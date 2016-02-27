Gerek duymadığınız eşyalardan kurtulma ve değerlendirme yöntemleri

Kullanılmayan kıyafetler, ayakkabılar, mobilya ürünleri, aksesuarlar, kablolar ve CD'ler. Artık gerek duyulmayan eşyaların yarattığı karmaşanın vahametini görüyor musunuz? Düzenli olarak derlediğiniz ve temizlediğiniz halde iç mekanlarda gerek duyulmayan eşyaların kapladığı alan, ölü alandır. Kullanılmayan alanları ölü alan olmaktan çıkarmanın en pratik yolu, gerek duyulmayan ve yer kaplayan eşyaları yerinden kaldırmak ve gerekirse yeniden değerlendirmektir. Dolayısıyla temizlik esnasında gereksiz yer kaplamayacak ve sizi önemli bir zaman kaybından kurtaracaktır. Dağınıklıktan kurtulma yollarından en önemlilerinden biri de kullanılmayan eşyaların yarattığı kaostan kurtulmak olacaktır. Çekmece diplerinde unutulan ıvır eşyalar bile gereksiz kullanım alanı kaplayacak ve diğer eşyalara ulaşmanız açısından zaman kaybına sebep olacaktır. Ev düzenini sağlarken maksimum verim almak istiyorsanız, sizin için hazırladığımız başlıkları incelemenizi tavsiye ederiz.
Herhangi bir problemi çözmeden önce, önemli olan durumu kabul etmektir. Kullanım dışı eşya ve ıvır zıvırlara artık ihtiyacınız olmadığına karar vermelisiniz. Nitekim ev düzenini sağlamaktaki en yararlı tutum öncelikle gereksinim duyulmayan eşyaların saptanmasıdır. Bunun için bir daha kullanılmamak üzere eşyalarınızın bir listesini yapın. Yeniden değerlendirmeyi düşündüğünüz parçaları listeleyin ve ayırın. Topladığınız ve ayırdığınız eşyaları daha sonra satabilir, bir hayır kuruluşuna bağışlayabilir ya da ihtiyacı olan bir tanıdığınıza verebilirsiniz. Genellikle kullanılmayan eşyalar arasında, hediye gelen bir abajur ya da başka kullanım olanağı olmayan alternatif eşyalar olabiliyor. Mümkün olduğunca geniş alan ve ferah bir iç mekan atmosferi oluşturmak istiyorsanız, gereksinim duymadığınız eşyaları belirleyin, listeleyin, ve kurtulun. Farkı daha geniş ve işlevsel depolama alanları kazanarak göreceksiniz. Örnek görselde bulunan paket tipi çanta modelleri farklı amaçlarla depolama görevi de görüyor, ürün modeli Almanya'da bulunan Baltic Design Shop imzası taşıyor.
Kendin Yap projeleri (DIY) günümüzde sıklıkla uygulanan, oldukça verimli sonuçlar elde edilen bir çalışma örneğidir. Evinizde artık eskisi kadar kullanılmayan eşyalar, mobilya ürünleri, kilim, yastık, perdeler ve dahası yeniden dönüştürülmek üzere değerlendirilebilir. Oturma odası planını gözden geçirdiğinizde kullanılmayan yastıkları bir araya getirip, büyük bir minder tasarlayabilirsiniz. Özellikle çocukların hoşuna gidebilecek bu fikir, sabit durmayan ve yerde oyun oynayan çocuklar için işlevsel bir araç olarak değerlendirilebilir. Kullanılan alanı maksimum seviyede verimli değerlendirmek istiyorsanız, eşyalarınızı gözden geçirin. Eski eşyaları gerekirse boyayın. Farklı tekstil ürünleri ya da yapışkanlı kaplama kağıtları ile kaplayın. Söküp yeniden monte edebileceğiniz eşyaları parçalara ayırıp, ihtiyaca göre istenilen boyutlarda yeniden tasarlayın. Özellikle eski eşyalarını atmak istemeyenler için, söküp monte etmek, boyamak, kaplamak gibi birçok alternatif çözüm mevcut.
Kişisel kullanım alanlarını düzenlerken, bireysel kullanım alışkanlıklarını göz ardı etmemek gerektiğini öncelikle belirtmek gerekir. Dingin ve ferah bir atmosfer yaratma arzusu taşıyorsanız, yeni düzenleme yapacağınız eşyaların bir liste yaptıktan sonra ait oldukları yeni yerlere taşıyın, ya da sahiplendirin. Geniş kapsamlı bir temizlik yapılacaksa, kullanılmayan eşyaların kaldırılmasından sonra yapılması gerekir. Nitekim büyük boyutlu mobilya ürünlerini söküp çıkarmak zaman alabilir ve ekstra temizlik işi çıkarabilir. Kullanılmayan eşyaları sahiplendirdikten sonra, taşınmadan hemen sonra temizlik safhasına geçmek pratik bir yol olacaktır. Eşya ve ıvır zıvırları toplarken, düzenli bir biçimde yerleştirilecek öğeleri görevlerine göre ayırmış olmak, daha düzenli depolama yapmanıza yardımcı olacaktır. Geriye kalan eşyaları büyüklük ve küçüklük oranlarına göre depoladınız, kullanılmayacak parçaları ayıkladınız ve yeniden dönüştürdünüz. Daha temiz ve belki de geniş açıklıklar sunan mekanda, düzenli ve tertipli bir atmosfer sağlamak daha kolay olacak.
Eğer eşyalarınızdan kurtulmak sizin için zor bir durumsa, kullanım dışı olduğuna karar verdiğiniz eşyaları kaldırmak ve yok etmek için bir yakınınızdan yardım isteyin. Aileden biri, bir arkadaş ya da bir komşunuz kullanılmayan eşyaya ihtiyaç duyabilir ve bu işi yapmaya talip olabilir. Satış yaptığınız firma görevlisi ya da hayırsever kurumdan bir gönüllü, artık kullanmadığınız eşyaları toparlayıp alabilir. Listelenen eşyaları toplamak ayrıca zaman kaybı sağlayabilir. Eğer işleriniz çok yoğunsa, ve bu işi yapmak sizin için bir zaman kaybı olacaksa, bir yakınınızdan veya arkadaşınızdan yardım almanız pratik bir çözüm olacaktır. Arkadaşlarınız ihtiyaç duydukları parçaları değerlendirmek üzere sizden alabilir. İnternet üzerinden ikinci el satış mağazasına verdiğiniz ilan üzerine satın almak isteyen kişiye bir tanıdığınız eşyaları kargolayabilir. Sadece satmak değil, değerlendirmek isteyen yakınlarınız da bu işe gönüllü olabilir. Çok uzaklarda derman aramak zorunda değilsiniz. İhtiyacı olduğunu düşündüğünüz bir komşunuz da eşyalardan bazıları ile ilgilenebilir, size gerek kalmadan söküp çıkarabilir, ve taşıyabilir. Daha sonra taşınan eşyalar ve sahiplendirilen parçalar için geriye dönüp kızmayın.
Kullanılmayan aksesuarlar, giysiler, hediye gelen ve ihtiyaç duyulmayan eşyalar ve dahası. İşlevsel bir sonuç elde etmek istiyorsanız, bu eşyaları sahiplendirmekte sakınca görmemelisiniz. Sadece uzun yıllar yer kaplamaktan başka bir işe yaramayan bir eşya, sadece külfettir. Kendinize kullanılmayan eşyaları saptamak, listelemek ve düzenlemek için örneğin bir hafta süre verin. Ivır zıvır ve artık kullanılmayacak eşyaları örnek görseldeki gibi bir pakete koyabilirsiniz. Boyutlarına göre ayırdığınız parçalara uygun ölçülerde karton kutulardan da faydalanabilirsiniz. Eşyaları paketlerken, görevlerine, kırılganlık ölçütüne ya da gönderilecek adreslere göre ayrı paketlere istifleyebilirsiniz. Vazgeçip yeniden değerlendirmek istediklerinizi bu paketten geri alabilirsiniz. Eğer paketi sürekli kurcalamaktan rahatsız oluyor ve üzülüyorsanız, bir daha paketi açıp eski eşyalarınız yine ve yeniden gözden geçirmeyin. Unutmayın ki atmaya siz karar verdiniz ve bu kararı vermeseydiniz bir daha dönüp bakmayacak ve belki de bir daha asla kullanmayacaktınız. Artık kullanılmayacak eşyaları bir araya getirin, çekmeceleri boşaltın, ve tüm ıvır zıvırları bir pakette toplayın. Zamana yaydığınız bir süreçte, pakette toplanan eşyaları değerlendirmek, sahiplendirmek ya da satmak üzere paketten alın.
Paketlendirdiğiniz ürünler arasında yeniden değerlendirmek istediklerinizi değerlendirdiniz. Geriye kalan gereksiz ve artık hiç kullanılmayacak eşyaları kaldırmanın vakti geldi. Kendinize ait eşya ve parçaları başkalarına satmak kolay olmayabilir, biraz hüzün verebilir. Hatırası olan eşyalarınızı ayırdınız ve artık hiçbir şekilde ihtiyacınız olmayan bu eşyalar evinizde gereksiz alan kaplıyor. Satış için doğru adresi buldunuz. Unutmayın ki artık ihtiyacınız olmayan bir eşyayı kullanmayacaksınız ve başkalarının değerlendirebileceğine karar verdiniz. O halde satışa sunun ve başkalarının ihtiyacını karşılamasına vesile olun. Aynı zamanda evinizde ihtiyaç duyduğunuz eşyalara yer açın. Bu işten ekstra kazancınız olan satış ücretini değerlendirme yolları düşünün. İster cebinizde kalsın, ister ihtiyacınız olan bir objeyi satın alın ya da kendinize lezzetli bir yemek ısmarlayın ve günün keyfini çıkarmaya devam edin. Başka insanları mutlu etmek istiyorsanız, kullanmadığınız eşyaları hayırsever kuruluşlara bağışlayabilirsiniz.
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