Sınırları kaldırın: İç mekan ve dış mekanı birbirine nasıl bağlarsınız?

Bu sayfamızda çağdaş mimaride sıkça rastladığımız bir yapısal özellikten bahsedeceğiz. İç mekan ile dış mekan arasındaki keskin sınırları silikleştiren, birbirinin zıttı bu iki alanının en iyi yönlerini tek bir mekanda birleştiren bir olgu: Tavanda tabana, boydan boya pencereler ve cam kapılar.
Eski yapılara baktığımızda genelde oldukça ufak pencereler ile ahşap ya da demir kapılar görüyoruz. Günümüzde ise pencelerin boyutları muazzam düzeyde genişledi, kapılar cama dönüştü ve yer yer duvarların yerini almaya başladılar. Bu sayede yapıların iç mekanları gün ışığından azami düzeyde yararlanabilmeye başladı. Eskiden, bu tür geniş pencere ve cam kapılara en büyük engel izolasyon problemi idi. Özellikle de kış aylarında. İç mekanların yeteri kadar ısınabilmesi için yapıların dışarısı ile ilişkiisini sağlayan kısımlar, yani pencere ve kapılar mümkün olduğunca küçük ve kalın malzemeden yapılıyormuş. Ancak günümüz teknolojisiyle hem izolasyon açısından hem de iklimlendirme açısından çok büyük gelişmeler yaşanmaya başlandı. Kapı ve pencere endüstrisi büyük gelişmeler gördü,yağmur ya da hava sızıntısı yapmayan, müthiş yüksek kalitelere sahip ürünler tasarlanıp imal edilir oldu. Ve üstelik bu ürünleriin satış fiyatları gün be gün indiiği için kaliteli kapı ve pencerelere ulaşmak son derece olası hale geldi. Öte yandan iç mekanların ısıtılması ve soğutulmasında, yani iklimlendirme alanında da büyük gelişmeler yaşandı. Yapıların bulunduğu bölgeye göre iklimlendirme seçenekleri arrtı. Tüm bu sektörel gelişmeler ise yapıların mimari biçimlerinde değişiklikler olmasını sağladı. İç mekanların sıkıcı ve kasvetli halleri azaldı, gün boyunca daha uzun saatler doğal gün ışığı almak imkanına sahip oldular, böylece daha ferah mekanlara dönüştüler.
Bu yazımızda, tavandan tabana, boydan boya pancere ve kapı modellerini ve homify'da çalışmalarını sergileyen Türk ve/veya yabancı mimar, iç mimar ve dekoratörlerin iç mekan ile dış mekan arasında kurdukları ilişkiyi hangi yöntemle çözdüklerini inceleyecek, farklı örnekler üzerinden sizlere en güzel, en olası fikirleri sunmaya çalışacağız. Eğer sizler de evi aydınlık, geniş ve ferah gösteren devasa pencere ve/veya kapılardan yaptırmayı düşünüyorsanız, bu yazıda göreceğiniz örnekler size kılavuz olabilir.
İster fotoğraftaki Hakan Helvacıoğlu H2C tasarımı villada olduğu üzere muhteşem bir deniz manzaranız olsun ister tüm coşkusuyla 24 saat yaşayan bir şehir, ya da yemyeşil bir orman, her mevsim farklı renk skalası sunan dağlar tepeler, evinizin bir manzarası varsa, sizden şanslısı yok. Şehir manzaraları da dahil olmak üzere, geniş bir görüş açısına sahip olan evler için son derece uygun olan çalışmaların başında, hem bu manzarayı tüm görkemiyle evinize taşıyan hem de doğal gün ışığından azami şekilde faydalanmanızı sağlayan, tabandan tavana, boydan boya pencere ve cam kapılar geliyor.
Evinizin bahçe ya da veranda gibi bir kısmı varsa, hem oturma odası ve mutfak gibi yaşan alanlarına hem de yatak odalarına uygulanabilecek için en güzel pencere türü, aslında bir pencere değil, kapı. Günümüz teknolojisi sayesinde hem yalıtımı kusursuz olan hem de arzu edildiği taktirde olabildiğince açılarak, yani bir bakıma katlanıp küçülerek en az yer kaplayan cam kapılar üretiliyor. Çerçeveli ya da çerçevesiz, çeşitli kalınlıklarda, kırılma olasılığı son derece düşük temperli camdan imal edilen bu tür kapıları, bahar ve yaz aylarında tamamen açarak iç mekan ile dış mekan arasındaki sınırları yok edebilirsiniz. Bu tür uygulamalar insanda kendi evinize tatil atmosferi yaratacak ambiyansı sağlıyor. Üstelik, eviniz daha ferah olacak, mekanlarınız çok çok daha geniş görünecek.
’Katlanır cam balkon sistemleri ile güzelleşen mekanlar’ başlıklı yazımızda bu tür sistemler ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.
* Günümüzde en fazla tartışılan konuların başında sürdürülebilirlik gelmektedir. Gün ışığının insan performansını yükselttiği kanıtlanmış bir gerçektir. Okullarda doğal aydınlatmanın etkinliği arttıkça deneysel sonuçların da iyileştiği görülmektedir. Ticari mekanlarda gün ışığı, satışları arttırmakta, konutlarda gün ışığına sürekli maruz kalan mekanlarda insanlar daha rahat uyumakta, hastanelerde pencereye yakın olan hastalarda uzak olanlara göre iyileşme oranı artmaktadır. Ayrıca, ticari yapıların enerji tüketiminin yaklaşık %30’u aydınlatma enerjisi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle gün ışığı ile aydınlatmanın oranı arttıkça elektrik ile aydınlatma maliyetleri ve enerji giderleri düşmektedir.
Üstelik, gün ışığının aydınlatma etkisi, yapay aydınlatmaya göre insanların daha fazla dikkatlerini çekmekte ve memnuniyetin artmasına neden olmaktadır.
Konuyla ilgili detaylı bir araştırma okumak isterseniz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı'ndan Dr.Ümit Arpacıoğlu'nun ’Mimaride Doğa ile Bütünleşmenin Bir Arakesiti Günışığı’ isimli çalışmasına şuradan ulaşabilirsiniz.
Yazımızın ikinci kısmında geniş pencere ve cam kapılara sahip olmayanlar için farklı çözümler sunmaya çalışacağız.
Evinizin konumu ya da mimari özellikleri geniş pencerelere, komple açılıp cam kapılara izin vermiyorsa, iç mekan dış mekan ilişkisini farklı yöntemlerle kırmaya çalışmak gibi bir seçeneğimiz de mevcut. Bunun için de en iyi, en kolay yöntem elbette ki doğal fırmunda ahşap kullanımı ve/veya canlı bitkiler. Tipik, iç mekan süs bitkileri ve çiçekler, buna ek olarak geniş yapraklı, ağacımsı, tropik bitkiler, hatta uygun şekilde budanarak şekil verilen gerçek ağaçlar! Doğal kütük formunda olan ahşap elemanlar ile dekorasyonunuza ağaçların o huzur veren dokusunu da getirebilirsiniz. Harman tuğla, doğal taş kaplama duvar, doğal ahşap kütükler ile yapılmış mobilya parçaları ya da aksesuarlar, buna imkanınız yoksa, ince dallar ile yapılmış dekoratif süsler, çeşitli boyurlarda bol bol bitki kullanarak iç mekanlarda güzel bir bahçenin ambiyanısını yaratabilirsiniz.
Bahçeniz, verandanız ya da ufak bir avlunuz varsa, ya da en azından bir balkona sahipseniz, bu alanı dekoratif bir biçimde ışıklandırarak geceleriniz için hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Şerit üzerindeki minik lambalar (fairy lights), güneş enerjisi ile çalışan bahçe aydınlatmaları, renkli ampüller vs ile çok hoş tasarımlar yapmak mümkün. Balkonunuz küçücük dahi olsa bu alanı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. homify Dergi sayfalarında balkon ve teraslarla ilgili onlarca yazıya ulaşabilirsiniz. Ayrıca, üst menüde yer alan Odalar sekmesine tıklayabilir ve açılan sayfadan Balkon, Veranda & Teras sayfalarını seçerek Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce tasarımcının balkon dekorasyonlarını inceleyebilirsiniz.
Geniş pencere ve cam kapılara sahip değilseniz ve sunduğumuz alternatif seçenekler de size uymuyorsa ancak yine de iç mekanlarınız ile dış mekan sınırlarını kırmak istiyor, evinizin daha naturel bir havaya bürünmesini istiyorsanız, en pratik çözüm elbette doğanın en güzel renklerini ve desenlerine sahip olan duvar kağıtları. Geniş, tropik yapraklardan en güzel, en doğal çiçek desenlerine, çeşitli orman manzaralarından muhteşem şehir manzaralarına kadar seçenekler sonsuz. Sınırları yok etmek içn belki ideal değil ama hoş bir ambiyans yaratmak için muhteşem!