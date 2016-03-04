​Hayallerinizi süsleyecek lüks bir daire

Ahşap, iç mekan tasarımında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Dokusu yanı sıra ısı veren kalitesi yalnızca mobilyalar için değil, aynı zamanda yüzey kaplaması için de ahşabı mükemmel bir seçim haline getirir. Üstelik renk türüne bağlı olarak farklı efektler de elde edebileceğiniz bir malzemedir. Lake ve parlak yüzeyli olanları koyu tonlar ile birleşince klasik stili çağrıştıran harika bir model oluşturur. Bu dairede ise hem merdiven basamağı olarak hem yer zemininde hem de mobilyada saf ahşap kullanılarak son derece sıcak ve keyifli bir ortam meydana getirilmiş.