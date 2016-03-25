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Geleneksele dönüş: Mutfakta açık raf trendi

Homify TR Homify TR
homify Endüstriyel Mutfak
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Mutfaklar evin en sık ve yoğun kullanılan yaşam alanlarından biri olduğu için dekorasyon söz konusu olduğunda üzerinde en çok düşülen ve yeni fikirler üretilen, yeni trendler yaratılan odalardan biri oluyor. Yeni mutfak trendlerinde de her geçen yıl geçmişten yeni bir şeyler modernleşiyor ve böylelikle aslında modernleşmiş bir tarzda her gün biraz daha geleneksele dönüyoruz. Tıpkı modada olduğu gibi, dekorasyon tarzlarında da geçmiş sıklıkla geleceğe dönüşüyor ve kendini tekrar eden ama değişerek ve gelişerek kendini tekrar eden tarzlar ve fikirler ortaya çıkıyor. Özellikle yeni nesil mutfaklarda sıklıkla rastlamaya başladığımız son trendlerden biri de mutfak dolapları yerine kullanılan ve geçmişe dönüş niteliği taşıyan açık raflar. Uzun yıllar boyunca mutfaklarda genellikle standart bir görünüme sahip olan kapalı mutfak dolapları modellerini kullanıyorduk. Artık bunun yerine yeniden geleneksel tarzda olduğu gibi açık mutfak rafları alıyor yavaş yavaş. Üst mutfak dolapları yerine açık raf uygulaması hem mutfağın daha ferah hem de daha sofistike ve açık bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Vintage ekolünün giderek yaygınlaştığı bugünlerde, işte sizin için derlediğimiz açık raflı yeni nesil mutfaklar…

Zarif tek sıra raf

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Mutfak tezgahı boyunca uzanan tek sıra raf uygulaması, özellikle minimal ve rustik mutfaklarda eşsiz bir görüntü yaratıyor. Son derece sade, zarif ve yalın bir etki yaratan bu tür tek sıra raf uygulamaları elbette yalnızca depolama alanı sıkıntısı olmayan ve tabaklarını nereye koyacağını düşünmeyecek kadar geniş mutfaklarda uygulanabilir.

Küçük alanlarda ferahlık yaratmak için

homify Rustik Mutfak Seramik
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfaklarda genellikle bol kapalı dolap uygulaması ile depolama alanları çoğaltılarak daha düzenli bir görünüm sağlanması amaçlanır. Oysa özellikle üstlerde yer alan kapalı dolaplar küçük alanları boğucu bir hale getiren daraltıcı bir görünüme sahiptir. Bunun yerine küçük mutfaklarda açık ve yalın raf uygulamaları kullanmak alanı çok daha geniş ve çık gösterecektir.

Stil sahibi geniş mutfaklar

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Ama elbette mutfaklarda açık raf uygulamaları küçük ve dar mutfaklarla sınırlı değil. Son derece geniş ve ferah mutfaklarda da çok daha açık ve sıcak bir atmosfer oluşturmak için açık raflar uygulanıyor.

Karizmatik ve göz alıcı

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bricks Studio tarafından dizayn edilen bu göz alıcı ve karizmatik mutfakta ise kapalı dolaplar yerine açık rafların kullanılmış olmasının yeri büyük. Raflardaki açık mutfak malzemeleri ve gıdalar mutfağın o modern vintage dokusuna katkıda bulunan birer aksesuara dönüşüyor ve bütünlüklü bir tasarım oluşmasına sağlıyorlar.

Tava askıları ile endüstriyel ve pratik

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Mutfak
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Açık raf ve mutfak gereçlerini açıktan sergileyen dekorasyon uygulamalarının en çağdaş ve endüstriyel şekillerinden biri de bu örnekte de görüldüğü gibi yer tasarrufu açısından dahice bir fikir olma niteliği de taşıyan tava askıları. Pratiklik açısından da estetik açıdan da göz dolduruyor.

Dekoratif görünüm

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Bu country tarzı mutfakta ise Mutfağın üst kısmına yerleştirilen açık raf bir depolama alanı olarak değil dekoratif bir sergi alanı olarak kullanılmış ve harika bir görünüm ortaya çıkarılmış.

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Kütüphane tarzı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Açık raf uygulamalarının ezber bozan ve özellikle Amerikan tarzı mutfakları salondan ayıran bir ayırıcı olarak da işlevsel bir şekilde kullanıldığı bu kütüphane tarzı mutfak rafları modeli ise ilham verici uygulamalardan biri olarak hafızalarımıza kazınıyor.

Doğal bir tasarım

Dining homify Endüstriyel Mutfak
homify

Dining

homify
homify
homify

Açık raf uygulamalarının yeniden trend olmasının en büyük sebeplerden biri de dekorasyon anlayışlarının her geçen gün doğallaşması ve doğal bir görüntü yaratmak için de kapalı mutfak dolaplarının yeterli olmaması elbette.

Samimi, sıcak ve size ait

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Ankastre mutfaklar Masif Ahşap Mavi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Hem samimi, hem sıcak, hem de dolu dolu olan ama asla kalabalık ve yorucu olmayan açık raf uygulamaları mutfağınızın hem daha size ait görünmesini sağlıyor çünkü açık raflarda sergilediğiniz mutfak aletleri ve aksesuarlar tamamen sizin yaşam tarzınızı yansıtıyor. Hem de bu uygulama sayesinde daha geniş ve ferah bir atmosfer yaratıyorsunuz. Ne dersiniz, geleneksele dönmeye değer değil mi?

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