Banyonuzu A'dan Z'ye değiştirmenin 6 kolay yolu !

Bir evin en önemli alanlarından biri de banyolardır. Gerek sahip olduğu fonksiyon itibari ile gerekse dekorasyon konusunda zorlu bir alan olduğu için, banyo dekorasyonu fazlaca özen göstermeniz gereken dekorasyon alanlarının başında gelmektedir.
Banyo dekorasyonu, değişken olmak zorundadır. Çünkü banyo gibi su ve nem ile sürekli etkileşim içerisinde olan bir alanda, her türlü dekoratif ögeyi sürekli kullanmak pek de mümkün değildir. Bununla birlikte, hep aynı kalan bir banyo dekorasyonu da üzerinizde bir banyonun yaratması gereken temizlik ve tazelik hissini yaratmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, bu yazımızda sizlerle banyo dekorasyonunuzu yenilerken uygulayabileceğiniz 6 kolay yolu paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla ilham verici banyo fikrini incelemek isteyen okurlarımız, banyo kategorisini ziyaret edebilir.
Banyolar, mekan olarak genellikle temizliği ve arınmanın getirdiği o muhteşem duyguları çağrıştıran alanlardır. Buradan yola çıkarak, banyo dekorasyonunun da tıpkı yaratacağı etkiler gibi temiz, arınmış ve taze olması gerekir. Uzun zamandan beri değişmemiş bir banyo dekorasyonu, bir süre sonra banyonuzun sizde tazeleyici etkiler yaratmasını önleyebilir. İşte bu sebepten ötürü, kimi zaman banyo dekorasyonunuzu değiştirmek ve daha tazeleyici/yenileyici bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Bunu yaparken atacağınız adımları dikkatlice atmanızda da oldukça fayda var. Çünkü, bir dekorasyon her türlü öge ile yenilenebilir. Önemli olan, en düşük maliyet ile maksimum değişimi sağlamaktır. İşte bu mantıktan yola çıkarak, banyonuzda bulunan duvar dokusunu değiştirmek başarılı bir değişim operasyonu olarak değerlendirilebilir. Düz renk fayansların hakim olduğu bir duvar, bir süre sonra sizi sıkmaya başlayabilir. İşte bu sebepten ötürü, tıpkı bu örnekteki gibi ahşabın hakim olduğu bir dokuyu duvarınıza uygulayarak oldukça yenileyici ve doğal bir banyo dekorasyonuna imza atabilirsiniz.
Zemin konusu, bir mekana ruhunu veren en önemli ögelerdendir. Bir mekana adımınızı attığınız anda, gözünüze ilk olarak zeminde bulunan karolar, fayanslar, parkeler veya zeminde ne kullanılmışsa o çarpar muhtemelen. İşte bu sebepten ötürü, banyosunda köklü bir değişiklik yapmak isteyen okurlarımız, işe zeminde bulunan dokuyu değiştirerek başlayabilirler. Örneğin, düz renkli fayanslarınız yerine farklı farklı renklerin bir arada kullanılması ile oldukça renkli bir görüntüye sahip olan fayanslar tercih edebilirsiniz. Ya da yine düz renkli fayanslarınız yerine, tıpkı bu örnekteki gibi ahşap bir zemin tercihi güçlü bir değişiklik sağlayabilir. Ama banyo gibi nemli bir ortamda ahşap gibi kolay zarar gören bir malzeme kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye etmeden de geçmeyelim.
Banyo yenileme sürecinde, gözden geçirilmesi gereken eşyaları değerlendirirken kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Eski banyo dekorasyonunuzdan sıkıldığınız için, tüm ögeler gözünüze değiştirilmesi gerekiyormuş gibi görünebilir. Bu aşamada yapmanız gereken en makul şey, sağduyulu olup değişime en çok ihtiyacı olan ögeyi belirlemektir. Değişime en çok gereksinim duyan ögeler, en çok kullanılan ögelerdir. Bu açıdan bakıldığında, banyonuzda bulunan klozeti değiştirmek hem pratik bir hamledir, hem de tüm banyonuzun havasını baştan aşağı değiştirebilir. Günümüzde tıpkı tüm diğer dekoratif araçlar gibi, klozetlerin dahi sıra dışı dizaynlara sahip olanlarına rastlamak pekala mümkün. Örneğin, Reta Architecture imzalı bu banyo dekorasyonunda bulunan klozet dizaynı, alışılmış dizaynların aksine genel olarak oval hatlara sahip. Siz de banyonuzu yenileyerek yeni bir hava yakalamak ve banyonuzda sıra dışı dizaynlara yer vermek istiyorsanız, böyle bir seçeneği değerlendirebilirsiniz.
Bir banyoda en tehlikeli konu, basık ve karanlık bir atmosfere sebep olmaktır. Günün tüm stresini ve yorgunluğunu atacağınız bu ortamın basık ve karanlık olması, üzerinizde hayal ettiğiniz etkiyi yaratmakta epey zorlanacaktır. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzu yenilerken görece küçük olan pencerelerinizi daha geniş olan pencerelerle değiştirebilirsiniz. Bu durumun size sağlayacağı en büyük avantaj, daha fazla güneş ışığına imkan vermesidir. Banyo gibi gözlerden uzak bir yerin böylesi geniş pencerelere sahip olması sıkıntı yaratabilir. Fakat endişeniz olmasın, bu pencereleri daha yüksekte kullanarak banyonuzda rahat rahat sefa yapabilirsiniz. Kullanacağınız pencere modeli konusunda aklınızda soru işaretleri varsa, sürgülü pencereler sizin için güzel bir tercih olabilir. Aç/kapa pencerelerin aksine, açarken fazladan bir alanı işgal etmenize neden olmayan bu pencereler, açılıp kapanırken de oldukça kolaydırlar. Banyonuzda tercih edeceğiniz camın özellikle yalıtımlı olmasına dikkat edin. Çünkü siz banyo yaparken soğuk havayı dışarıda tutacak bir pencere hiç de fena olmayacaktır.
Bir dekorasyonda, işlevsellik en önemli iki konudan biridir. Diğer konu olan estetiğin aksine, sık sık kullanılan alanların daha işlevsel olması zorunludur. Banyo gibi kritik bir öneme sahip olan bir alanda da, işlevselliği en ön plana çıkarmak zorundasınız. Peki ama bu nasıl mümkün olur ? Banyoda duş kısmından sonra en çok özen isteyen kısım, banyo dolabıdır. Özellikle havlu, şampuan, duş jeli ve diğer kişisel bakım ürünlerinizi koyduğunuz bu dolaplar, banyoların adeta ambarlarıdır. Banyonuzu yenilerken, eskimiş ve artık kullanılmaz hale gelmiş olan banyo dolabınızından vazgeçerek, modern biçimde dizayn edilmiş ve her ihtiyacınıza cevap veren bir banyo dolabı alabilirsiniz. Örneğin bu örnekteki banyo dolabı, ilk başta lavabonun alt kısmında bulunduğu için ana alterleri kapatmıyor. Pek önemli bir özellik gibi görünmese de, banyoda fazladan alan harcamaması özellikle küçük banyolar için önemli bir avantaj olacaktır. Diğer yandan genel olarak iki ana bölümden oluşmuş. Kapaklı olan kısım, daha büyük bir iç hacme sahip. Bu sebepten ötürü, daha büyük eşyalarınızı bu alanda saklayabilirsiniz. Dilerseniz, bu alana monte edeceğiniz raflar sayesinde özellikle kurutma makinesinden çıkardığınız çamaşırlarınızı bu alanda saklayabilirsiniz. Diğer kısım ise, 3 ana çekmeceden oluşuyor. Kişisel bakım eşyalarınızı koymanız için ideal olan bu kısım, oldukça geniş bir yapıya sahip. Banyonuzda fazladan alan sağlamak için kullanabileceğiniz basit ama etkili yöntemleri incelemek için, çamaşır makineleri ile ilgili bu linki inceleyebilirsiniz…
Banyonuz için yeni bir yüz yaratırken yardımına ihtiyaç duyabileceğiniz en basit dekoratif araçlardan biri de doğal bitkilerdir. Banyolar, genel olarak temizliği ve arınmayı hatırlattığı için, böyle bir çağrışıma uygun olarak bu alanların havalarının da oldukça temiz ve arınmış olması gerekir. Tozlu, baskın ve havasız bir banyo, üzerinizde normal bir banyonun yarattığı etkiyi yaratmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, banyonuz için taze ve temiz bir atmosfer yaratmalısınız. Bunun için kullanabileceğiniz en kolay ve pratik yol ise, banyonuza çeşitli bitkiler koymak olacaktır. Banyonuzda böylesi süs bitkileri kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar da bulunmakta. Öncelikle, bitkiyi seçerken az neme ihtiyaç duyan bitki türlerinden seçmelisiniz. Bu sayede, banyonuzun sürekli olarak nemli olan havası, bitkiye minimum düzeyde zarar verecektir. Diğer yandan, kolay kolay yapraklarını dökmeyen bitkiler seçmelisiniz. Biliyoruz, böylesi bitkiler bulmak zor. Fakat sürekli yaprak döken bir çiçek veya bitki, banyonuzu sık sık temizlemeniz gerekecek demektir aynı zamanda. Dilerseniz, banyonuza taze ve yenilenmiş bir hava katmasının yanı sıra görsel bir fayda sağlaması açısından oldukça parlak renklere sahip olan çiçekli bir bitki de kullanabilirsiniz. Bu sayede, banyonuz dinlendirici ve arındırıcı etkisinin yanı sıra, üzerinizde parlak ve canlı bir etki de yaratabilir. Özellikle baharın tüm renklerini yakından yaşamak isteyen okurlarımız, banyolarında bu tarz çiçekli bitkiler kullanabilirler.