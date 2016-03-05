İçinizi ısıtacak bir villa projesi!

Evin ana banyo dekorasyonu tavandan gelen gün ışığıyla ve dekorasyonun ışıltısıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Aynı alanda hem duş kabini hem de küvet tasarımı yerleştirilmiş banyo günün yorgunluğunu atmanız için size özel tasarlandı. Duvarın yarısına kadar örülü mozaiklerle banyonun tavanında ve lavabo tezgahında kullanılan ahşap malzeme birbirlerinin sıcaklığını öne çıkarır nitelikte. Çok fazla detay kullanılmadan tasarlanmış banyo açıklık ve sadelik sevenler için ideal.

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