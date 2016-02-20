Yeni evli çiftler için yatak odası nasıl dekore edilir?

Sanat eserlerini yatak odası dekorasyonunda kullanmak, karakteristik öğeler katmanıza da yardımcı olacaktır. Resim tabloları veya tasarım objelerini kullanabilir, bunları uygun bir şekilde sergileyecek dekorlar oluşturabilirsiniz. Resim tablosunu dekor olarak değerlendirmek isteyenler için, tablo çerçevesinin formunu uygulanacak stil ve tarza göre klasik veya modern çizgilerle tasarlatabilir. Duvar zemini rengi ile tablo ilişkisinde çerçeve rengine de dikkat edilebilir. Sanat eserleri ve tasarım objelerini sergileyecek camekan bir vitrin ya da mobilya aksesuarları değerlendirilebilir. Daha özgün bir tasarım anlayışını takip etmek ve kişisellik katmak isterseniz, sanatsal çalışmalarınızı sergileyebilir, karakteristik bir hava katabilirsiniz.

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