Geleneksele dönüş: Mutfakta açık raf trendi

Mutfaklar evin en sık ve yoğun kullanılan yaşam alanlarından biri olduğu için dekorasyon söz konusu olduğunda üzerinde en çok düşülen ve yeni fikirler üretilen, yeni trendler yaratılan odalardan biri oluyor. Yeni mutfak trendlerinde de her geçen yıl geçmişten yeni bir şeyler modernleşiyor ve böylelikle aslında modernleşmiş bir tarzda her gün biraz daha geleneksele dönüyoruz. Tıpkı modada olduğu gibi, dekorasyon tarzlarında da geçmiş sıklıkla geleceğe dönüşüyor ve kendini tekrar eden ama değişerek ve gelişerek kendini tekrar eden tarzlar ve fikirler ortaya çıkıyor. Özellikle yeni nesil mutfaklarda sıklıkla rastlamaya başladığımız son trendlerden biri de mutfak dolapları yerine kullanılan ve geçmişe dönüş niteliği taşıyan açık raflar. Uzun yıllar boyunca mutfaklarda genellikle standart bir görünüme sahip olan kapalı mutfak dolapları modellerini kullanıyorduk. Artık bunun yerine yeniden geleneksel tarzda olduğu gibi açık mutfak rafları alıyor yavaş yavaş. Üst mutfak dolapları yerine açık raf uygulaması hem mutfağın daha ferah hem de daha sofistike ve açık bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Vintage ekolünün giderek yaygınlaştığı bugünlerde, işte sizin için derlediğimiz açık raflı yeni nesil mutfaklar…