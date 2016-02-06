​Boş mutfak duvarları için 7 parlak fikir

Mutfaklar genellikle zaman içerisinde çekiciliğini kaybeder ve sadece yemeklerin hazırlanıp yenildiği sıradan bir yer haline gelir, giderek ailenin beraber vakit geçirmek istediği özel bir alan olmaktan çıkar. Tasarımcılar bu gerçeği bildiklerinden dekorasyon söz konusu olduğunda yalnızca oturma odası veya yatak odası gibi bölümlerle ilgilenmez, evdeki her bir odanın verimli kullanılabilmesi için kafa yorarlar. Bir mutfakta daha çok vakit geçirmek istiyorsanız o mutfağı güzelleştirmeniz gerekir. Bunun için de mutfak dekorasyonun potansiyel cazibesi üzerinde daha bilinçli hale gelmelisiniz. Mutfak dekorasyonu denince akla hemen dolaplar ya da tezgah modelleri gelir. Ancak ne kadar tasarım ürünü bir mutfak satın alırsanız alın o mutfaktan sıkılabilirsiniz. Dolayısıyla bütçenizi de çok yormadan mutfak dekoru ile ilgili yapabileceğiniz şeylere bir göz atın. Eğer mutfak duvarlarınız boşsa bunu avantaja çevirmenin yolları mümkün. Zira duvar dekorasyonu yaratıcı fikirlere açık bir alan ve bu alana mutfak duvarları dahil. Bugünkü yazımızda size mutfak duvarlarınızı güzelleştirebilmeniz için bazı fikirler ve ipuçları anlatacağız. Dilerseniz yazımızdaki fikirleri uygulayarak siz de mutfağınızı daha davetkar bir yer haline getirebilirsiniz.
Yemek ve kara tahta denildiğinde akla ilk olarak kafe önlerine yerleştirilen günün menüsünün yazıldığı tahtalar gelebilir. Bu fikir pekala mutfak dekorasyonuna dahil edilebilir. Üstelik düşük maliyetli bir mutfak dekoru olduğu da su götürmez. Aynı zamanda boş duvarları doldurmak için eğlenceli bir yol olup hem de estetik ve fonksiyonel olarak kullanılabilir. Peki kara tahtaya ne yazacaksınız? İsterseniz o hafta yapacağınız yemekleri unutmamak için listeleyebilir isterseniz başka bilgileri hatırlamak için de kullanabilirsiniz. Şayet çocuklarınız varsa onlar için de son derece eğlenceli bir ürün olacaktır. Kara tahtayı dekoratif bir ürün olarak kullanmanın yolları vardır. Örneğin fotoğraftaki Segmentoponto4 imzalı mutfak örneğinde dekorasyonun geneli beyaz ve ahşap tonlarından oluşuyor. Mutfakta herhangi bir koyu renk bulunmadığından boş duvara eklemlenen kara tahta rengiyle kontrast yaratıp dekorasyonu kuvvetlendiriyor.
Mutfak dekorasyonunda duvarların önemini söz ettik. Boş duvarlar için ilk akla gelen seçenek şüphesiz boya olabilir. Ancak mutfağın genel görünümünü daha yukarı kaldıran ve de mutfağın geri kalanı ile koordine bir şıklık yaratan dekorasyon öğesi bir duvar kağıdı olabilir. Eğer raflarda resim bulundurmak ya da başka herhangi bir duvar sanatı ile boşlukları doldurmak istemiyorsanız duvar kağıdı sizin için en iyi seçenek olabilir. Üstelik herhangi bir boş alanı değil tüm duvarları kaplamak için pratik bir seçenektir. Günümüzde duvar kağıdı tasarımları dilediğiniz her renk ve desende mevcut olup zengin bir yelpazeye sahiptir. Öyleyse size uygun duvar kağıdına karar verin ve en çaba ile mutfak dekorasyonunu tamamlayın.
Her ne kadar mutfağınızda yeterli alan bulunsa da her zaman depolama için ekstra bir boşluk yaratmak önemlidir. Zira ihtiyaçlarınız zamanla artabilir. Böyle durumlarda duvar rafı yardımınıza koşar. Aynı zamanda çok estetik de görünebilir. İster kendi imkanlarınızla ister profesyonel yardım alarak monte edebileceğiniz duvar raflarını dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. Bu raflara kadehler, tabaklar yerleştirebileceğiniz gibi el altında bulunmasını istersiniz baharatlarla dolu çeşitli kavanozlar da koyabilirsiniz. Duvar rafları küçük mutfakların da kurtarıcısıdır. Örnek mutfak tasarımında duvarlar tuğla kaplama olduğundan ahşap raflar çok göze çarpmıyor. Nispeten küçük bir alana sahip bu mutfakta üst dolap yerine açık ve kapaksız duvar rafı kullanılarak mutfak olduğundan daha da dar hale getirilmemiş.
Mutfaklar yiyeceklerin hazırlanıp yemeklerin yenildiği mekanlar olduğundan boş mutfak duvarlarını iştah arttıran ve size ilham verecek lezzetli yiyecek resimleriyle süsleyebilirsiniz. Bu yiyecek resimlerini satın alabildiğiniz gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İnternetten seçtiğiniz yahut kendi çektiğini bir yemeğin yüksek çözünürlük büyük veya küçük boyutta çıktısını alıp ilginç mutfak duvarları oluşturabilirsiniz. Daha kaliteli bir resim istiyorsanız bir fotoğrafçıya gidip istediğiniz görüntüyü elde etmeniz de mümkün. Fakat mutfak olmasından ötürü muhakkak yiyecek resmi kullanmak zorunda da değilsiniz. Şayet sanattan hoşlanıyorsanız oturma odanızda kullandığınız tabloları mutfak duvarlarını güzelleştirmek için de değerlendirebilirsiniz. Hiç şüphesiz bu tercih mutfağınızı olduğundan çok daha şık hale getirecektir. Resim ve tabloları mutfağa yerleştirirken dikkat etmeniz gereken tek husus onları nereye asacağınızdır. Zira mutfaklar yemek pişirilen dolayısıyla su ve ateşin kullanıldığı mekanlar olduğundan resimlere zarar gelmemesine dikkat etmeli, ona göre bir konum tercihi yapmalısınız.
Mutfak duvarlarını hareketlendirmenin en pratik yöntemlerinden birisinin duvar kağıdı kullanmak olduğunu söylemiştik. Ancak boya seçeneğini tamamen elemiş değilsiniz. Yalnızca şöyle bir farkla, tüm duvarları boyamıyorsunuz. Eğer tüm mutfak duvarlarını aynı renge boyarsanız, bu renk canlı bile olsa mutfak duvarları boş görünmeye devam eder. Fakat mutfağın yalnızca bir bölümü canlı bir renge sahip olduğunda o mutfak boş görünmeyecektir. Dilerseniz sadece bir duvarı veya dolapla tezgah arasında kalan yeri canlı bir renge boyayabilirsiniz. Canlı rengi belli bir bölgede kullanmanın amacı mutfağın kalanın yumuşak tonlarda kullanıp kontrast yaratabilmektir. Örneğin fotoğraftaki mutfak tasarımında mutfağın duvarları ve tezgah beyaz renkteyken dolaplar bej tonlarındadır. Üst dolapla tezgah arasında kalan fayanslı kısımda ise çarpıcı bir kiremit tonu kullanılmış. Bu sayede mutfak bir hayli dinamik göründüğünden daha fazla duvar süsü kullanmak göz yoran bir kalabalık oluşturabilir.
Mutfak duvarlarını dekore ederken duvar kağıdı ve canlı renk seçenekleri dışında daha sakin ve dinlendirici bir yöntem olarak yeşil rengini tercih edebilirsiniz. Yeşil doğanın rengi olduğundan psikolojik olarak da size huzur veren bir etkiye sahiptir. Mutfakta yeşil rengini kullanabilmek için yine tüm duvarlar yerine sadece belli bir bölgeyi yeşil kullanabilir, böylece boşluk hissini azaltabilirsiniz. Örnek mutfak resminde rustik bir tasarım görüyorsunuz. her ne kadar rustik olsa da gayet çağdaş bir dizayn. Bu duvarın ilginç özelliği aynı zamanda üzerine yazı yazılabilen bir tahta işlevi de görebilmesi. Böylece yukarıda saydığımız duvar dekoru fikirlerinin hep beraber kullanıldığına şahit oluyoruz.
Boş duvarları hareketlendirebilmek için yapılacak pek çok dekorasyon fikrini saydık. Bunlardan birini veya birkaç tanesini uyguladıktan sonra mutfak içerisinde kullandığımız mobilyalardan da faydalanabiliriz. Çünkü mutfaklarda dolap ve beyaz eşya dışında başka mobilyalar da bulunur ve bunlardan en bilineni masa takımıdır. Eğer stüdyo dairede yaşamıyorsanız hemen hemen her mutfakta bir masa sandalye bulunur. Bu masa takımını nereye koyacağınız önem taşır. Mutfağınız yeterince büyükse masa sandalyeyi ortaya yerleştirmek isteyebilirsiniz. Ancak mutfak duvarlarını boş göstermemeyi amaçlıyorsanız masayı duvara dayamak iyi bir fikir olabilir. Eğer mutfağınızda boş bir duvar varsa ve üzerinde bir hiçbir şey bulunmuyorsa şüphesiz o bölüm sıkıcı görünür. Oysa duvara yerleştirecek bir şey bulamıyorsanız en azında masayı dayamak duvarın boşluğunu biraz olsun azaltacaktır. Bu gibi küçük mutfak hileleri de dekorasyona önemli katkı sağlayabilir, unutmayın.
Mutfaklarla ilgili daha fazla yazı okumak istiyorsanız ’Yeni bir mutfak satın alırken dikkat edeceğiniz 6 önemli başlık’ yazısına göz atabilirsiniz.