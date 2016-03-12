Modern ikiz evler

Homify fikirler sayfası Biz mimarlık Stüdyosu tarafından yapılan bir projeyi ziyaret etmeniz için İspanya'nın Cordoba şehrine götürüyor. A+ 3 adını verdikleri bu proje ile yazlık bir evin kişiselleştirilerek nasıl yeniden doğduğunu göreceksiniz. Kapsamlı bir şekilde baştan aşağı yeniden planlanan bu evin özgünlüğüne zarar verilmeden bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte yeniden yapılandırılması ve hayata yeniden gelmesi sağlanmış. Profesyonel uzmanlar tarafından ele alınan bu proje; mimari olarak yeni bir akım ile evin hem özgün hem de modern olarak yenilenmesini sağlamış. Toplamda 306 metre kareye sahip olan bu ev terasları ile birlikte modern bir şekilde yenilenmiş ve her ayrıntısı ile konfor, ihtişam, estetik ve şıklığından ödün verilmeden süper lüks bir eve dönüştürülmüştür.
Ana cephe ilginç bir dokuya sahip olduğu için özgünlüğü korunarak özgün renkleri ile yenilenmiş. Cephenin düz çizgileri korunmuş, saf ve samimi ahşaplar kullanılarak taş cephe ile modern bir uyum sağlanmış, sonuç olarak ortaya modern ve özgün dış cephe çıkarılmış. Evin önünde yer alan otopark, özel bir çalışma ile hem bahçe şeklinde hem de otopark şeklinde dekore edilmiş ve evin ön tarafında bir bahçe olması sağlanmış. Ön taraf ayrıca teras şeklinde kullanılabilmesi için bir üst örtü ile kapatılarak güneşin etkisi kırılmış.
Bu proje de her detay be her ayrıntı özel olarak işlenmiş. Evin sahipleri olan ikiz kardeşler Facundo ve Juan Cruz için özel bir çalışma yapılarak evin ikiz evler olması sağlanmış. Ortadan ikiye bölünerek her iki tarafında simetrik olması sağlanarak ev sahiplerine özgü özgün bir ev ortaya çıkarılmış. Her detayı ve her ayrıntısı ile birebir özdeş olan bu ev şehirde bir efsane haline gelmiş.
Her iki evin iç tasarımı birebir aynı olacak şekilde yapılarak ikiz evlerin her yanında benzer olması sağlanmış. İki kattan oluşan bu evler, mutfak, yemek odası, veranda, oturma odası ve yatak odası olacak şekilde planlanmış ve uygulanmış. İç mekanın tamamında beyaz renk ağırlıklı olarak tercih edilerek evin daha aydınlık olması sağlanmış. Daha parlak ve daha ferah olması için geniş cam paneller kullanılmış.
Eşsiz evin iç mekanında bağımsız bölümler oluşturularak açık mutfak isteğe göre kapalı bir mutfak haline getirilebilir, bağımsız bir oturma odası veya salon oluşturulabilir. Bu tamamen ev sahiplerinin isteğine göre şekillenen ve mobil ayırıcı plakalar ile oluşturulan bir sistem. Bu sistem tamamen ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilerek uygulanmış.
Evin iç kesimlerinde taşlar yoğunluklu olarak kullanılmış, iç duvarlar estetik bir şekilde taşlar ile kaplanarak zarif ve şık duvarlar ortaya çıkarılmış. Oturma odasının duvarı tamamen taşlar ile bezenerek karakterize edilmiş, evin zemini taşlar ile kaplanarak estetik bir zemin oluşturulmuş. Taş renkleri genel olarak beyaz tercih edilmiş, bazı bölümlerde beyaz ile uyumlu renkler kullanılmış.
Evin arka bahçesi ile bağlantı ara geçişler ile sağlanarak zariflik ve şıklık devam ettirilmiş. Tüm duvar boyunca sürgülü cam bir kapı yapılarak geçiş sağlanmış. Bu sayede bahçe manzarası odaların içine yerleşmesi sağlanmış. Beyaz renkler bu alanda da yoğun olarak kullanılmış ve bahçe de yeşil ile estetik bir uyum yakalanmış.