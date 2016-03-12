Modern ikiz evler

Homify fikirler sayfası Biz mimarlık Stüdyosu tarafından yapılan bir projeyi ziyaret etmeniz için İspanya'nın Cordoba şehrine götürüyor. A+ 3 adını verdikleri bu proje ile yazlık bir evin kişiselleştirilerek nasıl yeniden doğduğunu göreceksiniz. Kapsamlı bir şekilde baştan aşağı yeniden planlanan bu evin özgünlüğüne zarar verilmeden bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte yeniden yapılandırılması ve hayata yeniden gelmesi sağlanmış. Profesyonel uzmanlar tarafından ele alınan bu proje; mimari olarak yeni bir akım ile evin hem özgün hem de modern olarak yenilenmesini sağlamış. Toplamda 306 metre kareye sahip olan bu ev terasları ile birlikte modern bir şekilde yenilenmiş ve her ayrıntısı ile konfor, ihtişam, estetik ve şıklığından ödün verilmeden süper lüks bir eve dönüştürülmüştür.