Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev

Bugün sizlere kent içinde çöl gibi işlenmemiş küçük bir araziye konumlanan modern bir ev projesini takdim edeceğiz. Casa inHAUS tarafından dizayn edilen proje, yalın çizgilerle modern stil inşa edilmiştir. Minimalist yaklaşımla bulunduğu arazide sade çizgilerle tasarlanan proje, küçük alana yerleşiyor. Sadece 75 metrekare olan projede, bir mutfak, üç yatak odası ve iki banyo bulunmaktadır. Her santimetre işlevsel açıdan değerlendirilmiş! Pratik ve fonksiyonel tasarım anlayışı içeren proje, minimalist çizgisi ile görenleri büyülüyor. Dilerseniz çok fazla beklemeden projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Dış cephe modern çizgilerle yalın bir dille tasarlanmış. Doğal dokular, bej renk taş kaplama, seramik kaplama kullanımı sıcaklık katıyor. Bej rengi taş kaplamanın yapıldığı cepheyi seramik kaplama çerçeveleyerek tamamlıyor. Muhteşem palmiye ağaçları ve yemyeşil çalılar tasarım yapılırken göz önüne alınmış. Bu sayede son hali ve genel görünüm kazandırılmış.
Teras çatı modeli ve büyük pencere sistemleri uygulanmış. Pencereler aynı zamanda sürgülü sisten cam kapı modeli içeriyor, yana açılır sürgülü sistem kapı modelleri ile dış mekan ve iç mekan bağlantısı kuruluyor.
Bahçe alanı hafif bir ışıklandırma ile aydınlatılıyor. Çocukların akşam üzeri oynadıkları zaman gözetleme imkanı veren pencere dizaynı ve ışıklandırma mevcut.
Mutfak ve yemek alanı
Az çoktur ifadesine uygun minimalist yaklaşımla dekore edilmiş. Beyaz mutfak dolapları ve mutfak tezgahı sadelik ve şıklığı bir araya getiriyor.Tüm mutfak eşyaları mutfak dolapları ardına depolandığından göz yormayan net bir görünüm kazanıyor. Eğer küçük bir alanda yaşıyorsanız, eşya ve ıvır zıvırların yoğunluğu yerleşim açısından problem olacaktır ve dağınık bir görüntü ortaya çıkacaktır. Fonksiyonel mutfak elemanları sayesinde karmaşık ve dağınık görüntüden uzaklaşılmış. Cam yemek masası da küçük mekanda şeffaf yüzeyi ile derinlik katıyor, görüntü açısını kapatmıyor. Modern ve şık mobilya tercihleri ile estetik yakalanıyor.
Mutfak, yemek alanı ve oturma alanı açık plan dizayn edilmiş.Mutfak alanı sade çizgilerle beyaz mutfak dolapları ile döşenirken, oturma alanında daha renkli mobilya ürünleri, renkli sehpalar, mavi halı kullanılmış. Açık plan dizayn küçük alanlara derinlik katarken işleyiş ve erişim kolaylığı da sunuyor. Büyük pencere ve kapı ile dış mekan ile doğrudan ve pratik bir ilişki kuruluyor. Doğal ışığı mutfak alanı da muntazam alıyor.
Yatak odası alanı sıcaklık ve konfor timsali bir alan. Rahatlık sunan, göz yormayan bir yaklaşım ile dekore edilmiş. Yatak odası dekorun nötr renkler kullanılmış. Hafif ve açık renk tonlarında ahşap zemin kaplaması mekana sıcak bir görünüm katıyor. Yatak çarşafı, örtü ve yastık kılıflarında bej, siyah ve beyaz renk üçlüsü kullanılmış. Yatağın kenarında kullanılan dekoratif merdiven, ihtiyaç duyulan eşyaların ve havluların asılmasını sağlayan bir askı ve raf görevi görüyor.
Dekoratif bir raflık, büyük lamba aksesuarı ve diğer mobilyalarla uyumlu mavi renk tonlarını taşıyan bir koltuk modeli kullanılmış. Ahşap döşeme zemini ile uyum ve ahenk içeren hafif ve açık renk tonlarında ahşap kullanımına mobilyalarda da rastlıyoruz.
Modern ve minimalist yaklaşımı bir araya getiren küp formunu anımsatan yalın bir ev. Net çizgiler, basit ve yalın yaklaşım, iç mekanda ahşap, dış mekanda seramik ve doğal taş kaplama ile sıcaklık yakalayan bir dizayn anlayışı. Sade bir dikdörtgen prizmasından şık ve modern bir sonuç elde edilmiş.
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