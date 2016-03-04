현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev

Meral Eser Meral Eser
Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Mutfak Beyaz
Loading admin actions …

Bugün sizlere kent içinde çöl gibi işlenmemiş küçük bir araziye konumlanan modern bir ev projesini takdim edeceğiz. Casa inHAUS tarafından dizayn edilen proje, yalın çizgilerle modern stil inşa edilmiştir.  Minimalist yaklaşımla bulunduğu arazide sade çizgilerle tasarlanan proje, küçük alana yerleşiyor. Sadece 75 metrekare olan projede, bir mutfak, üç yatak odası ve iki banyo bulunmaktadır. Her santimetre işlevsel açıdan değerlendirilmiş! Pratik ve fonksiyonel tasarım anlayışı içeren proje, minimalist çizgisi ile görenleri büyülüyor. Dilerseniz çok fazla beklemeden projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayalım.

Kentsel vaha

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Dış cephe modern çizgilerle yalın bir dille tasarlanmış. Doğal dokular, bej renk taş kaplama, seramik kaplama kullanımı sıcaklık katıyor. Bej rengi taş kaplamanın yapıldığı cepheyi seramik kaplama çerçeveleyerek tamamlıyor. Muhteşem palmiye ağaçları ve yemyeşil çalılar tasarım yapılırken göz önüne alınmış. Bu sayede son hali ve genel görünüm kazandırılmış.

Teras çatı modeli ve büyük pencere sistemleri uygulanmış. Pencereler aynı zamanda sürgülü sisten cam kapı modeli içeriyor, yana açılır sürgülü sistem kapı modelleri ile dış mekan ve iç mekan bağlantısı kuruluyor.

Bahçe alanı hafif bir ışıklandırma ile aydınlatılıyor. Çocukların akşam üzeri oynadıkları zaman gözetleme imkanı veren pencere dizaynı ve ışıklandırma mevcut. 

Pürüzsüz ve şık

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Mutfak Beyaz
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Mutfak ve yemek alanı Az çoktur ifadesine uygun minimalist yaklaşımla dekore edilmiş. Beyaz mutfak dolapları ve mutfak tezgahı sadelik ve şıklığı bir araya getiriyor.Tüm mutfak eşyaları mutfak dolapları ardına depolandığından göz yormayan net bir görünüm kazanıyor. Eğer küçük bir alanda yaşıyorsanız, eşya ve ıvır zıvırların yoğunluğu yerleşim açısından problem olacaktır ve dağınık bir görüntü ortaya çıkacaktır. Fonksiyonel mutfak elemanları sayesinde karmaşık ve dağınık görüntüden uzaklaşılmış. Cam yemek masası da küçük mekanda şeffaf yüzeyi ile derinlik katıyor, görüntü açısını kapatmıyor. Modern ve şık mobilya tercihleri ile estetik yakalanıyor.

Açık plan

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Yemek Odası
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Mutfak, yemek alanı ve oturma alanı açık plan dizayn edilmiş.Mutfak alanı sade çizgilerle beyaz mutfak dolapları ile döşenirken, oturma alanında daha renkli mobilya ürünleri, renkli sehpalar, mavi halı kullanılmış. Açık plan dizayn küçük alanlara derinlik katarken işleyiş ve erişim kolaylığı da sunuyor. Büyük pencere ve kapı ile dış mekan ile doğrudan ve pratik bir ilişki kuruluyor. Doğal ışığı mutfak alanı da muntazam alıyor.

Dingin uyku alanı

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Yatak Odası Gri
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Yatak odası alanı sıcaklık ve konfor timsali bir alan. Rahatlık sunan, göz yormayan bir yaklaşım ile dekore edilmiş. Yatak odası dekorun nötr renkler kullanılmış. Hafif ve açık renk tonlarında ahşap zemin kaplaması mekana sıcak bir görünüm katıyor. Yatak çarşafı, örtü ve yastık kılıflarında bej, siyah ve beyaz renk üçlüsü kullanılmış. Yatağın kenarında kullanılan dekoratif merdiven, ihtiyaç duyulan eşyaların ve havluların asılmasını sağlayan bir askı ve raf görevi görüyor.

Serin

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Çalışma Odası
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Dekoratif bir raflık, büyük lamba aksesuarı ve diğer mobilyalarla uyumlu mavi renk tonlarını taşıyan bir koltuk modeli kullanılmış. Ahşap döşeme zemini ile uyum ve ahenk içeren hafif ve açık renk tonlarında ahşap kullanımına mobilyalarda da rastlıyoruz. 

Sessiz gece

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler Seramik
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Modern ve minimalist yaklaşımı bir araya getiren küp formunu anımsatan yalın bir ev. Net çizgiler, basit ve yalın yaklaşım, iç mekanda ahşap, dış mekanda seramik ve doğal taş kaplama ile sıcaklık yakalayan bir dizayn anlayışı. Sade bir dikdörtgen prizmasından şık ve modern bir sonuç elde edilmiş.

Ayrıca, ’Prefabrik evler için dikkat edilmesi gereken noktalar’ yazımız da ilginizi çekebilir.

​Hayallerinizi süsleyecek lüks bir daire
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler