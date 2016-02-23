Düşük bütçeyle şık bir dekorasyon için basit 6 yol

Evlerimizi dekore ederken her ne kadar sayısız seçeneğe sahip olsak da ilk arzumuz şık görünmesidir. Yaşam alanımız için belirlediğimiz dekorasyon stili ne olursa olsun her tarzda belli bir şıklığa ulaşmak mümkündür elbette. Ancak bazı temel kıstasları da baz alarak herkesin kolayca uygulayabileceği yöntemler de mevcuttur. Burada amaç pratik olması kadar bütçemizi sarsmamasıdır da. Zira dekorasyon seçenekleri sayısız da olsa evimizi olduğundan daha güzelleştirmek için mutlaka çok para harcamamıza gerek yoktur. Duvar renginden doğru aksesuar kullanımına dek, birkaç basit öneri ile evimizi daha şık ve elegan hale getirebiliriz. Bugünkü yazımızda dekorasyonun önemli başlıklarını sıralayarak ve bazı mobilya tavsiyeleri vererek evinizi daha zarif ve estetik görünmesine yardımcı olmayı umuyoruz. Gelin hep birlikte başlıklara göz atalım.
Yaşam alanlarımızda günün stresini atmanın yollarından birisi evdeki dağınıklıktan kurtulmaktan geçer. Ev dekorasyonunu sadeleştirdiğiniz takdirde yalnızca daha derli toplu görünmesini sağlamayacaksınız, aynı zamanda eviniz daha şık ve elegan hale gelecek. Dolayısıyla daha kaliteli ve estetik bir görünüm için ilk olarak odanızı fazla eşyalardan arındırıyorsunuz. Bu düzenleme size psikolojik açıdan da etki ederek daha huzurlu anlar geçirmenizi sağlayacaktır. Gereksiz eşyalardan kurtulduğunuz sonra ikinci önemli husus dekorasyonda denge gözetmektir. Yani lambalarınız veya biblolarınız gibi eşyaları birbirine paralel ya da asimetrik yerleştirerek her bir eşya grubunun kendi içerisinde bir denge oluşturmasını sağlıyorsunuz. Bir diğer konu mobilyalar arasında bir odak noktası belirlemek. Bunun için de kimi zaman televizyonu ya da kanepeyi, kısacası kendi belirlediğiniz bir eşyayı herkesin ilgisini çekecek şekilde odanın merkezine yerleştiriyorsunuz. Aynı zamanda diğer eşyaları bu odak noktası mobilyaya göre konumlandırarak dekorasyonu şekillendirebilirsiniz. Bu konuya örnek olarak seçtiğimiz fotoğrafta son derece şık ve modern bir oturma odası görüyoruz. Oturma grubunu oluşturan iki adet kanepe aynı renk ve modeldeler. Bu tarz oturma grupları genellikle her evde bulunur. Ancak bu salon dekorasyonunu ilginç kılan asıl öğe orta sehpalar. Birbirinin üzerine binmiş gibi duran ahşap sehpalar özellikle altın renkli kafesi andıran ayaklarıyla son derece dikkat çekici hale gelmişler. Sizin de salonunuzda sade bir koltuk takımı varsa bu takımı orijinal bir masa ile tamamlayabilir, böylece cüzdanınızı yormadan şık bir dekorasyon kotarabilirsiniz.
Elegan bir oturma odası dekorasyonu için öncelikle sadelik sonrasında denge faktörü gözetilmelidir demiştik. Renk, biçim, desen, stil veya kumaş gibi ayrıntılar dahi kendi içerisinde bir dengeye sahip olmalıdır. Elegan bir dekorasyon oluştururken her ne kadar belli bir tarz belirlemesek de modern mobilyalarla klasiği (denge unsuruna dikkat ederek) bir arada kullanabiliriz. Çünkü klasik eşyalar şık bir ortam yaratmak için elverişli modellerdir. Ancak bir diğer konu bütçemizi zorlamamak olduğundan, tamamen klasik ve gösterişli modeller yerine yeni oluşturacağımız dekorasyona bir iki adet klasik eşya koyacağız. Sadece tek bir stile bağlı kalmayı da tercih edebilirsiniz elbette. Fakat pratik yoldan şık bir görünüm elde etmek istiyorsak ve diyelim ki çağdaş bir ev dizaynımız varsa bir veya iki klasik parça ekleyerek odanın ambiyansını fark edilir bir biçimde değiştirebiliriz. Üstelik farklı tarzların bir arada bulunduğu bir ev, şüphesiz daha süprizli olup mekanı daha özel ve kendine özgü kılacaktır. Örnek oturma odası resminde televizyon ünitesi olarak komodini andıran bir mobilya tercih edilmiş. Bu tarz bir eşyayı evinizin yatak odası, salon ve antre dahil olmak üzere dekoratif amaçlı kullanabilir, bir anda tüm havayı değiştirebilirsiniz.
Bir ortamda çok fazla desen, figür ve renk varsa bu göz yoran kalabalık görüntüye sebep olur. Dolayısıyla mobilyalarınız ve eviniz konforlu bir mekan oluşturmaktan ziyade uyumsuzluk içinde görünebilir. Dekorasyondaki denge unsurunu hatırlayarak salonunuzda uyum sağlamak için bir renk seçin ve o renge uyumlu tonlardan giderek göz kalabalığı yaratmadan yumuşak ve zarif bir dekor oluşturun. Elegan bir evin diğer sırrının sadelikten geçtiğini belirtmiştik. Yani her yerde birbiriyle yarışan renk patlamaları evinizi zarif göstermeyecektir. Mutlaka baskın bir renk kullanmak istiyorsanız da belli bir eşyada kullanın, diğer renkleri ise mümkün olduğunca açık tonlardan seçin. Örnek resmimizde açık tonlar kullanılsa da belli bir renk geçişi var. Duvarlar ve mobilya bej rengi ve tonlarından seçilmiş, dolayısıyla televizyon yalnızca siyah rengiyle dahi bir kontrast oluşturuyor.
Evimizi olduğundan daha şık ve sofistike hale getirirken yapabileceğimiz değişiklikler arasında aydınlatma dizaynı da bulunur. Çünkü aydınlatma bir evi dekore ederken yardım alacağınız en önemli başlıklardan birisidir. Oturma odanızın olduğundan daha rahat, sıcak ve davetkar görünmesini ancak doğru aydınlatma ile sağlarız. Ek olarak salonda kullandığınız sanat eserleri ve dekoratif aksesuarları daha dikkat çekici kılmak için de ışıktan faydalanırız. Modern aydınlatmadan kasıt mekanın tamamını aydınlatmayı hedefler öncelikle. Sonrasında genel, lokal gibi amaca yönelik ışık sistemlerini kullanabilirsiniz. Genel ışıklandırma için avizeler, duvar ya da tavana gömme ışıklar satın alabilirsiniz. Lokal aydınlatma ise oda içerisinde belli bir alanı aydınlatmak için kullanılır. Abajurlar ve masa lambaları bu kategoriye girer. Son olarak bir de vurgu aydınlatmalar bulunur. Spot ışıklar, mumlar, aplikler vurgu aydınlatmaya örnek olarak sayılabilir. Bu grubun görevi de lokal aydınlatmadan daha küçük alanları belirginleştirmeye yarar. Modern ışık sistemleri her türlü amaca yönelik kullanım olanaklarıyla oldukça işlevsellerdir. Ancak elegan bir ev hazırlarken modern ışık kullanmak yalnızca fonksiyonel olmayı amaçlamaz. Birbirinden şık modern lamba tasarımları estetik açıdan da evinize hava katar. Örnek fotoğrafta üç adet lamba görüyoruz. İlk ikisi tavandan sarkan ve abajuru andıran şekliyle birbirinin tıpatıp aynısı lamba modellerinden seçilmişken, üçüncüsü tamamen kendine özgü ve son derece modern bir üründür. Eğer bu üçüncü lamba odada olmasaydı hiç şüphesiz salon daha sıradan görünecekti.
Yaşam alanımızın daha sofistike olmasınız arzuluyorsan duvarlar, mobilya ve ışıklandırma kadar zemini de doğru kullanmalıyız. Şimdiye zarif bir dekorasyon için sadelikten ve açık tonlardan hareket ettik. Dolayısıyla zeminde kendini belli eden bir materyal seçebiliriz. Evinizi olduğundan daha sıcak ve samimi gösteren malzeme hiç şüphesiz ahşap olacaktır. Zira ahşap dokusundan ötürü kendiliğinden doğallık katan bir malzemedir. Ahşap zemin sayesinde eviniz soğuk bir atmosfere sahip olsa dahi bu donuk hava kırılabilir. Ahşap parke dışında örnek fotoğrafta olduğu gibi tüylü ve yumuşak bir halı da kullanabilirsiniz. Halıyı seçerken mutlaka odadaki renk dengesini aklınızda bulundurun.
Şık bir ev dekorasyonu oluştururken hem modern hem de klasik tarzdan yola çıktık. Klasik stili hissettirmek için eski tip dolaplar, komodinler oldukça işe yarar eşyalardır. Ancak aksesuarlarda da geçmişin izlerini hissettirebilirsiniz. Eğer bulabilirsiniz eski çizimler edinin ve bunları güzelce çerçeveleyin. Böylece yaratmak istediğiniz elegan ve sofistike ortama bir adım daha yaklaşmış olursunuz.
Fotoğraftaki salon Clorofilia tasarımıdır.
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