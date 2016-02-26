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Göz alıcı saray gibi bir villa

Meral Eser Meral Eser
Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Evler
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Hayalleri süsleyen lüks bir villa projesi ile karşınızdayız. Çift garaj, bir asansör ve konfor sunan klima özellikleri ile hayatı kolaylaştıran bir yapıyı inceleyeceğiz. Birçok insanın yaşamını sürdürmek isteyeceği zarif ve şık bir  saray düşünün. Bu sarayın en iyi taraflarından biri satışa sunulmuş olması. 1.150.000 € değerinde olan proje Frankfurt'ta bulunuyor.   Villa hakkında daha ayrıntılı bilgi için imzasını taşıyan FRANZ & KÖHLER IMMOBILIEN GBR firmasının sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla beklemeden şahane projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye geçebiliriz.

Cephe görünümü

Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Evler
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR

Franz & Köhler Immobilien GbR
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR
Franz & Köhler Immobilien GbR

İki katlı villa planı 345 metrekarelik geniş bir alana yerleşiyor. Cephe görünümü sade ve yalın çizgilerle modern stil tasarlanmış. Göz alıcı proje 2012 ile 2014 yılları arasında inşa edilmiş. Çatı katında bir teras bulunuyor. Bu cephe görünüşünden baktığınızda iki adet büyük otomobil ve üç motosiklet barındıracak iki adet garaj görebilirsiniz. Peyzaj mimarisi geniş bir alanda düzenlenen projede, farklı türlerde ağaçlar ve çalılar kullanılmış ve geniş bir alanda çim bakımı yapılmış. Geniş bir alanda çim ve bitkilerin ihtiyacını karşılayacak sulama sistemi tesisleri projelendirilmiştir.

Mutfak

Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Mutfak
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR

Franz & Köhler Immobilien GbR
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR
Franz & Köhler Immobilien GbR

Işıl ışıl bir mutfak parlak zemin yüzeyleri ile göz alıcı bir hale getirilmiş. İtalyan granit mutfak tezgahı şık ve modern çizgilerle dizayn edilmiş. Geniş açıklıklı pencereler doğal ışığı muntazam alıyor. Aydınlık bir mutfak hem ferah hem de fonksiyonel özellikler taşıyor. Birinci sınıf elektrikli aletlerle hayatı kolaylaştıran bir yaşam standarı yakalanıyor. Zarafetiyle hayalleri süsleyen geniş bir mutfak alanı.

Yemek alanı

Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Yemek Odası
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR

Franz & Köhler Immobilien GbR
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR
Franz & Köhler Immobilien GbR

Mutfağa yakın geniş bir alana sahip yemek alanına geçiyoruz. Sadelik ve şıklığı bir araya getiren dekorasyonda klasik izler taşıyan mobilya ürünleri tercih edilmiş. Asil bir duruşu lan sandalye tasarımları ve yemek masası dönemsel izler taşıyor. Zarif çizgileriyle şık bir avize kullanılmış. Güney-batıya bakan şahane bir terasa açılan geniş kapılar, doğal ışığı muntazam bir şekilde içeri alıyor. 

Banyo

Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Banyo
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR

Franz & Köhler Immobilien GbR
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR
Franz & Köhler Immobilien GbR

Yaklaşık 25 metrekarelik bir alana yerleşen ana banyo oldukça geniş. Zarif cam duşakabin iç mekana derinlik katıyor. Geniş ve kontrollü ışık alımı sağlayan pencere modeli banyoyu özel yapan birkaç unsurdan biri. Aynı zamanda zemin kaplamalarındaki bütünsellik şıklık ve asaleti bir araya getiriyor.

Yatak odası

Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Yatak Odası
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR

Franz & Köhler Immobilien GbR
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR
Franz & Köhler Immobilien GbR

Yata odaları üst katta yer alıyor. Hoş bir atmosferi olan yata odası planında, derin ve temiz bir uyku çekecek platform dizayn edilmiş. Göz alıcı renkleri ile uyum yakalayan yatak odası dekorasyonunda, klima ve vantilatör alternatifleri bulunuyor. Soğuk aylarda sımsıcak bir oda atmosferi, rahatlık ve konfor sunan detaylarla süslenmiş.  Mor renkli perdeler ile yatak karyolası uyum ve ahenk yakalıyor.

Oturma odası

Exklusive Villa mit Wellnessbad, Franz & Köhler Immobilien GbR Franz & Köhler Immobilien GbR Modern Oturma Odası
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR

Franz & Köhler Immobilien GbR
Franz &amp; Köhler Immobilien GbR
Franz & Köhler Immobilien GbR

Oturma alanı ferah ve iç açıcı dizaynı ile göz alıyor. Estetik değerler göre dizayn edilen oturma odasında fonksiyonellik de unutulmuyor. Bodrum katında ayrı bir gençlik odası veya parti odası olarak kullanılabilecek ayrı bir odası ve çok sayıda davetli ağırlayacak bir mekanlar barındırıyor. Özetle hayalleri süsleyen, ferah ve geniş bir ev.

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