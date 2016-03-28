Kuğu zarafeti taşıyan villa mimarileri

Bazı evler dış cephe görünümleriyle insanlara huzur verir, zarif ve incelikli mimari tasarımları çağın ötesine geçer ve zamansız bir estetik yaratarak hem içinde yaşayanların yaşam koşullarını yükseltir, hem ziyaretçileri ve komşularını kendine hayran bırakır, hem de içinde bulunduğu şehri güzelleştirir. Özellikle modern dünyanın kalabalıklaşan şehirlerinde sıkış tıkış apartmanları görmeye alışık olan gözlerimizi şenlendiren bu tür evler, aslında şehrin güzelliğinin, insanlarının yaşam enerjisinin ve pozitif enerjinin yayıldığı mekanlar olarak öne çıkıyor. Elbette hepimiz bu tür lüks ve gösterişli villalarda yaşayacak kadar şanslı değiliz, çoğumuzun çalışma ve yaşam koşulları da buna uygun değil zaten. Ancak yine de etrafımızda bu tür mimariler görmek hem kültürel hem de ruhsal açıdan bizi doyuruyor. İşte bu yazımızda da kuğu zarafeti taşıyan villa mimarilerini derledik.
Zarif villalar denilince aklınıza hemen bembeyaz betondan mimariler gelmesin. Doğal malzemeler de yaratıcı ve yenilikçi tasarımlarla kullanıldığında son derece zarif ve etkileyici yaşam alanları meydana getiriyorlar. Bu geniş ve rüya gibi ahşap ev de bunun başarılı bir örneği.
Ahşap, cam ve beton malzemelerin adeta dans edercesine harmanlanarak harika bir mimari tasarımın oluşturulduğu bu villanın en önemli özelliği asimetrik yapısı ve eklektik stili pek tabii ki. Farklı geometrik şekillerle sıra dışı ve çarpıcı bir dizayna sahip olan villa egzotik ve alışılmışın dışında dış cephe görüntüsüyle öne çıkıyor.
Köşeli tasarım unsurları ve yekpare mimarisiyle Bauhaus tarzının modern bir yorumu niteliğindeli bu göz alıcı villa ise sadece mimari planıyla değil aynı zamanda ışıklandırma sistemiyle ve farklı malzemelerin modern bir harmanla uygulanmasıyla da kendine hayran bırakıyor.
Bu geniş ve üç katlı ev ise, herkesin hayallerini süsleyecek kadar sofistike bir mimariye sahip. Çatıdaki gri tonunun dış cephedeki tuğla rengi ve beyazla harmanlanması ve renklerin uygulanış tarzı yapının en öne çıkan özelliklerinin vurgusunu arttırıyor.
Bembeyaz yapısıyla ve güzelliğiyle adeta bir hayal evi olan bu şahane villa ise Hollywood'dan değil, Antalya, Kemer'den ve tasarımında VRLWORKS imzası yer alıyor. Masmavi havuzun bembeyaz dış cepheyle birlikteliği size bir rüyadaymışsınız hissi veriyor değil mi?
Nedense villa denilince aklımıza hep kocaman ve büyük evler geliyor, oysa villa kelime anlamı itibariyle müstakil ev demek ve lüks ve gösteriş derecesi de tamamen size kalmış. Son derece yalın ve basit mimarili ancak yine de göz kamaştırmayı başaran tek katlı bir villa örneği ise bu örnekte karşımıza çıkıyor.
Doğal taş ve cam bir araya geldiğinde çoğunlukla karşı konulmaz bir etki yaratan iki yapı malzemesidir. İçeriden süsülen sarı ışıkla daha da perçinlenen bir estetik algısı yaratan bu villa mimarisi de bu ikilinin birlikteliğinden faydalanarak eşsiz bir manzara yaratıyor.
Fütüristik mimariler de pek alışık olduğumuz tarzlar değil pek tabii ki. Oysa Kayseri'de konumlanan bu sıra dışı villa mimarisi gelecekten gelen tasarımıyla hem modern ve çağdaş bir etki yaratıyor hem de zarif ve ayrıntılı dokusuyla görenleri büyülemeyi başarıyor.