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​Güzel ve klasik bir ev

nihal e. nihal e.
homify Modern Banyo
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Çağdaş tasarım şıklığı klasik bir tarzla birleştiğinde olumlu bir sonuç almanız garantilidir. Çünkü bu,  geleneksellikten hoşlanan insanlar için ideal bir ev ararken aynı zamanda o geçmişi günümüze taşımak anlamına gelir. Böylece hem geçmişle hem de şu an arasında bir köprü kurulur. Bu fikirden yola çıkarak geçmiş zaman sakinlerine mutluluk ve istikrar sunan bir proje ile karşınızdayız. Alman inşaat şirketi FingerHaus bugün size tanıtacağımız evin olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu bize ispat edecek. Huzur ve uyum içinde yaşamayı seven bir aile için mükemmel tasarıma sahip klasik bir ev. Şimdi daha yakından keşfedelim. 

​Keskin ve zarif

homify Villa
homify

homify
homify
homify

Bugün ziyaret edeceğimiz ev, banliyö iklimi için ideal bir yapıdır. Çatının tasarımı, ikinci katta bulunan geniş teras için çıkıntı oluşturur, aynı zamanda belli bir boşluk payı da bırakır. Tüm binan çinilerle kaplı kırma çatı ile örülüdür.

​Balkon

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Binanın dış cephesinde açık bir renk tercih edilmiş. Balkon tasarımında kullanılan ince demir ise hafif görüntüsüyle karakterize bir hava katmış.

​Modernite ve gelenek

homify Villa
homify

homify
homify
homify

Bu açıdan bakıldığında evin hemen yanında son derece sade bir garaj olduğunu fark ederiz. Basit fakat modern bir garaj. Binanın arka kısmında kalan garaj sokağa bakan ön cepheden görünmez ve böylece evin genel görünümü bozmaz. Yine bu açıdan bakıldığında zarif Fransız balkonlar dikkatimizi çeker. Basamaklı dış kapı ise evin açık tonuna kontrast oluşturacak şekilde koyu tonlardan seçilmiştir.

​Antre

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin giriş bölümünde gayet zarif bir şekilde döşenmiş antre ile karşılaşırız. Burada kullanılan malzemeler dikkat çekicidir. Yer zemininde dumanlı gri taşlar kullanılırken merdivenlerde ve mobilyada evin açık tonuna zıt şekilde koyu ahşap seçilmiştir. Tavandan sarkan ince uzun lambalar çiçekleri andıran sofistike tasarımlarıyla antrenin şıklığını zirveye taşımıştır.

​Göğe doğru

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Merdivenlerden çıkıp oturma odasına ulaştığımızda zemin yüksekliği etkileyici bir görünüm sergiler. Bu oda son derece modern bir tarzda döşenmiştir. Oturma odasından balkon manzarası da görünmektedir. Oda dekorasyonu evin kalanında olduğu gibi tek renk yani kırık beyaz üstüne kuruludur. Bu kadar açık tonu dengelemek için de koyu ahşap ve siyahtan yararlanılmıştır. Duvara gömülü şömine ise çok estetik bir hava katmıştır.

​Yemek odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek odası zemin katta bulunur ve camlar sayesinde doğal ışıktan fazlasıyla yararlanır. Renk platine gelince yine kırık beyaz ile koyu ahşap rengi ağırlığını korur. Masanın üzerindeki kırmızı çiçekler ise küçük fakat güzel bir dokunuş yapar. Bu modern ve sade yemek masasını tamamlamak içinse zarif bir avize modeli tercih edilir.

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​Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Kırık beyaz, bej ve koyu kahverenginden sonra daha özel bir alan olan yatak odasında bizi daha dinamik renkler karşılar. Bilhassa turuncu renkli yatak odanın yıldızıdır. Altın renkli aksesuarlar ve kırmızı güller yine küçük ve şık dekor ayrıntılarıdır.

​Beyaz ve siyah

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Tamamen beyaza çalan tek duvarlar lüks banyoya aittir. Siyah ve beyaz kontrastının bileşimiyle daha da şık hale gelen banyo evin kendisi gibi son derece zariftir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Siyah beyazla birleşen modern bir konut’ başlığına bakabilirsiniz.

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