Modern ikiz evler

Bu proje de her detay be her ayrıntı özel olarak işlenmiş. Evin sahipleri olan ikiz kardeşler Facundo ve Juan Cruz için özel bir çalışma yapılarak evin ikiz evler olması sağlanmış. Ortadan ikiye bölünerek her iki tarafında simetrik olması sağlanarak ev sahiplerine özgü özgün bir ev ortaya çıkarılmış. Her detayı ve her ayrıntısı ile birebir özdeş olan bu ev şehirde bir efsane haline gelmiş.