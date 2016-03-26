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Country tarzı mutfaklar

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Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
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Mutfağınız içine girdiğiniz zaman size kendinizi iyi hissettirsin, samimi ve sıcak bir atmosferi olsun ister misiniz? Peki mutfağınızın sizi geçmişe götürmesini ve nostaljik ve vintage bir dokusu olmasını ister misiniz? Sade bir tasarımla dolu dolu ve kendinizi evinizde hissettirecek bir dekorasyonu olmasını peki? Tüm bunlara evet diye cevap veriyorsanız o halde sizin aradığınız mutfak tarzı country demektir. Country mutfaklar kırsal kesimlerin geleneksel mutfaklarının bugüne uyarlanarak modernleştirilmiş hali anlamına geliyor kısaca. Sıradan ve her evde gördüğünüz modern mutfak dolaplarından sıkıldıysanız  işe mutfak dolaplarınızı country tarzında yaptırarak başlayabilirsiniz. Özellikle mutfak konusunda country tarzının eşsiz bir yerinin olması da mutfakların bize kültürel anlamda geçmişi hatırlatmasıyla ilgili pek tabii ki. Sözü fazla uzatmadan country tarzı mutfak düşünen okurlarımıza ilham verebilecek birbirinden sıcak ve şık country mutfak modellerini ziyaret etmeye başlayalım isterseniz.

Beyaz country

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Country tarzı mutfak dizaynı aslında zor görünse de oldukça kolaydır. Eğer mutfağınızı değiştirmek ve yenilemek için bütçeniz yoksa mutfak dolaplarınızın kulplarını değiştirerek bile mutfağınızda country dokunuşlar oluşturabilir ve yaşam alanınızı daha sıcak ve samimi bir hale getirebilirsiniz. Bu örnekteki beyaz mutfakta ise ilk dikkat tasarım unsurlarından biri eski tip kulpları olan mutfak dolapları ve sağ üstteki telli dolap ve açık tabak rafı uygulaması. 

Vintage esintiler

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Renk ve malzeme seçimi country tarzı mutfak uygulamalarında hayati bir önem taşıyor. Mat siyah ve mat beyazın harika bir uygulamayla hem duvarlarda hem de mutfak dolaplarında bir araya getirilerek uygulandığı bu vintage tarzı mutfakta da eski tip mutfak dolapları ve özellikle de bakır renkli eskiyi andıran çeşmeler öne çıkan ve kendine hayran bırakan ayrıntılar. 

Hem yalın hem kalabalık

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Aile sıcaklığını sağlamakta ve sıcacık bir ortam yaratmakta en ideal seçenek olan country mutfaklar hem yalın bir tasarıma sahiptir hem de kalabalık ve dolu dolu bir görünümleri vardır. Bunun nedeni pek tabii ki kullanılan malzeme ve yerleşimdeki ince ayrıntılar. Country mutfaklarda açıkta oldukça fazla aksesuar ve mutfak malzemesi görürsünüz. Country mutfaklar her şeyi kilere saklamak yerine açıkta sergileyerek gıdaları bile tasarıma katkıda bulunmaya çağırır. Bu da olumlu anlamda bir kalabalık ve aile sıcaklığı yaratır pek tabii ki. 

Eski tip nostaljik masa örtüleri

Self Catering Holiday Cottage, Derek Phillips Photography Derek Phillips Photography Kırsal Mutfak
Derek Phillips Photography

Self Catering Holiday Cottage

Derek Phillips Photography
Derek Phillips Photography
Derek Phillips Photography

Artık son teknoloji ile üretilen yemek masaları sayesinde masa örtüsü kullanımı her geöen gün daha da azalıyor ancak masa örütüsünün nostaljik dokusunu asla unutmamak gerekiyor. Country mutfakların da vazgeçilmezlerinden biri geniş ahşap masaların üzerindeki masa örtüleridir kuşkusuz. 

Perdeli mutfak dolapları

Self Catering Holiday Cottage, Derek Phillips Photography Derek Phillips Photography Kırsal Mutfak
Derek Phillips Photography

Self Catering Holiday Cottage

Derek Phillips Photography
Derek Phillips Photography
Derek Phillips Photography

Eski tip perdeli mutfak dolaplarını hatırladınız değil mi? Elbette bu tarz perdeli mutfak dolaplarının kendine göre dezavantajları ve yeterince korunaklı olmamaları gibi sıkıntıları var ancak nostaljik bir country görünümü için en azından mutfağın bir köşesinde perdeli dolaplar kullanılabilir. 

Yeşil ve nostaljik

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Açar Mobilya ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu country tarzı şık mutfak ise her şeyden önce yemyeşil renginin hakimiyeti ve baskınlığıyla öne çıkıyor. Yerdeki kilimden açık mutfak raflarına kadar her şeyiyle nostaljik bir doku oluşturan mutfak modern ve kullanışlı tasarımıyla da hayran bırakıyor. 

Geçmişten gelen modernlik

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 Modern Mutfak
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

Country tarzının eşsiz bir modernlikte yorumlanışına tanık olduğumuz bu mutfakta ise tüm ayrıntılar incelikle işlenmiş. Ahşap tercihi ve üst mutfak dolaplarının açık raflar şeklinde dizayn edilmesi, vintage aksesuarlar ve tavaların duvardaki askıda açıkta durması her şeyiyle bizi geçmişe götürüyor. 

Şehir içinde bir kuğu zarafeti
Bu country mutfak modellerini siz nasıl buldunuz?

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