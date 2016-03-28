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Kuğu zarafeti taşıyan villa mimarileri

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Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Bazı evler dış cephe görünümleriyle insanlara huzur verir, zarif ve incelikli mimari tasarımları çağın ötesine geçer ve zamansız bir estetik yaratarak hem içinde yaşayanların yaşam koşullarını yükseltir, hem ziyaretçileri ve komşularını kendine hayran bırakır, hem de içinde bulunduğu şehri güzelleştirir. Özellikle modern dünyanın kalabalıklaşan şehirlerinde sıkış tıkış apartmanları görmeye alışık olan gözlerimizi şenlendiren bu tür evler, aslında şehrin güzelliğinin, insanlarının yaşam enerjisinin ve pozitif enerjinin yayıldığı mekanlar olarak öne çıkıyor. Elbette hepimiz bu tür lüks ve gösterişli villalarda yaşayacak kadar şanslı değiliz, çoğumuzun çalışma ve yaşam koşulları da buna uygun değil zaten. Ancak yine de etrafımızda bu tür mimariler görmek hem kültürel hem de ruhsal açıdan bizi doyuruyor. İşte bu yazımızda da kuğu zarafeti taşıyan villa mimarilerini derledik. 

Ahşap zarafeti

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Zarif villalar denilince aklınıza hemen bembeyaz betondan mimariler gelmesin. Doğal malzemeler de yaratıcı ve yenilikçi tasarımlarla kullanıldığında son derece zarif ve etkileyici yaşam alanları meydana getiriyorlar. Bu geniş ve rüya gibi ahşap ev de bunun başarılı bir örneği. 

Farklı geometrik şekillerin asimetrik dansı

Legal Air, DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06 DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06 Akdeniz Evler
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06

DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06

Ahşap, cam ve beton malzemelerin adeta dans edercesine harmanlanarak harika bir mimari tasarımın oluşturulduğu bu villanın en önemli özelliği asimetrik yapısı ve eklektik stili pek tabii ki. Farklı geometrik şekillerle sıra dışı ve çarpıcı bir dizayna sahip olan villa egzotik ve alışılmışın dışında dış cephe görüntüsüyle öne çıkıyor. 

Bauhaus tarzı incelik

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Köşeli tasarım unsurları ve yekpare mimarisiyle Bauhaus tarzının modern bir yorumu niteliğindeli bu göz alıcı villa ise sadece mimari planıyla değil aynı zamanda ışıklandırma sistemiyle ve farklı malzemelerin modern bir harmanla uygulanmasıyla da kendine hayran bırakıyor. 

Şıklık temsili bir köşk

Calverley Park, Robyn Falck Interiors Robyn Falck Interiors Modern Evler
Robyn Falck Interiors

Calverley Park

Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors

Bu geniş ve üç katlı ev ise, herkesin hayallerini süsleyecek kadar sofistike bir mimariye sahip. Çatıdaki gri tonunun dış cephedeki tuğla rengi ve beyazla harmanlanması ve renklerin uygulanış tarzı yapının en öne çıkan özelliklerinin vurgusunu arttırıyor. 

Antalya'da Hollywood stili bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bembeyaz yapısıyla ve güzelliğiyle adeta bir hayal evi olan bu şahane villa ise Hollywood'dan değil, Antalya, Kemer'den ve tasarımında VRLWORKS imzası yer alıyor. Masmavi havuzun bembeyaz dış cepheyle birlikteliği size bir rüyadaymışsınız hissi veriyor değil mi? 

Yalın ve etkili

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Evler
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Nedense villa denilince aklımıza hep kocaman ve büyük evler geliyor, oysa villa kelime anlamı itibariyle müstakil ev demek ve lüks ve gösteriş derecesi de tamamen size kalmış. Son derece yalın ve basit mimarili ancak yine de göz kamaştırmayı başaran tek katlı bir villa örneği ise bu örnekte karşımıza çıkıyor. 

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Taş ve camın birlikteliği

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Doğal taş ve cam bir araya geldiğinde çoğunlukla karşı konulmaz bir etki yaratan iki yapı malzemesidir. İçeriden süsülen sarı ışıkla daha da perçinlenen bir estetik algısı yaratan bu villa mimarisi de bu ikilinin birlikteliğinden faydalanarak eşsiz bir manzara yaratıyor. 

Gelecekten gelen tasarım

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Fütüristik mimariler de pek alışık olduğumuz tarzlar değil pek tabii ki. Oysa Kayseri'de konumlanan bu sıra dışı villa mimarisi gelecekten gelen tasarımıyla hem modern ve çağdaş bir etki yaratıyor hem de zarif ve ayrıntılı dokusuyla görenleri büyülemeyi başarıyor.

Ormanın kenarındaki ev
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