Ev döşemenin en doğru yolu nedir?

Ev yenilemek ya da sıfırdan ev döşemek için kolları sıvayanlara güzel bir haberimiz var. Bu yazımızda ev döşerken işinizi kolaylaştıracak fikir ve öneriler sunacağız. Ev döşeme işine atılanların çoğunlukla en zorlandıkları konu bütün zevk ve ihtiyaçlarını planlanan bütçeye sığdırabilmektir. Bunun üstesinden gelebilmek için sizi gereksiz masraflardan koruyacak önerilerimiz de olacak. Ev dekorasyonuna başlarken öncelikle evinizin bütün mimari özelliklerini göz önüne alarak bir planlama yapmalısınız. Oda oda yapacağınız planlama sırasında elinizde hali hazırda bulunan eşyaları ihtiyaç listesinden düşmeli ya da ufak bakım ve değişikliklerle kullanılabilecek hale gelebilen eşyaları belirlemelisiniz. Bu sayede masraflardan biraz daha kısabilirsiniz. Ayrıca tadilat, bakım ve boya gibi işleri mobilya alış verişinden önce aradan çıkarırsanız daha sorunsuz bir yerleşim sağlarsınız.

Mobilya ve aksesuar alış verişi yapmak bir evi giydirmek demektir. Evinizi giydirirken ona yakışacak, özelliklerine uyacak, uzun yıllar kalıcı olabilecek ve aynı zamanda moda trendlerinden de uzak kalmayacak eşyalar seçmeniz gerekecek. Bu zorlu seçimi yaparken bir dekoratörden yardım alabileceğiniz gibi tamamen kendi zevkinizi de konuşturabilirsiniz. Oturma odası, mutfak, banyo, çalışma odası, yatak odası gibi alanların her biri için ayrı ayrı dekorasyon önerileri bulmak istiyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca dekorasyonun aksesuar kısmı için “Dekorasyona değer katan ev aksesuarları” başlıklı yazımızdan da farklı öneriler edinebilirsiniz.