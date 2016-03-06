Pırıl pırıl ve lüks bir aile evi!

Aydınlık ve modern tasarımları seviyorsanız bu eşsiz eve mutlaka bir göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Meksika'dan Arketipo Taller de Arquitectura adlı firma tarafından tasarlanan ve hem mimarisi hem de iç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu pırıl pırıl ev Jalisco'da bulunuyor. 350 m2'lik bir alana inşa edilen iki katlı ve beyaz cepheli bu modern tasarım harikasına bayılacaksınız. Ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan tasarımın her detayı göz alıcı güzellikte. Evi gezerken renkli taşlar, cam yapılar, tablolar, parlak ışıklandırmalar gibi birçok ilgi çekici unsura rastlayabilirsiniz. Gelin bu sürprizlerle dolu eve birlikte daha yakından bir göz atalım.

Modern tasarım ev modelleri için daha fazla örnek bulmak istiyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz ya da başka bir Homify 360 projesi için “Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.