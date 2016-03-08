Loş bir odaya ışık katmanın yolları nelerdir ?

Dekorasyon konusunda, her ögenin kendine has farklı farklı konularda önemi olsa da, bazı ögelerin her alanda oldukça yoğun bir önemi bulunmaktadır. Örneğin mobilyalar veya zemin kaplamaları, uygulanacak alana göre önem kazanır. Fakat ışık, neredeyse tüm dekorasyonlarda büyük bir öneme sahiptir.
Işık bu denli önemli olsa da, her dekorasyonda ve dizaynda bolca ışık kullanıldığını düşünmek oldukça yanlıştır. Kimi zaman, oturma odanızda dahi ışık yönünden problemler yaşayarak loş bir odada yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Üstelik, yapay aydınlatmalar da fayda sağlayamayabilir. İşte böyle durumlarda atmanız gereken basit adımları anlatacağımız bu yazı, ışık konusunda size ilham verici fikirler sunabilir. Daha fazla ilham verici fikre yakından bakmak isteyen okurlarımız, oturma odası kategorisini ziyaret ederek, homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş oturma odası örneklerini inceleyebilirler…
Eğer evinizde ışıklandırma konusunda büyük problemler yaşıyorsanız, hiç endişelenmeyin. Çünkü işiniz oldukça basit. Basit diyoruz çünkü tek yapmanız gereken, ışıkla ve diğer nesnelerle doğru biçimde oynamak. Örneğin, eğer pencereniz sadece bir duvarda bulunuyorsa, kimi zaman odanız ışık açısından oldukça problem yaşatabilir. Fakat bu durumu akıllıca bir çözüm sayesinde çözmek mümkündür. Örneğin, tavanı ve duvarları doğru renklerle boyamak, ışığın odanın içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Bu örnekte, tavanın beyaz ile boyanması, ışığın beyaz tonlardan yansıyıp odanın içine aksetmesine neden olur. Bu sayede de ışık problemi kolayca çözüme kavuşur.
Pozitif renkler, görsel açıdan her ne kadar oldukça hoş görünseler de loş bir ortama ışık katmaya çalışırken başınızı derde sokabilirler. Birçok farklı rengin bir arada kullanılması ile elde edilmiş dizaynlara sahip olan dekorasyonlar, ışıkla temas ettiklerinde doğal/yapay ışığın o sihirli havasını gösteremezler. İşte bu sebepten ötürü, ışık ile başınızın dertte olduğu zamanlarda birçok farklı renk yerine terk bir rengin hakim olduğu basit bir dekorasyon işinizi kolaylaştırabilir. Tek bir rengin hakim olması, tek bir renk kullanacağınız anlamına gelmez. Fakat, bazı renkleri daha ön plana çıkarmanız, ışıktan daha yararlı bir biçimde faydalanmanıza olanak sağlayabilir. Örneğin, bu dekorasyonda beyazın daha ön planda tutulduğunu görüyoruz. Görece küçük bir pencereye sahip olmasına rağmen, baştan aşağı beyaz ile bezeli olması nedeni ile ışık konusunda oldukça başarılı görünüyor…
Eğer oldukça fazla güneş alan bir eviniz varsa, aydınlatma konusunda çok şanslısınız demektir ! Çünkü, en ekonomik, en sağlıklı, en yararlı ve en kolay ulaşılabilir ışık kaynağı, hiç şüphe götürmeksizin güneşin ta kendisidir. İşte bu sebepten ötürü, evinizdeki ışık yoğunluğunu arttırırken güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Üstelik, güneş sahip olduğu ve üzerinizde yaratacağı pozitif etkileri sayesinde, hayatınızı biraz daha güzel bir hale getirecektir. Peki ama oturma odasında güneş ışığına yer vermenin yolları nelerdir ? Öncelikle, bu işin kilit noktası pencereler. Eğer görece küçük pencereleriniz varsa ve bu iş için imkanınız da bulunuyorsa, daha geniş pencereler kullanmaya çalışın. Seçeceğiniz pencere türünün açılır/kapanır değil de sürgü pencere olması, ortamın daha fazla ışık almasını sağlayabilir. Diğer yandan, eğer pencerelerinizin önünde ışığı engelleyecek sticker, film ya da benzeri şeyler varsa, bunlardan kurtulmanız ortama daha fazla doğal ışık getirecektir. Eğer evinizin siz yokken dahi güneş ışığına doymasını istiyorsanız, ışık sensörü bulunan ve ışıkla temas ettiği zaman açılan otomatik perdeler tercih edebilirsiniz…
Odaya ışık getirmenin yanı sıra, getirdiğiniz ışığı doğru biçimde kullanmanız da epey önemli. Eğer odanızda koyu renkler bulunuyorsa, ortamı aydınlatmanız beklediğiniz o sihirli etkiyi yaratmayacaktır. İşte bu sebepten ötürü, yukarıda da belirttiğimiz üzere ferah ve aydınlık bir oturma odasının özlemi ile yaşıyorsanız, koyu renklerden uzak durmalısınız. Diğer yandan, oturma odanızda bulunan aşırı renkler de ışığın o sihirli etkisini kıracaktır. Aşırı renklerden kastımız, çok parlak ve keskin tonlara sahip olan renklerdir. Bu renkler ışığı kırmakla kalmaz, aynı zamanda ortamın fazla parlamasına neden olur. İşte bu sebepten ötürü, oturma odanızda bulunan ve aşırı parlak/keskin renklere sahip olan aksesuar, mobilya ya da diğer dekoratif araçları, daha yumuşak renklerle değiştirmek güzel bir çözüm olabilir. Diğer yandan, sakin, ferah ve aydınlık bir oturma odası istiyorsanız, pastel tonları tam da size göre. Özellikle koltuk veya kanepelerde tercih edilen pastel tonları, ortamın tüm elektriğini pozitif hale büründürecektir. Örneğin, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzalı bu oturma odası dekorasyonu, koyu ve karanlık bir zemine sahip. Bununla beraber, zeminin sahip olduğu parlak yüzey ışığı fazlaca yansıtmakta. Fakat, koltuklarda ve duvarlarda tercih edilen yumuşak ve açık tonlar, zeminle güzel bir zıtlık oluşturmanın yanı sıra, ortamın ışığının doğru bir etki yaratmasını sağlamış. Bununla beraber, bu yumuşak tonlar, bir oturma odasının ihtiyaç duyduğu o sakin ve huzurlu havayı da başarılı bir biçimde ortama katmış…
Aydınlatma konusunda sık sık yapılan hatalardan biri de, tüm aydınlatmayı tek bir noktada kullanmaktır. Bu alan odanın merkezi dahi olsa, var olan ışık tüm odayı aydınlatmak için yeterli olmaz. Hele ki bir de duvarlar koyu renkle boyanmış ise, oda birden loş bir havaya esir düşebilir. İşte bu açıdan bakıldığında, ışığı doğru biçimde kullanmanın önemini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Loş olan oturma odanıza biraz olsun ışık katmak niyetinde iseniz, odanın merkezinde bulunan tek bir avize yerine odanın farklı farklı yerlerine dağılmış avizeler topluluğunu tercih edebilirsiniz. Bunu yaparken, doğru noktaları deneyerek de bulabilirsiniz. Özellikle köşeler ve mobilyaların arka kısımlarında bulunan alanlar, ışık yönünden oldukça fakirdir. İşte bu sebepten ötürü, odanızın farklı yerlerinde ışıklandırma kullanırken bu alanları tercih edebilirsiniz. Diğer yandan, odanın genelinde birçok sayıda avize kullanacağınız için, hem görece küçük hem de ekonomik avizeler tercih etmeniz yerinde bir karar olacaktır. Örneğin, VRL Works'e ait olan bu oturma odası dekorasyonu, ışık yönünden sahip olduğu zenginliği bu avize topluluğuna borçlu. Sizin de fark edeceğiniz üzere, avizelerin sayısı arttıkça boyutu ve görkemi de azalıyor. Aksi takdirde, odanızın büyük bir bölümünü avizeler için harcamak zorunda kalacaktınız…
Görece karanlık veya loş haldeki salonunuza biraz olsun ışık katmaya çalışırken, işinizi kolaylaştırabilecek birçok farklı yoldan bahsetmeye çalıştık. Şimdi ise, için en can alıcı noktasına parmak basacağız. Öncelikle, günümüzün sürekli betonlaşan metropollerinde, geniş pencereler ve ferah bir ortam kimi zaman bir lüks halini alabiliyor. Özellikle şöyle geniş pencereli odalara sahip ve güneş ışığına doymuş bir oda, bazen oldukça zorlayıcı şartlara sahip oluyor. Eğer siz de böyle bir evde oturuyorsanız ve ihtiyaç duyduğunuz ışığı doğal yollarından karşılamak epey zor görünüyorsa, başvurabileceğiniz en makul yol bu ışığı yapay yoldan sağlamaktır. Yapay yol kelimesi ile kastettiğimiz şey, daha işlevsel bir aydınlatmadır. Yukarıdaki örnekte, aydınlatmaların konumlarına dair ipuçları paylaştık. Şimdi ise, aydınlatmaların direk kendisine dair bir iki cümle söyleyeceğiz. Loş olan veya tam olarak ışık almayan odanızda, gerekli ışığı sağlamaya çalışırken daha güçlü ışık veren bir ampul tercihi, ışık ihtiyacınızı bir nebze olsun karşılayacaktır. Üstelik, artık her renkte ve şiddette aydınlatma bulmak pekala mümkündür. Fakat dikkat etmeniz gereken konulardan ilki, özellikle akşamları göz yormayacak bir şiddette ampul seçmektir. Diğer yandan, ay sonunda gelecek elektrik faturası yüzünden üzülmek istemiyorsanız, A++ özelliği taşıyan ve daha az enerji tüketen ekonomik ampuller tercih etmelisiniz. Doğru bir ampul tercihinin mekana sağladığı katkıyı yakından görmek için, Qzens Mobilya imzalı bu dekorasyonu inceleyebilirsiniz. Aydınlatmalar aynı yerde kullanılmalarına rağmen, oldukça parlak olduğu için tüm odayı tam manası ile aydınlatmayı pekala başarmış.