Eski bir ahırın modern bir yapıya dönüşümü

Klasik izler taşıyan bir yapıya modern bir görünüm kazandırılmış. Hem klasiği hem de moderni bir araya getiren zamansız bir yapı anlayışı. Geleneksel yapılarda sıklıkla kullanılan ahşabın modern dokunuşlarla yeniden dizayn edilmiş, sadelik ve yalınlık taşıyan bir materyal olarak değerlendirilmiş. Yeni ile eski arasında kurulan bağ, farklı stillere göre doğal materyallerin kullanılması ile sağlanıyor.

Geleneksel beşik çatı formu açık gri renk tonları ile ahşap yüzeye uyum sağlıyor. Yıllar ahır tip bir yapıda bazı izler bıraksa da, geniş ve açık pencere dizaynı günümüze göre uyarlanmıştır. Doğal ışığı muntazam alan modern yapı, doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı taşıyor.