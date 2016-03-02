Ev dizaynını nasıl daha güzel hale getirebiliriz?

Yaşam alanlarını karmaşık ve dağınık görüntüden kurtarmak için estetik çözümler arar dururuz. Ev dizaynı söz konusu olunca mekanı güzelleştiren ve ahenk katan unsurlardan biri de detaylar olacaktır. İlk görüşte bu detaylar fark edilmeyecektir fakat ferah bir etki yaratacak ve ahenk katacaktır. Bu yazımızda sizlere daha önce dikkatini çekmeyen fakat iç mekanı çirkin görünümden kurtaracak bazı detaylara değineceğiz. Mobilya düzeni ve aksesuarlara odaklanmak dışında hangi detaylar iç mekanı güzelleştirir? Pencereler, duvar dekorları bu sorunun cevaplarından sadece birkaçı. Bu yazımızda sizlere pencere dekorlarının, evin görünüşünü sanıldığından daha fazla etkileyeceğine değineceğiz. Kullanılacak perde modelleri, asma sistemleri ve uygulanacak stille ilişkisini irdeleyeceğiz. Uygulanacak renkler ve dokularla duvar, tavan ve döşeme zemini ilişkilendirilecek. Duvar dekorları için de birkaç alternatif sunacağız. Bir evi güzelleştiren dekoratif unsurları sadece mobilya ve aksesuarlarda aramamak gerekir. Sunacağımız pencere ve duvar dekorları aracılığıyla bir evin tüm görünüşünü değiştirmek mümkün. İç mekan dizaynında mobilyaları değiştirmeden bazı değişiklikler yapmak, ve olduğundan daha güzel bir görünüme kavuşturmak mümkün. Ev dekorasyonuna estetik değer katan ve ahenk getiren detaylar için, alt başlıklarımızı incelemeye davet ediyoruz.
Perde ve jaluzi modelleri, yıkama, temizlenme ve mütemadiyen bakımın sağlanması açısından dikkate alınmalıdır. Uzun ömürlülük ve kullanım kolaylığı bakımından perdelerde kullanılan tekstil ürünleri de çeşitlilik gösterecektir. Stor perde, zebra perde, tül stor perde, dijital baskılı perdeler, Japon perdeler, fon perdeler ve jaluziler çeşitlilik gösterir. Uygulanacak pencere alanı ölçüsü alınarak ayarlanan perdeler sağ ve sol yanları mutlaka kapatacak ve yanlardan taşacak şekilde dizayn edilmelidir. Aksi takdirde hem işlevsiz hem de çirkin bir görünüm ortaya çıkabilir. Uygulanacak stil, tarz veya temaya göre perde rengi ve desenleri belirleyin. Örneğin halı ya da koltuklarda kullanılan tekstil ürünleri ile ilişkili perde dokumaları göze hitap eden bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Perde modellerini farklı montaj sistemlerine göre daha fonksiyonel monte edilebilir. Örnek görselde gördüğünüz iç açıcı oturma odası dekorasyonu, MUEBLES FLORES TORREBLANCA imzası taşıyor.
Mobilya düzeni kadar pencere dekorasyonu iç mekanda görselliği etkileyen ana faktörlerden biridir. Daha ferah bir görünüm ve aydınlık bir oturma odası dekore etmek istiyorsanız, pencere ebatları ile uygulanacak örtme sistemlerini gözden geçirmelisiniz. Pencere dizaynı ve dekorunun yaşam alanlarında uygulayacağımız dekorasyonu oldukça etkileyeceğini belirtmeliyiz. Uygulanacak perde sistemleri arasında jaluziler, stor perdeler ve geleneksel tül perdeler kullanım sıklığına göre ön sırada yer alır. Bunların yanı sıra transparan perdeler, baskılı güneşlik tipi perdeler, ahşap jaluzi ve kepenk modelleri de bulunmaktadır. Pencere dekoru deyince akla sadece perde ve jaluziler gelmesin. Pencere önünü hem keyifli hale getirecek hem de estetik bir görünüm kazandıracak detaylara odaklanın. Dekoratif çiçek ve bitki saksıları, perde süslemeleri ve alternatif aksesuarlar görsel etkiyi arttıracaktır.
İç mekanda pencere önü dekorunu güzelleştiren en önemli faktörlerden bir bitki ve çiçek saksılarının kullanılmasıdır. Hele bir de doğaya karşı açılan geniş pencereleriniz varsa. Yeşili içeri davet eden bu yaklaşım, duvarlarınızda bir resim tablosu asmanıza ihtiyaç bırakmayacak ve göze hitap edecektir. Eğer doğaya karşı geniş ve ferah etki yaratan bir pencereniz bulunmuyorsa üzülmeyin. Dekoratif çiçek ve bitki saksıları doğal manzaranızı oluşturabilirsiniz. Zarafetin timsali, bitki ve çiçeklerin naif renkleri ve formları ile ev dekorasyonuna dahil edilebilir. Bitki saksıları eğer mutfak tezgahı ya da denizlikte fazla yer kaplıyorsa, şık vazolar kullanabilirsiniz. Bununla kalmayıp yer kaplamayan bitki ceplerini asarak yerden kazanabilirsiniz.
Modern ve şık bir iç mekan dizaynında mobilya düzeni ve dekorasyon stili kadar önemli olan pencere kullanımı detaylarına değindik. Hangi sistemle uygulanıyor olursa olsun pencerelerde ve kapılarda kullanılan cam kalitesi, hangi tip cam kullanıldığı genel ahengi etkileyecektir. Daha şık ve estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, kullanılan camların saydamlık, buzlu cam ya da transparan cam, renkli cam özelliklerini, uygulanan alana göre dekore edebilirsiniz. Örneğin iç mekana derinlik katmak istiyorsanız, mat renkli ya da buzlu cam kullanımı yerine şeffaf ve transparan cam kullanımını öneririz. Camların bakımı, temizliği, üzerinde kir ya da etiket bulunması da evin genel görünümünü etkileyecektir. Cam kullanımı sadece pencere ve kapılarla kalmayıp, dekor amaçlı mobilya ürünleri, sehpalar ve aksesuarlarda da değerlendirilir. Kullanılacak mobilya ürünlerinde, derinlik katması istenilen alanlarda şeffaf renkli ya da renksiz, transparan cam materyallerden faydalanabilirsiniz.
İç mekana estetik değer katan ve aynı zamanda güneşlik için alternatif olacak perde modelleri bulunmaktadır. Bu sebeple estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren stor perde modelleri oldukça kullanışlıdır. Aynı zamanda baskı sistemleri ile kullanışlı ve renkli bir görünüm kazandırıyor. Kullanabileceğiniz diğer perde sistemlerine göre, jaluzi gibi gün ışığı ayarı yapma imkanı tanımaz, bu açıdan güneşlik görevi gören stor perde modelleri dezavantajlı olabilir. Eğer gün içinde gün ışığını ayarlamak ve açıyı değiştirmek istediğiniz iç mekanları dekore ediyorsanız, ayrıca eşit aralıklarla oynanabilir bantlardan oluşan jaluzi ve kepenk sistemlerini öneririz.Tavan zemini ve yer döşemesine uzanmasına gerek kalmadan, sadece pencere alanını muntazam şekilde örtmesi avantajlı özelliklerindendir. Dolayısıyla mutfak tezgahı kullanımı gerektiren alanlarda ihtiyacı muntazam karşılar. Kullanılacak renk ve baskı desenlerine gelirsek, iç mekanda döşeme zemini, tavan ve duvar zemini ile ilişkilendirilebilir. Kullanılacak mobilya ürünleri ve tekstil ürünlerine göre uyum ve ahenk yakalayan renkli baskılı modeller iç mekana estetik bir görünüm kazandıracaktır.
Estetik değer katan bir diğer unsur duvar dekorlarıdır. Duvar dekorları için graffiti modelini örnek aldık, fakat arzu edilen stil ve tarza uygun duvar dekorları da değerlendirilebilir. Özellikle genç ve çocuk odası için ilgi çekici bir görünüm kazandıran bu tip duvar dekorları, istenilen renklerde diğer yaşam alanlarına da uygulanabilir. Duvar dekorları ile ilgili dekoratif duvar kağıtları geçmişte olduğu kadar, günümüzde de sayısız alternatifleri ile kullanıma sunulmuştur. Dönemine göre modası olan duvar dekorlarını değerlendirebilir iç mekanda duvar dekorunu odak noktası alabilirsiniz. Duvar resimleri, sanat eserler, resim tabloları alternatif duvar dekorları arasındadır.
Evlerinizi güzelleştirmek için duvar dekorları ile yapılabilecek alternatifler burada bitmiyor. 90'lar ve öncesinin poster asma sevdası günümüzde de şık duvar dekorları oluşturmak için değerlendiriliyor. Yurt dışı seyahatlerinde alınan ya da sevilen ülkelerin estetik duran posterleri duvar dekorları için değerlendirilebilir. Sevilen bir sanatçının ilgili poster koleksiyonu hoş bir duvar dekoru oluşturabilir. Duvar zemini rengi ile kullanılacak poster rengi ve tasarımı arasındaki ilişkiye dikkat edilmelidir. Sanatçı posterleri ve nüshası bulunmayan imzalı posterler, ayrıca muhafaza edilmek üzere çerçevelenebilir. Klasik veya modern çizgiler barındıran sanatsal yaklaşımlar oldukça estetik bir görünüm kazandırabilir.
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