Romantik bir yemek masası nasıl hazırlanır?

Çiftleri yakınlaştıran önemli unsurlardan biri, birlikte paylaşılan özel zamanlar ve mutlu anlardır. İster sevgililer günü olsun, ister romantik bir akşam yemeği olsun; birlikte paylaşılan her an için değerdir. Bu yazımızda sizler için romantik bir akşam yemeği nasıl hazırlanır, ve şık bir yemek masası nasıl dizayn edilir irdeleyeceğiz.
Romantik bir akşam yemeği düzenlemek istiyor ve bunu evinizde şık bir yemek masası ile daha da özel hale getirmek istiyor olabilirsiniz. Açık plan bir iç mekan dizaynı ya da yemek odası için yemek masası ve sandalyelerin konumu belli olacaktır. Daha farklı bir fikri değerlendirmek isterseniz, balkon ya da terasta mevcut manzaranıza karşı nefis yemeklerle donatılmış bir yemek masası hazırlayabilirsiniz. Romantik bir akşam yemeği için nefis yemekler ve lezzet önemlidir, fakat yeterli olmayacaktır. Yemek masası ve sandalyelerin bulunduğu alan, derinlik katan unsurlar, ışıklandırma ve duvar dekorları bu mevzuda ilgi çeken diğer detay unsurlarıdır.
Kişisel ve karakteristik özellikler taşıyan mekan evinizdir. Dolayısıyla evinizde düzenleyeceğiniz romantik akşam yemeği özeldir ve burası yakınlarınıza açtığınız özel alanınızdır. Şık ve cazip bir akşam yemeği için önemli detayları ele aldığımız alt başlıklarımızı incelemeye başlayabilir ve size hitap eden fikirlerden ilham alabilirsiniz.
Özel günleriniz için aldığınız şık ve cazip masa örtüleriniz var ise, onları ortaya çıkarmanın vakti geldi. Henüz nasıl bir masa örtüsü kullanmak istediğinizi bilmiyorsanız, dekoratif masa örtülerini incelemeye başlayabilirsiniz. Yemek alanı ile uygun stil ve tarzı yakalayan masa örtüsü tercih edebilirsiniz. Kırmızı ve pembe sıcak renklerdir ve bulunduğunuz atmosfere ahenk katacaktır. Nötr renklerden oluşan soğuk ve sıkıcı bir platformda akşam yemeği yemek istemezsiniz. Kullanılacak yemek takımları açık renk tonlarında ise, yemek takımları ile kontrast olan koyu renkli masa örtülerini tercih edebilirsiniz. Sandalyelerde kullanılan renk ve desenler de masa örtüsü ile uyumlu olmalıdır. Örneğin çiçekli bir sandalye tekstil ürünü ile çiçekli bir masaya, dengeyi sağlayabilecek şık ve desensiz masa örtüsü kullanılması tavsiye edilir.
Doğal güzelliklerin mekana kattığı samimiyet, romantik akşam yemeğinin eşsiz güzelliklerinden biri olabilir. İster masa örtüsü kullanın, ister kullanmayın; yemek masası dekoru için şık aksesuarlar ya da şık bir vazoda hoş çiçeklerle ahenk yaratabilirsiniz. Hazırladığınız nefis yemekleri sunacağınız yemek masasının dekorunu tamamlayacak son dokunuş şık bir vazoda mis kokulu çiçekler olabilir. Gerektiğinde kurutulmuş çiçekler ya da şık yapay çiçekler de elbette kullanılabilir. Özel bir akşam yemeği için davetli kişi ile ortak zevklerinizi ve hangi çiçekleri sevdiğini kontrol edin. Hoşlanacağı çiçek ve bitkilerle sevdiğinize jest yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, mevsim çiçekleri ile yemek masasında ferah bir etki uyandırabilirsiniz. Geleneksek yemek masalarının vazgeçilmez çiçeği gül ve karanfil, masa örtüsü ya da masa tablası dokusu ve rengine göre tercih edilebilir. Ayrıca, lavanta veya sardunya gibi saksı çiçekleri de yemek masasını süsleyebilir. Küçük bir tüyo daha; sadece yemek masasını süslemekle kalmayın, mutfak tezgahı veya sehpaları da mis çiçeklerle dekore edebilirsiniz. Yalnız dikkat edilmesi gerek küçük detayı unutmamalı. Davetli kişinin çiçeklere alerjisi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
Mumlar sadece yemek masasını süsleyen birer aksesuar değildir, aynı zamanda iç mekanda rahatlatıcı ve dinlendirici etkisi vardır. Çok fazla sayıda mum kullanmak zorunda değilsiniz. Dekoratif birkaç mum, şık ve elegan bir görünüm yaratacaktır. Şamdanlık formu ve rengi ise, uygulanan stil ve tarza göre klasik bir model olabilir ya da modern çizgiler taşıyan bir tasarım ürünü olabilir. Mumlarla ilgili yapılacak dekor fikirleri bununla bitmiyor. Küçük mumların bulunduğu ve çiçek yaprakları ile şık bir aksesuar içinde suda yüzen mumlar da mekana ahenk katabilir. Sevilen ve romantik akşam yemeğine uygun bir müzik listesi yemek masasına ahenk katan diğer unsurlardan olacaktır. Şık bir ışıklandırma için diğer aydınlatma aksesuarlarını da devreye sokabilirsiniz. Pastel renklerle şık dizayn edilen mum alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hoş kokular yayan kokulu mumlar da romantik akşam yemeğinizin aranılan özelliklerini taşıyor olabilir.
Özel bir akşam yemeğini sevdiğinizle paylaşırken masa düzenini ihmal etmemek gerek. Birçok evde özel zamanlar için ayrılan yemek takımları ve şık kadehler bulunmaktadır. Göze hitap eden bir yemek masası düzeni için kullanılacak yemek takımlarının şık ve özenli seçilmesine dikkat edin. Dekoratif aksesuarlar kullanılabilir, fakat yemek alanını işgal etmemeli. Mis kokulu mevsim çiçeklerinin bulunduğu şık bir vazo da yeterli olacaktır. Renkli çiçek yaprakları ve minik mumların suda yüzdüğü aksesuarlar da oldukça ilgi çekmektedir. Yemek sonrası keyif için ağır olmayan, lezzetli bir tatlı ikram edin. Yemekler ve tatlı ile ilgili kaşık ve çatal takımlarının eksik olmamasına özen gösterin. Önceden planlayın ve hazırlayın. Örneğin tatlı kaşığının eksik olması durumunda, masadan kalkıp mutfağa gitmeniz romantik atmosferi kısa süreli kesintiye uğratacaktır. Yemek masasında önemli unsurlardan biri de yüzünüzdeki tebessüm ve gözlerinizdeki pırıltı olacaktır.
Sadece yemek masası düzenine odaklanmamakla beraber, bulunduğunuz atmosferi etkileyecek diğer unsurları göz önüne alın. Lezzetli yemekleri yerken oturduğunuz açıya bakan duvar dekoru oldukça etkili olacaktır. Şık bir duvar dekoru için alternatifler oldukça fazladır. Sanat eseri bir çalışma oldukça şık bir duvar dekoru teşkil edecektir. Duvar dekoru için kullanılan resim veya tablolar için şık dizayn edilen ve fark yaratan çerçeveler kullanabilirsiniz. Duvar sanatı el işi ve zanaat gerektiren çalışmalar da şık dekorlar oluşturabilir. Göze hitap eden renkler ve dokular atmosferi etkileyecektir. Yağlı boya bir tabloyu duvar dekoru olarak değerlendirecekseniz, ışıklandırma açısına da özen göstermelisiniz. Örneğin klasik bir yağlı boya tablosunu, duvara ya da tavana monte bir lamba aksesuarı ile üstten ışıklandırırsanız, fırça darbeleri gölge içerir. Gölgeden ötürü tablodaki resmin görünümü hoş durmayacaktır. Dolayısıyla duvar dekorunda herhangi bir sanat eseri ya da resim tablosunu değerlendirebilirsiniz. Fakat kullanılan ışık açısı ve ışık yoğunluğuna dikkat etmelisiniz.
Yemek masası ve sandalyeler ile bütünleşen bir halı modeli tercih edin. Halının konumu ve açısı yemek alanını özelleştirecek ve sıcak bir atmosfer katacaktır. Kullanılan sandalye ve masa örtüsünde karmaşık desenler veya çiçekler bulunuyorsa, halı modelinin daha sade çizgiler taşıması tavsiye edilir. Dengenin sağlanması açısından bu önemlidir. Masa örtüsünden sandalyeye, halı figürüne kadar karmaşık desenler ve göz yoran renkler olmasını istemeyiz. Dikkat dağıtmaması açısından yer döşemesi kaplanacak halı veya kilim unsuru gözü okşayan renklerde, evin dekoruna uygun pastel renklerde zemin rengi olarak tercih edilebilir. Zemin rengi, canlı renklerle donatılmış bir yemek masası kullanımı halinde, nötr renklerde tercih edilebilir. Halılarla ilgili dikkat edilen bir başka unsur perdeler ve döşeme zemin rengi ile uyumudur. Keyifli bir akşam yemeği ve unutulmayacak bir hatıra olması vesilesiyle.
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