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En modern bungalov ev modeli

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Genellikle ahşaptan yapılan çatılı, düşük tavanlı, az odalı ve verandalı evlere Burgalov tipi ev deniyor. Bu modeller için modüler evlerin atası da diyebiliriz. Bu yazımızda sizlere Burgalov evlerinin betonarme ile buluştuğu modern bir versiyonunu tanıtacağız. Almaya'dan FingerHaus GmbH tarafından inşa edilen yapı cennet gibi bir bahçenin içerisinde modern duruşuyla dikkat çekiyor. Tek katlı ve az odalı bu yapının bahçesi ve iç mekan tasarımı gerçekten görülmeye değer güzellikte. Gelin bu muhteşem evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Kendinize bir müstakil ev yaptırmaya karar verdiyseniz ve aklınızdaki modeli netleştirmek için daha fazla örnek yapı görmeye ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Birbirinden güzel modüler ev modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Etkileyici cam cephe

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Evin oturma odasına bakan cephesinde geniş ve yüksek pencerelerle şık bir camekan bölüm oluşturulmuş. Oturma odasının iç mekan aydınlatması için oldukça verimli olan bu pencereler yapı olarak da son derece şık bir görüntüye sahip. Gri pervazları ile beyaz dış cepheli ev ile ferah bir uyum oluşturmuş. Taş ve bitkilerle dekore edilmiş süs havuzuna baka bu pencerelerin önünde dinlenmek ev sahibi için keyif verici olsa gerek.

Rengarenk bahçe

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Ev metrekare olarak çok büyük sayılmaz bununla beraber oda sayısı da oldukça az ancak cennet gibi bir bahçenin içinde konumlanıyor. Rengarenk çiçekleri, taş dekorları ve süs havuzu ile doğanın bir parçası haline gelen bahçenin manzarası huzur verici.

Kiremit çatı kaplaması

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Evin çatısında kiremit döşeme kullanılmış. Çatı malzemeleri içerisinde en sağlamlardan biri olan kiremit levhalar sayesinde kullanışlı ve ömürlük bir çatı oluşturulmuş. Ayrıca evin çatısının ahşap iskeleti evin iç mekanında bazı yerlerde açıkta bırakılarak, alana dekoratif bir özellik kazandırılmış.

Oturma odası

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin oturma odası dekorasyonunda metal, ahşap, deri, cam, dokulu kumaş gibi birçok malzemeye yer verilmiş. Renk ve materyal çeşitliliği ile odada alışılmışın dışında bir uyum sağlanmış. Büyük saksı bitkileri ile canlandırılan dekorasyonun aksesuarları da oldukça ilgi çekici. Aydınlatma için büyük pencerelerin veriminden faydalanılmış. Ayrıca farklı özellik ve modelde ışıklandırma ögeleri de kullanılmış. Pencerelerin önüne yerleştirilen farklı dinlenme koltuğu ile şık bir dinlenme ve okuma köşesi de ihmal edilmemiş.

Yatak odası

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Evin yatak odasında toprak tonlarının hakim olduğu bir dekorasyon göze çarpıyor. Dokulu ve tüylü kumaşların tercih edildiği sıcak bir ortam yaratılmış. Ahşap ögelerle natürel bir etki kazandırılan odanın aydınlatması da bir yatak odası için ideal. Yumuşak ve geniş yatağı, havadar mekanı ve başarılı ışıklandırması sayesinde uyku saatlerinizi en iyi şekilde geçirmenizi sağlayacak bir dekorasyon yaratılmış. Aksesuarlarda da yine konsepte uygun olacak şekilde natürel ve ahşap özellikler öne çıkarılmış.

Mutfak

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağında diğer odalardan farklı olarak biraz daha fazla parlak ve pürüzsüz yüzeylere yer verilmiş. Hijyen özellikleri düşünülerek olsa gerek son derece sleek bir ortam yaratılmış. Ahşap ögelerin doğal görüntüsünü neşeli aksesuarlarla birleştiren tasarımcılar sıcak bir mutfak dekorasyonu yaratmayı başarmış. Evin diğer bütün alanlarında olduğu gibi mutfakta da tablolara yer verilerek duvar dekorasyonu tamamlanmış. Ayrıca mutfakta kullanılan dolap ve çekmecelerin modüler özellikte olduğu gözden kaçmıyor. Mutfak adası ve şık taburelerle oldukça fonksiyonel bir dekorasyon oluşturulmuş.

Banyo

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo dekorasyonunda da diğer odalarda olduğu gibi bir materyal cümbüşü göze çarpıyor. Seramik, ahşap, cam, metal ve mozaik gibi farklı ögelerin kullanıldığı banyo dekorasyonunda materyal çeşitliliğine rağmen sade bir şıklık yakalanmış. Başarılı ve göz dolduran bir dekorasyon.

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