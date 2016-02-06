​Boş mutfak duvarları için 7 parlak fikir

Boş duvarları hareketlendirebilmek için yapılacak pek çok dekorasyon fikrini saydık. Bunlardan birini veya birkaç tanesini uyguladıktan sonra mutfak içerisinde kullandığımız mobilyalardan da faydalanabiliriz. Çünkü mutfaklarda dolap ve beyaz eşya dışında başka mobilyalar da bulunur ve bunlardan en bilineni masa takımıdır. Eğer stüdyo dairede yaşamıyorsanız hemen hemen her mutfakta bir masa sandalye bulunur. Bu masa takımını nereye koyacağınız önem taşır. Mutfağınız yeterince büyükse masa sandalyeyi ortaya yerleştirmek isteyebilirsiniz. Ancak mutfak duvarlarını boş göstermemeyi amaçlıyorsanız masayı duvara dayamak iyi bir fikir olabilir. Eğer mutfağınızda boş bir duvar varsa ve üzerinde bir hiçbir şey bulunmuyorsa şüphesiz o bölüm sıkıcı görünür. Oysa duvara yerleştirecek bir şey bulamıyorsanız en azında masayı dayamak duvarın boşluğunu biraz olsun azaltacaktır. Bu gibi küçük mutfak hileleri de dekorasyona önemli katkı sağlayabilir, unutmayın.

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