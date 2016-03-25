Geleneksele dönüş: Mutfakta açık raf trendi

Mutfaklar evin en sık ve yoğun kullanılan yaşam alanlarından biri olduğu için dekorasyon söz konusu olduğunda üzerinde en çok düşülen ve yeni fikirler üretilen, yeni trendler yaratılan odalardan biri oluyor. Yeni mutfak trendlerinde de her geçen yıl geçmişten yeni bir şeyler modernleşiyor ve böylelikle aslında modernleşmiş bir tarzda her gün biraz daha geleneksele dönüyoruz. Tıpkı modada olduğu gibi, dekorasyon tarzlarında da geçmiş sıklıkla geleceğe dönüşüyor ve kendini tekrar eden ama değişerek ve gelişerek kendini tekrar eden tarzlar ve fikirler ortaya çıkıyor. Özellikle yeni nesil mutfaklarda sıklıkla rastlamaya başladığımız son trendlerden biri de mutfak dolapları yerine kullanılan ve geçmişe dönüş niteliği taşıyan açık raflar. Uzun yıllar boyunca mutfaklarda genellikle standart bir görünüme sahip olan kapalı mutfak dolapları modellerini kullanıyorduk. Artık bunun yerine yeniden geleneksel tarzda olduğu gibi açık mutfak rafları alıyor yavaş yavaş. Üst mutfak dolapları yerine açık raf uygulaması hem mutfağın daha ferah hem de daha sofistike ve açık bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Vintage ekolünün giderek yaygınlaştığı bugünlerde, işte sizin için derlediğimiz açık raflı yeni nesil mutfaklar…
Mutfak tezgahı boyunca uzanan tek sıra raf uygulaması, özellikle minimal ve rustik mutfaklarda eşsiz bir görüntü yaratıyor. Son derece sade, zarif ve yalın bir etki yaratan bu tür tek sıra raf uygulamaları elbette yalnızca depolama alanı sıkıntısı olmayan ve tabaklarını nereye koyacağını düşünmeyecek kadar geniş mutfaklarda uygulanabilir.
Küçük mutfaklarda genellikle bol kapalı dolap uygulaması ile depolama alanları çoğaltılarak daha düzenli bir görünüm sağlanması amaçlanır. Oysa özellikle üstlerde yer alan kapalı dolaplar küçük alanları boğucu bir hale getiren daraltıcı bir görünüme sahiptir. Bunun yerine küçük mutfaklarda açık ve yalın raf uygulamaları kullanmak alanı çok daha geniş ve çık gösterecektir.
Ama elbette mutfaklarda açık raf uygulamaları küçük ve dar mutfaklarla sınırlı değil. Son derece geniş ve ferah mutfaklarda da çok daha açık ve sıcak bir atmosfer oluşturmak için açık raflar uygulanıyor.
Bricks Studio tarafından dizayn edilen bu göz alıcı ve karizmatik mutfakta ise kapalı dolaplar yerine açık rafların kullanılmış olmasının yeri büyük. Raflardaki açık mutfak malzemeleri ve gıdalar mutfağın o modern vintage dokusuna katkıda bulunan birer aksesuara dönüşüyor ve bütünlüklü bir tasarım oluşmasına sağlıyorlar.
Açık raf ve mutfak gereçlerini açıktan sergileyen dekorasyon uygulamalarının en çağdaş ve endüstriyel şekillerinden biri de bu örnekte de görüldüğü gibi yer tasarrufu açısından dahice bir fikir olma niteliği de taşıyan tava askıları. Pratiklik açısından da estetik açıdan da göz dolduruyor.
Bu country tarzı mutfakta ise Mutfağın üst kısmına yerleştirilen açık raf bir depolama alanı olarak değil dekoratif bir sergi alanı olarak kullanılmış ve harika bir görünüm ortaya çıkarılmış.
Açık raf uygulamalarının ezber bozan ve özellikle Amerikan tarzı mutfakları salondan ayıran bir ayırıcı olarak da işlevsel bir şekilde kullanıldığı bu kütüphane tarzı mutfak rafları modeli ise ilham verici uygulamalardan biri olarak hafızalarımıza kazınıyor.
Açık raf uygulamalarının yeniden trend olmasının en büyük sebeplerden biri de dekorasyon anlayışlarının her geçen gün doğallaşması ve doğal bir görüntü yaratmak için de kapalı mutfak dolaplarının yeterli olmaması elbette.
Hem samimi, hem sıcak, hem de dolu dolu olan ama asla kalabalık ve yorucu olmayan açık raf uygulamaları mutfağınızın hem daha size ait görünmesini sağlıyor çünkü açık raflarda sergilediğiniz mutfak aletleri ve aksesuarlar tamamen sizin yaşam tarzınızı yansıtıyor. Hem de bu uygulama sayesinde daha geniş ve ferah bir atmosfer yaratıyorsunuz. Ne dersiniz, geleneksele dönmeye değer değil mi?