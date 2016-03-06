Pırıl pırıl ve lüks bir aile evi!

Aydınlık ve modern tasarımları seviyorsanız bu eşsiz eve mutlaka bir göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Meksika'dan Arketipo Taller de Arquitectura adlı firma tarafından tasarlanan ve hem mimarisi hem de iç mekan tasarımı ile dikkat çeken bu pırıl pırıl ev Jalisco'da bulunuyor. 350 m2'lik bir alana inşa edilen iki katlı ve beyaz cepheli bu modern tasarım harikasına bayılacaksınız. Ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan tasarımın her detayı göz alıcı güzellikte. Evi gezerken renkli taşlar, cam yapılar, tablolar, parlak ışıklandırmalar gibi birçok ilgi çekici unsura rastlayabilirsiniz. Gelin bu sürprizlerle dolu eve birlikte daha yakından bir göz atalım.
Modern tasarım ev modelleri için daha fazla örnek bulmak istiyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz ya da başka bir Homify 360 projesi için “Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
İki katlı evin dış cephesinde tamamen beyaz renk ve metal ögeler kullanılmış. Çatısız yapıda inşa edilen evin dış cephesinde kullanılan aydınlatma ögeleri sarı ışıkları ile eve gösteriş kazandırıyor. Verandası, balkonu, bahçesi, sürgülü cam kapıları ve başarılı aydınlatması ile rüya gibi bir ev tasarımı.
Eve adım attığınızda ilk dikkat çekecek şey kırmızı doğal taştan imal edilen, parlaklığı ve canlılığı ile göz alan kırmızı merdivenler oluyor. Cam korkulukları ile modern çizgisi tamamlanan bu muhteşem merdivenler evin en akılda kalan detayı olabilir. Merdivenlerin, epoksi zeminin parlaklığı ile sağladığı uyuma, ahşap kapı ve aksesuarlar ile de doğallık kazandırılmış.
Evin fonunda beyaz renk tercih edilmesi ışık yansımalarını maksimuma çıkararak iç mekanda kusursuz bir aydınlık sağlamış. Işıklandırmaların da etkisiyle son derece ferah bir iç mekan dekorasyonu oluşturulmuş. Evin zemininde parlaklığı ve pürüzsüzlüğü ile dikkat çeken epoksi yüzeyler kullanılmış. Bu sayede pırıl pırıl bir ortam kazanılmış. Dekorasyonda farklı renk ve modelleri bir araya getiren tasarımcılar stil dengesini başarılı bir şekilde oluşturmuşlar.
Oturma ve yemek odası olarak ayrılan alanın dekorasyonunda ilk dikkat çeken şey güçlü ve çok sayıdaki ışıklandırma ögeleri oluyor. Bu modern tavan lambaları sayesinde alana sadece aydınlatma değil göz alıcı bir şıklık da kazandırılmış. Konforlu koltukları, dokulu kumaşların ve yumuşacık kırlentlerin kullanıldığı dekorasyonda canlı renklerle de armonik bir ortam oluşturulmuş.
Yemek odası ile mutfağın birbirinden tamamen cam bir duvar ile ayrıldığı dekorasyonda farklı ve şık duvar dekorasyonları da uygulanmış. Örneğin yemek masasının hemen arkasındaki kırmızı desenli duvar dekorasyonu adeta evin şıklığına şıklık katmış. Yemek masasında cam, sandalyelerde ise ahşap detaylar tercih edilerek şık bir kombinasyon oluşturulmuş.
Evin mutfağında modüler ve fonksiyonel ürünlerin öne çıktığını görebilirsiniz. Mobilyalarda ve mutfak ekipmanlarında konfor esas olarak alınmış. Mutfak adası sayesinde hem tezgah alanı ve depolama alanı artırılmış hem de bir kahvaltı masası oluşturulmuş. Ahşap, metal, cam, epoksi gibi birçok yüzeyin pürüzsüz ve modern bir çizgide kullanıldığı şık bir mutfak yaratılmış.
Evin yatak odasında diğer alanlara göre daha fazla ahşap ögeye yer verilmiş. Daha koyu renkli bir dekorasyon oluşturulmuş. Konforun ön planda tutulduğu dekorasyonda dikkat çekici aksesuarlar da kullanılmış. Ayrıca zeminde diğer odalar gibi parlak epoksi yerine ahşap parke kullanılmış.
Evin arka bahçeye açılan cephesinde geniş ve şık bir verandası mevcut. İç mekan tasarımına uygun bahçe mobilyaları ile dekora edilen bu veranda, ev sahiplerinin en çok zaman geçirdiği alanlardan biri olabilir.