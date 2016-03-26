Country tarzı mutfaklar

Mutfağınız içine girdiğiniz zaman size kendinizi iyi hissettirsin, samimi ve sıcak bir atmosferi olsun ister misiniz? Peki mutfağınızın sizi geçmişe götürmesini ve nostaljik ve vintage bir dokusu olmasını ister misiniz? Sade bir tasarımla dolu dolu ve kendinizi evinizde hissettirecek bir dekorasyonu olmasını peki? Tüm bunlara evet diye cevap veriyorsanız o halde sizin aradığınız mutfak tarzı country demektir. Country mutfaklar kırsal kesimlerin geleneksel mutfaklarının bugüne uyarlanarak modernleştirilmiş hali anlamına geliyor kısaca. Sıradan ve her evde gördüğünüz modern mutfak dolaplarından sıkıldıysanız işe mutfak dolaplarınızı country tarzında yaptırarak başlayabilirsiniz. Özellikle mutfak konusunda country tarzının eşsiz bir yerinin olması da mutfakların bize kültürel anlamda geçmişi hatırlatmasıyla ilgili pek tabii ki. Sözü fazla uzatmadan country tarzı mutfak düşünen okurlarımıza ilham verebilecek birbirinden sıcak ve şık country mutfak modellerini ziyaret etmeye başlayalım isterseniz.
Country tarzı mutfak dizaynı aslında zor görünse de oldukça kolaydır. Eğer mutfağınızı değiştirmek ve yenilemek için bütçeniz yoksa mutfak dolaplarınızın kulplarını değiştirerek bile mutfağınızda country dokunuşlar oluşturabilir ve yaşam alanınızı daha sıcak ve samimi bir hale getirebilirsiniz. Bu örnekteki beyaz mutfakta ise ilk dikkat tasarım unsurlarından biri eski tip kulpları olan mutfak dolapları ve sağ üstteki telli dolap ve açık tabak rafı uygulaması.
Renk ve malzeme seçimi country tarzı mutfak uygulamalarında hayati bir önem taşıyor. Mat siyah ve mat beyazın harika bir uygulamayla hem duvarlarda hem de mutfak dolaplarında bir araya getirilerek uygulandığı bu vintage tarzı mutfakta da eski tip mutfak dolapları ve özellikle de bakır renkli eskiyi andıran çeşmeler öne çıkan ve kendine hayran bırakan ayrıntılar.
Aile sıcaklığını sağlamakta ve sıcacık bir ortam yaratmakta en ideal seçenek olan country mutfaklar hem yalın bir tasarıma sahiptir hem de kalabalık ve dolu dolu bir görünümleri vardır. Bunun nedeni pek tabii ki kullanılan malzeme ve yerleşimdeki ince ayrıntılar. Country mutfaklarda açıkta oldukça fazla aksesuar ve mutfak malzemesi görürsünüz. Country mutfaklar her şeyi kilere saklamak yerine açıkta sergileyerek gıdaları bile tasarıma katkıda bulunmaya çağırır. Bu da olumlu anlamda bir kalabalık ve aile sıcaklığı yaratır pek tabii ki.
Artık son teknoloji ile üretilen yemek masaları sayesinde masa örtüsü kullanımı her geöen gün daha da azalıyor ancak masa örütüsünün nostaljik dokusunu asla unutmamak gerekiyor. Country mutfakların da vazgeçilmezlerinden biri geniş ahşap masaların üzerindeki masa örtüleridir kuşkusuz.
Eski tip perdeli mutfak dolaplarını hatırladınız değil mi? Elbette bu tarz perdeli mutfak dolaplarının kendine göre dezavantajları ve yeterince korunaklı olmamaları gibi sıkıntıları var ancak nostaljik bir country görünümü için en azından mutfağın bir köşesinde perdeli dolaplar kullanılabilir.
Açar Mobilya ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu country tarzı şık mutfak ise her şeyden önce yemyeşil renginin hakimiyeti ve baskınlığıyla öne çıkıyor. Yerdeki kilimden açık mutfak raflarına kadar her şeyiyle nostaljik bir doku oluşturan mutfak modern ve kullanışlı tasarımıyla da hayran bırakıyor.
Country tarzının eşsiz bir modernlikte yorumlanışına tanık olduğumuz bu mutfakta ise tüm ayrıntılar incelikle işlenmiş. Ahşap tercihi ve üst mutfak dolaplarının açık raflar şeklinde dizayn edilmesi, vintage aksesuarlar ve tavaların duvardaki askıda açıkta durması her şeyiyle bizi geçmişe götürüyor.