En modern bungalov ev modeli

Genellikle ahşaptan yapılan çatılı, düşük tavanlı, az odalı ve verandalı evlere Burgalov tipi ev deniyor. Bu modeller için modüler evlerin atası da diyebiliriz. Bu yazımızda sizlere Burgalov evlerinin betonarme ile buluştuğu modern bir versiyonunu tanıtacağız. Almaya'dan FingerHaus GmbH tarafından inşa edilen yapı cennet gibi bir bahçenin içerisinde modern duruşuyla dikkat çekiyor. Tek katlı ve az odalı bu yapının bahçesi ve iç mekan tasarımı gerçekten görülmeye değer güzellikte. Gelin bu muhteşem evi birlikte daha yakından inceleyelim.

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