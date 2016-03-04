Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev

Modern ve minimalist yaklaşımı bir araya getiren küp formunu anımsatan yalın bir ev. Net çizgiler, basit ve yalın yaklaşım, iç mekanda ahşap, dış mekanda seramik ve doğal taş kaplama ile sıcaklık yakalayan bir dizayn anlayışı. Sade bir dikdörtgen prizmasından şık ve modern bir sonuç elde edilmiş.

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