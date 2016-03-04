​Hayallerinizi süsleyecek lüks bir daire

Farklı malzemeler, renkler ve dokularla iç tasarım estetiğinin doruklarında gezinen konforlu ve lüks bir daire tanıtıyoruz bugün sizlere. Ruiz Narvaia Associats tasarımı bu proje hayallerindeki mekana ulaşmak ve çarpıcı bir eve sahip olmak isteyenler için sıcak, rahat ve son derece lüks bir ev meydana getirdi. Şimdi gelin bu muhteşem daireyi daha yakından inceleyelim.
Ahşap, iç mekan tasarımında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Dokusu yanı sıra ısı veren kalitesi yalnızca mobilyalar için değil, aynı zamanda yüzey kaplaması için de ahşabı mükemmel bir seçim haline getirir. Üstelik renk türüne bağlı olarak farklı efektler de elde edebileceğiniz bir malzemedir. Lake ve parlak yüzeyli olanları koyu tonlar ile birleşince klasik stili çağrıştıran harika bir model oluşturur. Bu dairede ise hem merdiven basamağı olarak hem yer zemininde hem de mobilyada saf ahşap kullanılarak son derece sıcak ve keyifli bir ortam meydana getirilmiş.
Odadaki eşyaların dağılımı pratik ve rahat bir dekorasyon sağlamak için hayati bir önem taşımaktadır. Farklı ortamları bir arada tek bir odada sunmak için açık alanlar tercih edilir. Bu fotoğrafta oturma ve yemek odası birleştirilerek büyük bir açık alan oluşturulmuş. Yalnızca dikey çubuklardan oluşan perde iki bölüm arasında bir sınır çizmiş ancak perdeye rağmen hala birbirleriyle etkileşimde görünüyorlar. Mobilya seçiminde ise elegan bir görünüm sağlamak için siyah beyaz şıklığı tercih edilmiş. Kadife siyah koltuk takımı en az kadife kadar yumuşak dokuya sahip beyaz halıyla tamamlanmış. Koltuğun dayandığı duvardaki nişler çeşitli objeler ile süslenmiş.
Sadelik iç dekorasyonda oldukça kaliteli durur ama bu, dekorasyonun çarpıcı olmayacağı anlamına gelmez. Oturma odasındaki yemek alanı mobilya seçimiyle bir hayli gösterişli ve lüks duruyor. Özellikle son derece modern olmasına rağmen bir o kadar göz alıcı duran kristal avize tasarımı. Yemek masası takımı ise avizenin şatafatına tezat oluşturacak şekilde gayet sade. Duvardaki beyaz kolon ve gül resmi ise mekana sofistike bir romantizm katmış.
Hafif tonlar iç mekan parlaklığını arttırmak için idealdir. Aynı zamanda mekanı olduğundan daha geniş gösterir. Mutfak alanında dolaplar ve duvarlar aynı renkte. Ek olarak çok fazla dolap tercih edilmemiş. Sadelikten fazlasıyla nasibini almış mutfağın şık olmadığını ise söyleyemeyiz. Eşyanın metalik ışıltısı mutfağı tekdüzelikten kurtarmış.
Bu oda için şıklıktan ziyade spor bir hava hakim. Evin diğer bölümlerine nazaran daha çok renk içeriyor. Ancak ağırlıklı rengin kontrast oluşturabilmek için siyahtan seçildiği söylenebilir. Yatak odasında rahatlık ve konfor gözetilerek hem her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Depolama çözümleri ise yine basitlikten yana.
Siyah beyaz şıklığın hakim olduğu banyo oldukça estetik görünüyor. Modern musluk dizaynı ve saydam duş camıyla yine sofistike bir ortam.
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