyonu, değişken olmak zorundadır. Çünkü banyo gibi su ve nem ile sürekli etkileşim içerisinde olan bir alanda, her türlü dekoratif ögeyi sürekli kullanmak pek de mümkün değildir. Bununla birlikte, hep aynı kalan bir banyo dekorasyonu da üzerinizde bir banyonun yaratması gereken temizlik ve tazelik hissini yaratmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, bu yazımızda sizlerle banyo dekorasyonunuzu yenilerken uygulayabileceğiniz 6 kolay yolu paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla ilham verici banyo fikrini incelemek isteyen okurlarımız, banyo kategorisini ziyaret edebilir.