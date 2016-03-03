Klasikle moderni buluşturan geleneksel bir ev

Bugün sizleri geçmişin izlerini taşıyan geleneksel bir Kore evi projesi ile karşılıyoruz. Kore mimarisinin çevre ile uyum ve ahenk sağlayan, doğal materyallerin kullanıldığı klasik çizgisi binaların iç mimarisine de yansır. Günümüzde modern mimari ile klasik mimariyi bir araya getiren proje örneklerine rastlıyoruz. Geleneksel Kore evlerinde sıcak aylarda iç mekanı daha serin tutması açısından, giriş cephesinde geniş bir veranda tasarlanır. Eski dönemlerden geleneksel izler taşıyan Kore evleri, geçmişten günümüze sadeliği, yalın çizgisi ile dikkat çekmiştir. Bulunduğu doğal çevre ile ahenk yakalayan Kore evleri, ahşabın kullanılmasıyla doğal materyallerin şekil alabilmesi ve sıcak dokusundan faydalanır. Klasikten vazgeçmeyenler için bugün ele alacağımız geleneksel Kore evi projesinin tüm görsellerine ve bağlantı adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.