Düşük bütçeyle şık bir dekorasyon için basit 6 yol

Yaşam alanlarımızda günün stresini atmanın yollarından birisi evdeki dağınıklıktan kurtulmaktan geçer. Ev dekorasyonunu sadeleştirdiğiniz takdirde yalnızca daha derli toplu görünmesini sağlamayacaksınız, aynı zamanda eviniz daha şık ve elegan hale gelecek. Dolayısıyla daha kaliteli ve estetik bir görünüm için ilk olarak odanızı fazla eşyalardan arındırıyorsunuz. Bu düzenleme size psikolojik açıdan da etki ederek daha huzurlu anlar geçirmenizi sağlayacaktır. Gereksiz eşyalardan kurtulduğunuz sonra ikinci önemli husus dekorasyonda denge gözetmektir. Yani lambalarınız veya biblolarınız gibi eşyaları birbirine paralel ya da asimetrik yerleştirerek her bir eşya grubunun kendi içerisinde bir denge oluşturmasını sağlıyorsunuz. Bir diğer konu mobilyalar arasında bir odak noktası belirlemek. Bunun için de kimi zaman televizyonu ya da kanepeyi, kısacası kendi belirlediğiniz bir eşyayı herkesin ilgisini çekecek şekilde odanın merkezine yerleştiriyorsunuz. Aynı zamanda diğer eşyaları bu odak noktası mobilyaya göre konumlandırarak dekorasyonu şekillendirebilirsiniz. Bu konuya örnek olarak seçtiğimiz fotoğrafta son derece şık ve modern bir oturma odası görüyoruz. Oturma grubunu oluşturan iki adet kanepe aynı renk ve modeldeler. Bu tarz oturma grupları genellikle her evde bulunur. Ancak bu salon dekorasyonunu ilginç kılan asıl öğe orta sehpalar. Birbirinin üzerine binmiş gibi duran ahşap sehpalar özellikle altın renkli kafesi andıran ayaklarıyla son derece dikkat çekici hale gelmişler. Sizin de salonunuzda sade bir koltuk takımı varsa bu takımı orijinal bir masa ile tamamlayabilir, böylece cüzdanınızı yormadan şık bir dekorasyon kotarabilirsiniz.