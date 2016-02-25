Eski bir ahırın modern bir yapıya dönüşümü

Ferah ve iç açan manzarası eşliğinde şahane bir proje ile karşınızdayız. Jebens Schoof Architekten imzası taşıyan proje, dönemsel izler taşıyan bir ahır mekanının modern bir yapıya dönüştürülmesi ile oluşuyor. Yenilikçi ve modern dizayn edilen konut konsepti, fonksiyonel bir plan ve yalın bir dil ile tasarlanmış. 145 metrekarelik bir alana yerleşen proje, doğal manzarası, derinlik katan geniş açıkları ve işlevsel planlaması ile görenleri etkiliyor. Daha fazla beklemeden şahane projenin iç ve dış mekan görsellerini inceleyebiliriz.
Klasik izler taşıyan bir yapıya modern bir görünüm kazandırılmış. Hem klasiği hem de moderni bir araya getiren zamansız bir yapı anlayışı. Geleneksel yapılarda sıklıkla kullanılan ahşabın modern dokunuşlarla yeniden dizayn edilmiş, sadelik ve yalınlık taşıyan bir materyal olarak değerlendirilmiş. Yeni ile eski arasında kurulan bağ, farklı stillere göre doğal materyallerin kullanılması ile sağlanıyor.
Geleneksel beşik çatı formu açık gri renk tonları ile ahşap yüzeye uyum sağlıyor. Yıllar ahır tip bir yapıda bazı izler bıraksa da, geniş ve açık pencere dizaynı günümüze göre uyarlanmıştır. Doğal ışığı muntazam alan modern yapı, doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı taşıyor.
Müstakil ev, enerji tasarrufu sağlayan bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş. Aynı zamanda düşük maliyet de sağlayan proje, adeta birçok mucizeyi bünyesinde barındırıyor. KFW70 Verimlilik Evi olarak planlanan projede uygun yalıtım önlemleri de alınmıştır. Uygulanan çatı ve cephe zemininde uygun yalıtım malzemeleri kullanılmıştır.
Havadar ve iç açan bir mekan dizayn edilerek, konfor sunan bir açık plan oturma odası planı oluşturulmuş. Öncesinde bir ahır planı olduğuna inanmak güç. Geliştirilen ve yenilenen projede mekanları görevlerine göre ayıra ağır ve hantal bölme duvarlar örmekten kaçınılmış. Açık mutfak ve merkezi yaşam alanına göre ortak kullanım alanları planlanmıştır. Geniş pencere açıklıklarından giren doğal güneş ışıkları iç mekanı aydınlatıyor, geniş açıklıklarda oturma alanı ve yemek alanı dizayn ediliyor.
Açık plan oturma odasını gören bu açıda farklı kotları birbirine bağlayan merdiveni görüyoruz. Zemin katta çok fazla bölme duvar kullanılması tercih edilmiyor. Asma kat planı için de tek duvar açık plan dizayn uygulanmış. Zemin kat planında bir banyo bulunuyor. Galeri boşluğundan üst kata uzandığımız zaman bir oda alanı görüyoruz. Alt katta ise ayrılan bir çalışma alanını daha görüyoruz.
Güne güzel başlamak için gün ışığı ve yeşil alana bakan bir pencere birçok kişi için idealdir. Geniş açıklıklı pencerelerden sızan doğal ışık ile ısınan ve aydınlanan iç mekan, geniş cam yüzeyleri ile de derinlik katıyor. Ahırdan dönüşümle şahane bir modern ev haline getirilen proje, sade ve yalın çizgileri ile günümüzden izler taşıyor. Nefis manzara eşliğinde kahvenizi yudumlamak ve keyifli sohbetler etmek için ideal örneklerden biri.
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