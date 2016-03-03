Klasikle moderni buluşturan geleneksel bir ev

Bugün sizleri geçmişin izlerini taşıyan geleneksel bir Kore evi projesi ile karşılıyoruz. Kore mimarisinin çevre ile uyum ve ahenk sağlayan, doğal materyallerin kullanıldığı klasik çizgisi binaların iç mimarisine de yansır. Günümüzde modern mimari ile klasik mimariyi bir araya getiren proje örneklerine rastlıyoruz. Geleneksel Kore evlerinde sıcak aylarda iç mekanı daha serin tutması açısından, giriş cephesinde geniş bir veranda tasarlanır. Eski dönemlerden geleneksel izler taşıyan Kore evleri, geçmişten günümüze sadeliği, yalın çizgisi ile dikkat çekmiştir. Bulunduğu doğal çevre ile ahenk yakalayan Kore evleri, ahşabın kullanılmasıyla doğal materyallerin şekil alabilmesi ve sıcak dokusundan faydalanır. Klasikten vazgeçmeyenler için bugün ele alacağımız geleneksel Kore evi projesinin tüm görsellerine ve bağlantı adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.
Geleneksel Kore evinin tipik özelliği olan avlu kullanımı, aile bireyleri, akrabalar ve komşuları bir araya getirir. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alır ve iç mekanda aydınlık bir görünüm sağlar. Geniş saçak altları yağmuru izole ederken, kenarlarda bulunan oturma alanlarını da kısmen örter. Avludan bakılan cephede geniş pencere ve kapı açıklıklarının yanı sıra, ahşabın yoğun kullanımı ve sıcak doku ve renklerini görebilirsiniz.
İç mekan görünüşü ile devam edersek, modern teknolojilerle sade ve klasik çizgileri buluşturan bir alan görüyoruz. Duvar zemini beyazlara bürünürken, tavan ve yer döşemesi zeminini bütünleştiren ahşap materyal kullanılmış. Ferah ve aydınlık bir atmosfer yaratılmasının yanı sıra, son teknoloji bir buzdolabı ve mutfak aletleri yerleştirilmiş. Göz yoran bir mobilya düzen ya da akışa rastlamıyorsunuz. Mutfak ve oturma alanı aile içi bireyler ve misafirler için ortak kullanım alanı.
Geleneksel çatı modelinin taşıyıcı ahşap kirişlerini görebilirsiniz. Yapısal güzelliklerinden biri de çatı strüktürünün görsel açıdan göze hitap ediyor olması ve estetik değer katması. Dekoratif ışıklandırmalar ile oturma odasında ekstra süsleme ya da aksesuar kullanımına gerek kalmıyor. Yeni ve modern mobilya düzeni ile oluşturulan evi, geleneksel strüktür taşıyor.
İç mekanda aydınlatma unsuru oldukça önemli. Modern sistem aydınlatma aksesuarları ile sade ve yalın çizgiden uzaklaşmadan şık bir görünüm kazandırılmış. Geleneksel ahşap çatı modelindeki taşıyıcı kirişlerin renk, doku ve gölgelerini ön plana çıkaracak şekilde ışıklandırma açısı ve yoğunluğu belirleniyor, daha de estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Dar geçitlerden ulaşılan yatak odası alanı, evin geri kalan atmosferi ile uyum gösteriyor. Beyaz duvar zemini rengi, tavanda da sürdürülüyor. Ahşap kirişler diğer alanlarda olduğu gibi görünüyor. Tavan yüksekliği çatı şekline oranla hissedilen iç mekanlarda her görsel hem de ferah bir etki veren formlar göze hitap ediyor. İç mekandan aynı zamanda avluya bakan pencereleri görüyoruz.
Nostaljik görünümüyle geçmişten bugüne taşınan izlere tanıklık ediyoruz. Sokağa bakan cephe ahşap ve taş materyalleri ile doğal malzemeleri ön plana çıkarıyor. Dar bir sokakta ahşabın ağırlıklı tercih edildiği cephelerde sabit kat yüksekliği hissediliyor. Klasik dokunuşlarla tasarlanan şahane Kore evi projesini incelemeyi burada sonlandırıyoruz.
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