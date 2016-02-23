Kira sözleşmesi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar

Kira sözleşmesi, kiralamaya konu olan dairenin ya da iş yerinin mülk sahibi ile kiracısı arasında yapılan anlaşmayı ifade ediyor. Sözleşmede, kiralama işlemini ile ilgili detaylara, kiralayana ve kiracıya ilişkin bilgilere yer verilir. Bu sayfamızda, bir daire ya da iş yeri için kira sözleşmesi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir gibi konuları inceledik.

Kira sözleşmeleri 2011 yılına kadar “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” ile düzenleniyordu; fakat 2011 yılından sonra yapılan değişikle birlikte “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu “ kapsamına alındı. Borçlar kanunu kapsamına alınması ile birlikte kiracı – ev sahibi ilişkisinden çok, bir borç – alacak ilişkisine dönmüş oldu.

6098 Türk Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesi şu şekilde tanımlanmış: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme (Madde 299).”

Tanımı ve anlatımı çok basit olmakla birlikte günümüzde ev sahibi ve kiracı arasında birçok anlaşmazlık çıkabiliyor ve hatta bazı anlaşmazlıklar mahkemelerde sonuçlanıyor. Bundan dolayı, yeni çıkartılan kanunda tartışmalı konulara daha net yaklaşımlar sergilendiği görülüyor.