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Ev döşemenin en doğru yolu nedir?

Homify Homify
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
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Ev yenilemek ya da sıfırdan ev döşemek için kolları sıvayanlara güzel bir haberimiz var. Bu yazımızda ev döşerken işinizi kolaylaştıracak fikir ve öneriler sunacağız. Ev döşeme işine atılanların çoğunlukla en zorlandıkları konu bütün zevk ve ihtiyaçlarını planlanan bütçeye sığdırabilmektir. Bunun üstesinden gelebilmek için sizi gereksiz masraflardan koruyacak önerilerimiz de olacak. Ev dekorasyonuna başlarken öncelikle evinizin bütün mimari özelliklerini göz önüne alarak bir planlama yapmalısınız. Oda oda yapacağınız planlama sırasında elinizde hali hazırda bulunan eşyaları ihtiyaç listesinden düşmeli ya da ufak bakım ve değişikliklerle kullanılabilecek hale gelebilen eşyaları belirlemelisiniz. Bu sayede masraflardan biraz daha kısabilirsiniz. Ayrıca tadilat, bakım ve boya gibi işleri mobilya alış verişinden önce aradan çıkarırsanız daha sorunsuz bir yerleşim sağlarsınız.

Mobilya ve aksesuar alış verişi yapmak bir evi giydirmek demektir. Evinizi giydirirken ona yakışacak, özelliklerine uyacak, uzun yıllar kalıcı olabilecek ve aynı zamanda moda trendlerinden de uzak kalmayacak eşyalar seçmeniz gerekecek. Bu zorlu seçimi yaparken bir dekoratörden yardım alabileceğiniz gibi tamamen kendi zevkinizi de konuşturabilirsiniz. Oturma odası, mutfak, banyo, çalışma odası, yatak odası gibi alanların her biri için ayrı ayrı dekorasyon önerileri bulmak istiyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca dekorasyonun aksesuar kısmı için “Dekorasyona değer katan ev aksesuarları” başlıklı yazımızdan da farklı öneriler edinebilirsiniz.

Liste çıkarın ve oda oda döşeyin.

Colección Solsken, Solsken Solsken Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Solsken

Solsken
Solsken
Solsken

İster evinizi yenileyin ister sıfırdan bir ev dekore edin ilk atmanız gereken adım değişmeyecek. İşe planlama ve liste ile başlayın. Planlama sizi hem gereksiz masraflardan hem de zaman kaybından kurtarır. Yeni evinizin bitin mimari özelliklerini göz önüne alarak yapacağınız planlamanın ardından bir ihtiyaç listesi çıkarın. İhtiyaç listenizde mutlaka eşyalara ait notlarınız da bulunsun. Örneğin oturma odası dekorasyonu için ihtiyacınız olan her şeyi tercih ettiğiniz genel özelliklerle birlikte not edin böylece alış veriş sırasında aklınız farklı ve dekorasyonunuza uymayacak modellere kaymaz. Ayrıca alış veriş işini toplu halde değil de oda oda yapmak sizi kafa karışıklığının neden olacağı gereksiz masraflardan korur. Böylece görüp beğendiğiniz ama dekorasyonunuza uymayacak ya da hiç ihtiyacınız olamayan aksesuarları almaktan kurtulursunuz.

Odalarınızın ölçülerini not edin ona göre alış veriş yapın.

homify İskandinav Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Planlama yaparken evinizin ve odalarınızın mimari özelliklerini not edin. Ölçülerini, renklerini, duvar ve niş özelliklerini, pencere ölçülerini sıkı sıkıya inceleyin. Böylece eviniz için en doğru ürünleri seçersiniz. Yanlış alınan veya ölçüsü uymayan eşyalar ya da dekorasyonunuza uymayan aksesuarlar sonradan canınızı sıkmasın. Özellikle alış veriş sırasında perde ve halı gibi tekstil ürünleri alırken ölçülere renklere ve diğer mimari özelliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun yanı sıra aksesuar alış verişini en sona bırakmak yani tadilat ve yerleşim işlerini tamamladıktan sonra aksesuar alış verişine çıkmak çok daha doğru olacaktır. Çünkü mobilya ve diğer eşyalarla birlikte aksesuar alış verişi de yapmak dikkatinizi dağıtacağı gibi fazladan masraf da çıkarabilir.

Renkleri dekor malzemesi olarak kullanmayı ihmal etmeyin.

Rust in Roest, DMOA DMOA
DMOA

Rust in Roest

DMOA
DMOA
DMOA

Uygulayacağınız stil ve temaya göre nasıl bir dekorasyon oluşturacağınıza karar verdiyseniz bu planı bozmayacak şekilde tadilatlarınızda renkleri kullanabilirsiniz. Bu sizi gereksiz aksesuar masrafından kurtarabileceği gibi evinize şık ve dikkat çekici bir hava da kazandıracaktır. Tadilat sırasında konseptinizin dışına çıkmayacak şekilde renkli boyaları kullanmaktan çekinmeyin.

Elinizde bulunan eşyaları ve eksiklerinizi belirleyin.

asda, mert sarac sırket mert sarac sırket Eklektik Bahçe
mert sarac sırket

asda

mert sarac sırket
mert sarac sırket
mert sarac sırket

Oda oda ilerleyeceğiniz dekorasyonda üzerinde çalıştığınız odaya ait ihtiyaçları not ederken hali hazırda bulunan eşyaları listeden düşmeyi unutmayın. Örneğin önceki dekorasyonunuzda bulunan bir sehpayı ya da berjeri bir şekilde yeni dekorasyonunuza da uydurabilirsiniz. Bu sizi gereksiz eşya masrafından kurtarır. Ayrıca alış verişe çıktığınızda da liste dışı alım yapmamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra, eğer evinizde bu dekorasyonda olduğu gibi pencere önü yüksek alanlar bulunuyorsa sadece minderlerle bir oturma grubu yaratabilirsiniz. Evinizin mimari özelliklerini iyice inceleyip her detayını kullanmayı unutmayın.

Modüler ve fonksiyonel mobilyalar tercih edin.

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Ev dekorasyonunuzu zenginleştirecek en güçlü öge modüler ve fonksiyonel mobilyalar olabilir. Modüler ve fonksiyonel mobilyalar birden fazla amaçla kullanılabildiği gibi açılı kapanır veya katlanır özellikleri ile alan tasarrufu da sağlıyorlar. Bu mobilyalar sayesinde hem evinizde alan ve eşya tasarrufu yapabilir, hem de ilerde taşınacağınız evlere de uyum sağlayabilecek mobilyalar edinmiş olursunuz. Modüler ve fonksiyonel mobilyalara açılır kapanır özellikte masa ve sandalyeleri, gizli dolap ve depolama alanlarını, bazaları, katlanır mobilyaları, açılır kapanır koltukları sayabilirsiniz. Bu şık mutfak dekorasyonunda dolaba gizlenebilen bir katlanır masa görebilirsiniz. Mutfağınıza yemek masasını sığdırmakta zorlanıyorsanız ve evinizde ayrıca bir yemek odası yoksa bu gizli masalar kurtarıcınız olabilir. Atim SPA imzası taşıyan dekorasyon hem stili hem de modern şıklığı ile göz dolduruyor.

Depolama ürünlerine mutlaka yer verin.

Split - flexibles Regalsystem für jede Lebenslage, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires

Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires

Depolama alanlarının ne kadar önemli olduğunu eve yerleştikten sonra anlayabilirsiniz. Neredeyse evin bütün odalarında ilk ihtiyaç duyacağınız şey dolap, çekmece, raf ve kitaplık gibi depolama alanları olacaktır. Ev dekorasyonu yaparken ve alış verişinizi sırasında da eşyalarınızın raf ve çekmece gibi bölmelerinin bol olmasına dikkat edin. Ayrıca evin her alanı için bol sayıda depolama eşyası edinmelisiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Kendin yap projeleri ile eski eşyaları değerlendirin.

Trendiges Upcycling-Möbel für moderne Wohnräume, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Kendin yap projeleri ev dekorasyonunda cebinizi rahatlatacak en etkili yöntemdir. Kullanmadığınız eşyaları, eskiyen eşyaları ufak değişikliklerle yepyeni ve kullanışlı eşyalar haline getirebilirsiniz. Sitemizde kendin yap projelerine onlarca güzel örnek bulabileceğiniz gibi internet ve dekorasyon dergileri de bu konuda yardımcınız olabilir. Eski kitaplık ve raflardan masa sandalyeler, eski koltuklardan şık berjer ya da bahçe mobilyaları, eski kasalardan dolap ya da raflar gibi binlerce farklı kendin yap proje örneği ile evinizi ekonomik yoldan dekore edebilirsiniz. Üstelik birçok stilde bu projelere özellikle yer veriliyor. Yeni bahçe mobilyaları almak yerine eski bir tahta dolabı birkaç küçük kırlentle şık bir bahçe koltuğuna dönüştürmek size de cazip gelmiyor mu?

Perde ve halı gibi tekstil ürünlerini seçerken standart ölçü ve modellere ağırlık verin.

SMRYNA PARK EVLERİ ege perde Modern Oturma Odası
ege perde

SMRYNA PARK EVLERİ

ege perde
ege perde
ege perde

Dekorasyonda yaratıcılın önüne geçen bir olgu olsa da sizi her ev için ayrı ayrı alış veriş yapmaktan kurtaracak bir öneridir. Halı ve perde gibi ürünleri alırken çok sıra dışı modeller yerine standartlara yakın modeller almak onları her stil ve mekanda kullanabileceğiniz eşyalar sınıfına ekler. Böylece ev değişikliği ya da dekorasyon değişikliği yaptığınızda bu eşyaları tekrar kullanma şansınız olur.

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