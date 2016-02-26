Göz alıcı saray gibi bir villa

Oturma alanı ferah ve iç açıcı dizaynı ile göz alıyor. Estetik değerler göre dizayn edilen oturma odasında fonksiyonellik de unutulmuyor. Bodrum katında ayrı bir gençlik odası veya parti odası olarak kullanılabilecek ayrı bir odası ve çok sayıda davetli ağırlayacak bir mekanlar barındırıyor. Özetle hayalleri süsleyen, ferah ve geniş bir ev.

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