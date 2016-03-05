İçinizi ısıtacak bir villa projesi!

Gördüğünüz prefabrik villa etrafındaki bağımsız villalarla birlikte alabildiğine geniş bir arazinin içinde yer alıyor. Köy yaşantısını oldukça konforlu bir biçimde yaşamanızı öngören bu villa tamamiyle ahşap ile tasarlanarak içinde bulunduğu ortama bir artı değer katıyor. Geleneksel yapısına rağmen modern dokunuşlarla ve rahatlatıcı bahçesiyle iç açıcı bir görünüm sunan villa, GIESSER ARCHITEKTUR + PLANUNG adlı Zürihli firmaya ait tasarımıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Dilerseniz, villanın iç ve dış dekorasyonuna birlikte göz gezdirelim.
Evin dış cephesi etrafını kuşatan yeşil alanla birlikte oldukça bakımlı ve dikkat çekici görünüyor. Örnek fotoğrafta iki açısını da gördüğümüz villa, üçgen çatısı ve koyu kahverengi ahşap kaplama dış cephesiyle etrafını çevreleyen çimenlik alanla birlikte bir hayli rahatlatıcı görünüyor. Bahçenin bir kısmına uygulanmış ahşap zemin bir veranda görevi görürken arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız keyifli sohbetler için harika bir alan olarak tasarlanmış.
Örnek fotoğrafta eve daha yakından baktığımızda pencerelerin ve balkon kapılarının son derece geniş uygulandığını daha iyi anlıyoruz. Evin içinden dışarıya süzülen ışık adeta sıcacık atmosferi dışarıya taşıyor. Evin bahçe kısmındaki iki ayrı alanda zemin kaplaması uygulanarak farklı oturma alanları oluşturulmuş. Örneğin fotoğrafın sağ kısmında zeminin bir kısmına doğal taş döşenirken evin ana cephesinin önüne ahşap döşeme uygulanmış. Böylelikle hem malzeme farklılığı dekorasyonda bir zenginlik oluşturmuş, hem de doğal ortama uygun malzemeler seçilerek çevreye uyum gösterilmiş.
Gördüğünüz villa projesinde oturma alanı ve yemek alanı aynı mekanı paylaşıyor olsa da mimarinin doğru kullanımı sayesinde farklı bölümler olarak algılanıyor. Böylelikle hem ferah ve kompakt bir dekorasyon hem de ışık dolu bir atmosfer yaratılmış oluyor. Fotoğrafta gördüğünüz üzere tavan ahşap kaplama olarak uygulanmış ve duvarlar beyaz tercih edilmiş. Dekorasyonun genelinde kahve tonları ve ahşabın sıcaklığının uyumunu görüyoruz. Zemin kaplaması olarak da açık renkli bir ahşap seçilerek mobilyalarda kullanılan ahşapla birlikte renk geçişine sahip bir armoni yakalanmış.
Mutfak alanı küçük görülse de kullanım alanının işlevselliği ve çok sayıda depolama alanı sayesinde ferah ve yalın bir görünüm kazanmış. Salon kısmındaki zemin kaplaması burada da devam ettirilerek alüminyum elektrikli cihazlarla birlikte elegan bir yapı içerisinde. Mutfak tavanına yerleştirilen çok sayıda spot ışık istediğiniz alanda çalışmanızı sağlayacak ve mutfağın modern stili içinizi ferahlatacak.
Örnek fotoğrafta banyonun girişini gördüğünüz alan duvarın yarısının ve zeminin tamamının kahverengi küçük mozaik fayanslarla örülü olduğunu bizlere gösteriyor. Banyo giriş fotoğrafından bile ne kadar modern ve stil sahibi bir dekorasyonu olduğunu bizlere fısıldıyor.
Evin ana banyo dekorasyonu tavandan gelen gün ışığıyla ve dekorasyonun ışıltısıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Aynı alanda hem duş kabini hem de küvet tasarımı yerleştirilmiş banyo günün yorgunluğunu atmanız için size özel tasarlandı. Duvarın yarısına kadar örülü mozaiklerle banyonun tavanında ve lavabo tezgahında kullanılan ahşap malzeme birbirlerinin sıcaklığını öne çıkarır nitelikte. Çok fazla detay kullanılmadan tasarlanmış banyo açıklık ve sadelik sevenler için ideal.
Dilerseniz farklı bir örnek için Orman içerisinde modern ve konforlu bir ev! adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.