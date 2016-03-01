Büyüleyici bir aile evi projesi!

Sizlere sunduğumuz bu büyüleyici güzellikteki proje yüzölçümü bakımından Almanya'nın en büyük eyaleti olan ve Almanya'nın güneydoğusunda bulunan Bavyera'da bulunuyor. Bavyera doğal güzellikleriyle ve geleneksel evleriyle dünya çağında bilinen bir konuma sahip. İçindeyken kendinizi bir zaman kapsülünde gibi hissettiğiniz ortam sizlere sunduğumuz büyüleyici projeyle bu hissi pekiştirir nitelikte. Örnek ev projesi geleneksel bir yapıyı takip etmediği gibi modern yapının muhteşem zerafetini sizlere sunuyor. Evin bulunduğu arsa sahiplerinin isteği üzerine HOFGUT HAFNERLEITEN adlı firma tarafından kompakt bir yapıda tasarlanmış. Bu kompakt yapı modern çizgisinin ötesinde aynı zamanda dayanıklılık, enerji verimliliği ve içinde bulunduğu ortamın yapısına paralel bir duruş esas alınarak tasarlanmış. Bambaşka bir yaşam şeklini hayatınıza sokabilecek bu zarif ve kompakt eve iyice bir göz atalım, ne dersiniz?