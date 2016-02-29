Normal bir daireyi loft stilde nasıl dekore edebilirim?

İnsanın yer küre üzerindeki hayatta kalma mücadelesi, onun yeni buluşları, teknikleri geliştirmesinin kaynaklarını oluşturuyor. İnsanın mağara duvarına çizdiği ilk resimle, yonttuğu ilk figürünlerle ve ateşi kullanarak malzemeyi dönüştürme ve farklı amaçlarla kullanabilme becerisi bin yıllar içerisinde günümüzdeki teknolojiyi elde etmesinin nüvelerini oluşturur. İnsanlık tarihi farklı dönemlerde ürettiği mimari yapılar, dönüştürdüğü materyaller ile dolu. Ürettiği biçimlerden bazıları halen dekoratif ve mimari anlamda ilham vermeye devam etmekte. Örnek verecek olursak; taş kullanımının doruk noktalarına ulaştığı Roma dönemi eserlerinin imitasyonları ve mimari çözümlemeleri sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Gotik mimari, Rönesans ve Barok mimarisi aradan uzun yıllar geçmesine rağmen yapıların mimari özelliklerine motifleri ve sütun ve sütun başlıkları gibi formlarıyla katkıda bulunuyor. Aynı şekilde Orta Çağı estetiğini anımsatan yaklaşımlar da bu döneme öykünen film, roman ve dizilerle günümüz estetiğine de ilham verebiliyor. İnsanlık tarihinin en çok tesir eden dönemlerinden birisi de kuşkusuz Sanayi Devrimi ve sonrasında gelen yeni bakma biçimleri. Bilindiği gibi modern dönemin kapısını açan bu devrim yaşam biçiminden üretim şekline bireyin hayatına çeşitli tesirler bırakmış. Endüstriyel gelişmelerle hayatımıza giren hız olgusu yeni formları ortaya çıkarmış. Bu dönemde sanat akımlarının çok hızlı bir bir şekilde yeni form arayışlarına giriştiği ve çeşitli akımların birbiri ardına ve genellikle de tezat düşünceler ışığında farklılıklarla aynı zaman dilimde tezahür ettiği de görülmekte. Sanayinin seri üretim mantığında geliştirdiği biçimler daha çok yalın ve sert kenarları olan formlar olarak ortaya çıkıyor. Çelik, metal, cam ve beton gibi materyaller konstrüksiyonel anlamda özellikle mimari biçimlerde yenilikler getirmiş. Örneğin Paris'in sembol yapılarından biri olan ve tüm dünyaca tanınan Eyfel Kulesi endüstri çağının önemli bir sembolüdür aslında. Bu kulenin yapılma amacı dünya fuarında çelik ile daha yüksek ve daha dayanıklı yapılar yapılabileceğinin somut bir göstergesi aslında. Bununla birlikte fuar sonrası kaldırılması planlandığı ancak bu durumdan vazgeçildiği de bilinmekte. Tabi bu çağın biçimleri övülse de bir yandan zanaati ve doğanın biçimlerini mimariye ve tasarımlara yansıtma çabası da modernist hoşnutsuzluğun dışa vurumu olarak Art Nouveau ve Arts and Crafts gibi akımlarla vücut bulduğu da gözlemlenir. Yine Paris'in simgelerinden sanayinin ham maddesi demirin organik formlarla yansıtıldığı metro girişleri de aynı şehirde bu karşıtlığın okunabildiği bir diğer tasarım.

Farklı görüşler her daim sürerek sonunda estetik çerçevede insanın tercih edeceği harika tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu devrin günümüze dek süren ve popülerliğini hiç kaybetmeyecek endüstriyel stilin hayatımızın parçası olduğu bir gerçek. Endüstriyel ürünlerin ve tasarımların bugün küresel bazda ev ve iş dekorasyonlarının belirleyici stillerinden biri olduğunu görmekteyiz. Ham beton görünümlerinin, çeliğin, metalin, camların, tuğla ve taş dokularının, sıvası dökülmüş duvarların mekana kattığı mükemmel etki yadsınamaz. Bunun yanı sıra kentlerin dönüşme sürecinde eski fabrikaların, depoların yaşam ve çalışma alanlarına dönüştürüldüğü projeler de harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Tabi endüstriyel estetik dediğimiz zaman sadece eski fabrika malzemelerinin ve eşyalarının, mimari yapılarının kullanımı değil sadece söz konusu olan; bugün de küresel ticaretin, üretimin elemanları dönüştürülerek yeni tasarımlar ortaya çıkarıyor. Küresel lojistiğin materyallerinden konteyner gerek yaşam alanlarına gerekse parçaları kullanılarak kapı gibi farklı işlevlerle kullanılabiliyor. Günümüzde konteyner kullanarak oluşturulan bir çok yaşam alanı projesi mevcut. Bunun yanı sıra internet gibi iletişim araçlarının da etkisiyle bir anda büyük bir popülarite kazanan paletten tasarlanan mobilyalar bir çok insanın dekorasyonunun bir parçası oldu ve olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak endüstriyel stil temel materyalleriyle mekana karizmatik bir etki katıyor. Bu sebeple yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Endüstriyel stilin detaylarını barındıran mekanlar genel olarak loft stil olarak da tanımlanıyor. Bu yazımızda ele aldığımız konu normal bir evi loft stil çerçevesinde nasıl dönüştürebileceğimiz. Dikkat etmemiz gereken bazı başlıklar çerçevesinde yaşam alanınızın tamamını ya da bir bölümünü endüstriyel estetiğin çekiciliğini, yalınlığını ve karizmasını arkanıza alarak loft stilde dekore etmeniz çok kolay. Bakalım dikkat etmemiz gereken detaylar neler? Keyifli okumalar!