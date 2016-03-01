Düşük bütçe ile şık bir ev nasıl dizayn edilir?

Şık bir ev dizayn etmek sanıldığı kadar çok masraflı olmak zorunda değil. Düşük bütçe ile estetik bir sonuç elde etmek, küçük dokunuşlarla büyük değişim sağlamak pekala mümkün. Kısıtlı bir bütçe ile kişilik ve karakterinizi yansıtan, işlevsel ve estetik bir dizayn oluşturmak pratik bazı fikirlerle sağlanabilir. Doğru alınan ölçü ve boyutlandırmalarla doğru malzemeleri bir araya getirmek, tasarım aşamasında yaratıcı fikirlerle katkıda bulunmak gerekebilir. Dekorasyon ile ilgili değişiklikleri kısıtlı bir zamanda yapmak zorunda değilsiniz. Gündelik işlerinize engel olmadan, belli bir süreç içerisinde gerekli parçaları satın alarak veya dizayn ederek değiştirmeye başlayabilirsiniz.
Düşük bütçeli yapı malzemeleri ve dekor ürünlerinden faydalanmak istiyorsanız, mağazaların satış ürünlerinin yanı sıra, büyük yapı marketlerini ziyaret edebilirsiniz. Söküp parçalara ayırıp, yerinde monte edebileceğiniz ürünler daha makul fiyata gelecektir. İşçilik ücret payı size kalacaktır. Büyük yapı marketlerinin yanı sıra bit pazarı ya da ikinci el eşya mağazalarını da gözden geçirebilirsiniz. Nitekim bu mekanlarda orjinal parçalar ve benzerine artık rastlanmayan objeleri bulmak da mümkün. Benzerine az rastlanan parçalar ev dekorasyonuna karakteristik özellikler katabilir, mekanınıza özel bir tasarım olabilir. Dekorasyonu ön plana çıkaran özellik büyük masraflar edilmiş olması değildir. Uygulanacak stil, tarz veye tema iç mekan dekorasyonuna kişisel ve karakteristik özellikler katabilir.
Yeni bir eşya satın almadan önce evdeki eşya ve mobilya ürünlerinin kullanım oranlarını gözden geçirin. Kullanım dışı olan objeleri ve artık eskisi kadar gerek duymadığınız eşyaları tespit edin. Tespit ettiğiniz eşyaları listeleyin, bu listelemeyi yaparken kullanım alanlarına göre ayrı gruplara dağıtabilirsiniz. Oluşturduğunuz listeden artık işinize yaramayan eşyalar içinde
Kendin Yap (DIY) projesi olarak kullanmak istediğiniz objeleri seçin ve yeniden değerlendirin. Sökün, parçalara ayırın, ölçün, yeniden boyutlandırın, boyayın ve kaplayın. Çıkan sonuç sizi oldukça memnun etmekle kalmayacak, mekanınıza özel ve benzeri olmayan bir ürün elde etmiş olacaksınız. Orjinal mobilya ürünleri ve aksesuarları elde etmenin bir başka yolu da bit pazarı ziyareti olacaktır. Dilerseniz sizler için hazırladığımız bazı başlıkları gözden geçirin ve size hitap eden dekor fikirlerini uygulamaya geçin.
Uygulayacağınız stil, tarz ya da temaya göre belirgin özellikleri ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Genel itibariyle nötr yaklaşım sizi bazı zahmetlerden kurtaracaktır. Bütün objeleri belirgin bir izi takip etmeye gerek kalmadan kontrol edebilirsiniz. Örneğin sadece tek bir stili uygulamak zorunda değilsiniz. Farklı stillerde mobilya ürünleri ve objeleri bir araya getirebilir, renk ve ahenk uyumu yakalayarak estetik bir sonuca ulaşabilirsiniz. Renk uyumu ve ahenk söz konusu olduğunda, ön plana çıkan renkler eğer canlı renkler ise, bu renkleri dengeleyecek nötr renkleri arka zemine uygulayabilirsiniz. Canlı renkli objelerin kullanıldığı bir alanda, dengenin sağlanması için duvar ve yer döşemesi nötr renklerde tercih edilebilir. Dolayısıyla göz yormayan bir akış ve estetik bir görünüm kazandırılır. Örnek görselde gördüğünüz iç açıcı oturma odası dekorasyonu, CROW’S NEST INTERİORS imzası taşıyor.
Göz yoran ve karmaşa yaratan görünümden kaçının.
Az çoktur yaklaşımı ile minimalist stil bir çizgi yakalayarak zamana uygun bir dekor anlayışı oluşturabilirsiniz. Birçok eşya barındıran bir iç mekan her zaman doğru dekor anlayışı değildir. Pahalı mobilya ürünlerini satın almak ve mekanı mobilyalarla doldurmak, günümüz dekorasyon stillerine göre doğru bir yaklaşım olmayabilir. İşlevsel ve estetik görünüm kazandıran minimal yaklaşımla tasarlanan objelerin kullanımı, renk ve doku kontrolü şık bir mekan dekoru için bazı ipuçlarından.
Dönemsel izler taşıyan, iç mekanda karakteristik bir etki yaratan bir başka unsur vintage objelerin kullanımıdır. 1970'ler ve öncesi kullanımı olan saatler, telefonlar, sehpalar ve daha birçok obje, dedelerinizden size yadigar olabilir. Hiç olmadıysa internet üzerinden, ve daha önce de belirttiğimiz gibi bit pazarından nadiren bulunan parçalara ulaşabilirsiniz. Hiçbirini yapamadınız ve bulduğunuz ürünler çok pahalı mı geliyor? O halde yeni tasarımların, vintage uyarlamaları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor ve ilgi görüyor. Geçmişin izlerini taşıyan özel parçaların günümüzdeki örnekleri de mekanları güzelleştiriyor.
Sadece mobilya satın alıp mobilya düzeni oluşturarak dekoru tamamlamış bulunmuyorsunuz. Dikkat edilecek noktalar kullanılacak obje ve aksesuarların tek başına nasıl durduğundan ziyade, kullanılacağı mekan ile ilişkisidir. Dekoratif unsurlarla dizayn edilen döşeme zemin ve tavan aksesuarları da bu işe dahil edilebilir. Duvar dekoru olarak iç mekanı ihtiyaca göre daha geniş gösterecek açık renk tonlarında duvar zeminleri, duvar kağıtları ya da dekoratif aynalar kullanılabilir. Oturma alanını tanımlayacak şekilde oturma grubu açısını ve halıyı konumlandırabilirsiniz. Yaşam alanlarımızın tasarımlarında estetik görünümü belirleyen ve mekana ahenk katan unsurlardan biri detaylar olacaktır. İlk bakışta fark edilmeyen bu detaylar, genel düzeni ve ahengi etkileyecektir.
İç dekorasyona mobilya düzeni ve konumlandırma kadar ferah bir etki yaratan unsurlar da önemlidir. Ev dizaynını daha da güzelleştirmek istiyorsanız sadece satın alınan objelere odaklanmayın. Mis gibi kokuların yayıldığı iç mekanlar, en az görsel güzellik kadar etkilidir. Doğayı davet edin. Mis kokular yayan doğal çiçek saksıları ve bitkileri kullanın. Dekoratif amaçlı çiçek ve bitkiler için saksı kullanımına alternatif olarak, bitki cepleri ve tavana monte askılı aksesuarlar satılıyor. Satın alabileceğiniz gibi, kullanılmayan dayanıklı tekstil ürünleri ile mekanı güzelleştiren çiçek ve bitki ceplerini, uygulanacak duvar ölçütüne göre imal edebilirsiniz. İnternet üzerinden satın alabileceğiniz bitki ve çiçekler için saksı ve cep modellerini çeşitleriyle birlikte inceleyebilirsiniz. Nefis çiçek kokuları, tatlı kokular ve ferah bir etki yaratan diğer kokular için, oda spreyleri ve oda parfümleri de alternatifler olacaktır. Çiçek yağı, limon suyu ve karbonat ile yapacağınız karışım, doğal oda parfümü yapmanızı sağlayacak ve mis kokular yayacaktır.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Düşük bütçe ile oturma odası nasıl dekore edilir?’ yazımız da ilginizi çekebilir.
Tasarım ürünü objeleri değerlendirebilir, kullanım ömrü uzun ve sağlam parçalara yatırım yapabilirsiniz. Bu size uzun vadede kazanç getireceği gibi, ürün memnuniyeti sıkıntısı da yaratmayacaktır. Karakteristik öğeler kullanmak istiyorsanız ve belirgin tarz ve stilleri takip ediyorsanız, özel parçalara bakmayı ihmal etmeyin. Çok önem verdiğiniz alanlarda kullanım kolaylığı sunan, uzun ömürlü ve dayanıklı parçalar uzun vadede memnuniyet ve dolayısıyla kazanç sağlayacaktır. Sanat eserleri de özel parçalar grubuna girecektir. Şık ve düzenli bir oturma odası planında, sanat eseri bir obje mekanı değiştirebilir. Şık bir tablo ile duvar dekorları oluşturulabilir. Ev dekorasyonunu biricik yapan kişiye özel dokunuşlar, ya da benzerine rastlanmayan dekorasyon objeleri olabilir. Örneğin ev ahalisinden yetenekli birinin resim çalışmaları ile özel duvar dekorları oluşturulabilir. Tasarım objesi aksesuarlar, sanat eserleri iç mekan dizaynında fark yaratan alternatifler olarak değerlendirilebilir. Mobilya ürünleri için sanatsal çizgiler barındıran, çağdaş ya da klasik mimari yaklaşımlarla dizayn edilen objeler kullanılabilir ve tasarlanabilir. Ayrıca yerel sanat çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, halk sanatçıları, esnaflar, el sanatı işçilerinin hazırladığı benzerine rastlanmayan tasarım ürünlerini değerlendirebilir, fark yaratabilirsiniz.