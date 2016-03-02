Ev dizaynını nasıl daha güzel hale getirebiliriz?

Evlerinizi güzelleştirmek için duvar dekorları ile yapılabilecek alternatifler burada bitmiyor. 90'lar ve öncesinin poster asma sevdası günümüzde de şık duvar dekorları oluşturmak için değerlendiriliyor. Yurt dışı seyahatlerinde alınan ya da sevilen ülkelerin estetik duran posterleri duvar dekorları için değerlendirilebilir. Sevilen bir sanatçının ilgili poster koleksiyonu hoş bir duvar dekoru oluşturabilir. Duvar zemini rengi ile kullanılacak poster rengi ve tasarımı arasındaki ilişkiye dikkat edilmelidir. Sanatçı posterleri ve nüshası bulunmayan imzalı posterler, ayrıca muhafaza edilmek üzere çerçevelenebilir. Klasik veya modern çizgiler barındıran sanatsal yaklaşımlar oldukça estetik bir görünüm kazandırabilir.

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