Sınırları kaldırın: İç mekan ve dış mekanı birbirine nasıl bağlarsınız?

Bu sayfamızda çağdaş mimaride sıkça rastladığımız bir yapısal özellikten bahsedeceğiz. İç mekan ile dış mekan arasındaki keskin sınırları silikleştiren, birbirinin zıttı bu iki alanının en iyi yönlerini tek bir mekanda birleştiren bir olgu: Tavanda tabana, boydan boya pencereler ve cam kapılar.

Eski yapılara baktığımızda genelde oldukça ufak pencereler ile ahşap ya da demir kapılar görüyoruz. Günümüzde ise pencelerin boyutları muazzam düzeyde genişledi, kapılar cama dönüştü ve yer yer duvarların yerini almaya başladılar. Bu sayede yapıların iç mekanları gün ışığından azami düzeyde yararlanabilmeye başladı. Eskiden, bu tür geniş pencere ve cam kapılara en büyük engel izolasyon problemi idi. Özellikle de kış aylarında. İç mekanların yeteri kadar ısınabilmesi için yapıların dışarısı ile ilişkiisini sağlayan kısımlar, yani pencere ve kapılar mümkün olduğunca küçük ve kalın malzemeden yapılıyormuş. Ancak günümüz teknolojisiyle hem izolasyon açısından hem de iklimlendirme açısından çok büyük gelişmeler yaşanmaya başlandı. Kapı ve pencere endüstrisi büyük gelişmeler gördü,yağmur ya da hava sızıntısı yapmayan, müthiş yüksek kalitelere sahip ürünler tasarlanıp imal edilir oldu. Ve üstelik bu ürünleriin satış fiyatları gün be gün indiiği için kaliteli kapı ve pencerelere ulaşmak son derece olası hale geldi. Öte yandan iç mekanların ısıtılması ve soğutulmasında, yani iklimlendirme alanında da büyük gelişmeler yaşandı. Yapıların bulunduğu bölgeye göre iklimlendirme seçenekleri arrtı. Tüm bu sektörel gelişmeler ise yapıların mimari biçimlerinde değişiklikler olmasını sağladı. İç mekanların sıkıcı ve kasvetli halleri azaldı, gün boyunca daha uzun saatler doğal gün ışığı almak imkanına sahip oldular, böylece daha ferah mekanlara dönüştüler.

Bu yazımızda, tavandan tabana, boydan boya pancere ve kapı modellerini ve homify'da çalışmalarını sergileyen Türk ve/veya yabancı mimar, iç mimar ve dekoratörlerin iç mekan ile dış mekan arasında kurdukları ilişkiyi hangi yöntemle çözdüklerini inceleyecek, farklı örnekler üzerinden sizlere en güzel, en olası fikirleri sunmaya çalışacağız. Eğer sizler de evi aydınlık, geniş ve ferah gösteren devasa pencere ve/veya kapılardan yaptırmayı düşünüyorsanız, bu yazıda göreceğiniz örnekler size kılavuz olabilir.