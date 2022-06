Loş bir odaya ışık katmanın yolları nelerdir ?

Dekorasyon konusunda, her ögenin kendine has farklı farklı konularda önemi olsa da, bazı ögelerin her alanda oldukça yoğun bir önemi bulunmaktadır. Örneğin mobilyalar veya zemin kaplamaları, uygulanacak alana göre önem kazanır. Fakat ışık, neredeyse tüm dekorasyonlarda büyük bir öneme sahiptir.

Işık bu denli önemli olsa da, her dekorasyonda ve dizaynda bolca ışık kullanıldığını düşünmek oldukça yanlıştır. Kimi zaman, oturma odanızda dahi ışık yönünden problemler yaşayarak loş bir odada yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Üstelik, yapay aydınlatmalar da fayda sağlayamayabilir. İşte böyle durumlarda atmanız gereken basit adımları anlatacağımız bu yazı, ışık konusunda size ilham verici fikirler sunabilir. Daha fazla ilham verici fikre yakından bakmak isteyen okurlarımız, oturma odası kategorisini ziyaret ederek, homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş oturma odası örneklerini inceleyebilirler…