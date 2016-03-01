Büyüleyici bir aile evi projesi!

Sizlere sunduğumuz bu büyüleyici güzellikteki proje yüzölçümü bakımından Almanya'nın en büyük eyaleti olan ve Almanya'nın güneydoğusunda bulunan Bavyera'da bulunuyor. Bavyera doğal güzellikleriyle ve geleneksel evleriyle dünya çağında bilinen bir konuma sahip. İçindeyken kendinizi bir zaman kapsülünde gibi hissettiğiniz ortam sizlere sunduğumuz büyüleyici projeyle bu hissi pekiştirir nitelikte. Örnek ev projesi geleneksel bir yapıyı takip etmediği gibi modern yapının muhteşem zerafetini sizlere sunuyor. Evin bulunduğu arsa sahiplerinin isteği üzerine HOFGUT HAFNERLEITEN adlı firma tarafından kompakt bir yapıda tasarlanmış. Bu kompakt yapı modern çizgisinin ötesinde aynı zamanda dayanıklılık, enerji verimliliği ve içinde bulunduğu ortamın yapısına paralel bir duruş esas alınarak tasarlanmış. Bambaşka bir yaşam şeklini hayatınıza sokabilecek bu zarif ve kompakt eve iyice bir göz atalım, ne dersiniz?
Örnek fotoğraftaki modern ev projesi kompakt bir ev tasarlamanın gerektirdiği her şeyi içinde barındırıyor. Bunu oluşturmak aslında göründüğünden çok daha basit. Geleneksel konut mantığına göre daha küçük bir ev inşa edilse de yüksek standartlı bir konfor esas alınıyor. Örnek fotoğrafta evin dış cephesi tamamiyle siyah ve dikey olarak yerleştirilmiş ahşap panellerle oluşturulmuş. Bu modern yapı geniş pencereleriyle evin içi ve dışı arasındaki bağı kuvvetlendiriyor.
Evin merkezinde olan mutfak, dar bir yapıya sahip olduğu için her detayı incelikle düşünülmüş bir tasarım olarak karşımızda. Bütün elektrikli aletler dolap kapaklarıyla saklanarak mutfağın sadeliğini bozmayan bir stilde tasarlanmış. Modern bir stile sahip mutfak dekorasyonu kuşkusuz beyaz ve siyahın hoş uyumunu bizlere gösteriyor.
Kompakt yapıya sahip evin yemek alanı geniş pencerelerle donatılarak gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlıyor. Kahve tonlarının, siyah ve ahşabın birbiriyle ilişkisi doğayla uyum içinde bir enstantane görmemizi sağlıyor. Yaşadığınız ortamda sürekli doğaya bakmak kuşkusuz estetik tatmininizi çok yukarıda tutacak.
Örnek fotoğraftaki oturma alanı neredeyse her alanı ahşap panellerle kaplanarak sıcacık bir atmosfere sahip olmuş. Yüksek tavanlı ve dolayısıyla ferah bir hisse sahip oturma odası ailenizle saatlerinizi geçirebileceğiniz keyifli bir ortamı sizlere sunuyor.
Örnek fotoğraftaki alan, oturma odasından bahçeye geniş camlarla açılan ve de güneşin tadını dilediğinizce çıkartabileceğiniz bir işleve sahip. Bir nevi veranda olarak düşünülmüş bu alan yeşilin içinde kaybolacağınız dakikaları arttıracağa benziyor. Tamamiyle ahşap olarak tasarlanmış alan, her mevsim yararlanabileceğiniz ve nefes alacağınız bir yer olarak düşünülmüş.
Örnek fotoğraftaki banyo tasarımı ahşap panellerin keskin hatlarda kullanımıyla ve tavandaki cam bölmesiyle sizlere ışık dolu bir atmosfer sunuyor. Zeminden küvete doğru yerleştirilen gri renkli zemin karoları ortamın yumuşaklığını pekiştiriyor. Oldukça geniş ve rahatlatıcı bir küvet tasarımı yerleştirilmiş banyo gereksiz detaylardan arındırılmış bir mabedi andırıyor.
Dilerseniz doğanın içinde konumlandırılmış farklı bir ev projesi için Yetişkinler için doğanın kucağında bir ağaç ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.