Country tarzı mutfaklar

Aile sıcaklığını sağlamakta ve sıcacık bir ortam yaratmakta en ideal seçenek olan country mutfaklar hem yalın bir tasarıma sahiptir hem de kalabalık ve dolu dolu bir görünümleri vardır. Bunun nedeni pek tabii ki kullanılan malzeme ve yerleşimdeki ince ayrıntılar. Country mutfaklarda açıkta oldukça fazla aksesuar ve mutfak malzemesi görürsünüz. Country mutfaklar her şeyi kilere saklamak yerine açıkta sergileyerek gıdaları bile tasarıma katkıda bulunmaya çağırır. Bu da olumlu anlamda bir kalabalık ve aile sıcaklığı yaratır pek tabii ki.