Ocak 2016 için en çok tercih edilen yeni trend dekorasyon fikirleri nelerdir?

Hızın ve yenilenmenin doruk noktalarına vardığı günümüzde, her alanda gözlemlediğimiz yeni ve farklı eğilimler tabi ki dekorasyon konusunda da sürekli bir devinim içerisinde. Bilindiği gibi özellikle moda konusunda duymaya alışkın olduğumuz trend yani eğilim olgusu renklerin, stillerin, tasarımların hayatımıza kattığı dinamizmi canlı tutar. Özellikle dekorasyon konusunda yıllar geçse de modasını yitirmeyen tasarımlara sahip mobilyalar bulunuyor. Belki bir çok insanın evinde de bu türden eşyalar mevcut. Ancak bu türde vazgeçemeyeceğiniz eşyalar ile evinizde bir düzen tutturmanız da modaya uyum sağlayamayacağınız anlamına gelmez. Çünkü moda ve trendler baştan aşağı yenilenme demek değildir. Çeştır koltuk gibi eski ancak eskimeyen bir tasarıma sahip koltuklar içinde bulunduğumuz yılların renklerine göre farklılaşan iç mekanlarda yerini bulabiliyor. Boya endüstrisinin geliştirdiği tekniklere ve yeni renklere bir göz gezdirip, yirmi yıl önce yayınlanmış film ve televizyon dizilerinden evlerde kullanılmış renkleri gördüğünüzde nasıl bir değişimin içinde olduğumuzu daha iyi algılayabiliyoruz. Tabi ki sadece renk ile değil; farklı yüzeyler, dokular ve mevsime göre tercih edilen yardımcı eşyalar trendleri belirlemede büyük rol oynamakta. Bu yazımızı, yine en iyi dilekleri tüm canlılar adına gerçekleşmesini ümit ederek girdiğimiz yepyeni iki bin on altı yılının en çok tercih edilen trend iç dekorasyon detaylarını incelemeye ayırdık. Farklı mekanlardan dekorasyon örnekleriyle evinizi yenilerken ve küçük detaylar eklerken yeni eğilimler konusunda edindiğiniz bilgi ile zamanın ruhunu yakalayacaksınız! Keyifli okumalar!
Bugün içinde yaşadığımız şehirler, yerin altında ve üstünde kullandığımız araçlar, bir sürü insan kalabalıklarının birinden ötekine temas ederek vardığımız çalışma alanları, dikey örgütlenen mimari yapılar doğayı çok fazla hissedemediğimiz bir labirentte olduğumuz hissine kaptırsa da hepimizi, yine de köklerimizden gelenler, duyumsamalarımız doğayla bütünselliğimizin ip uçlarını taşır. Bu duyumsamayı hatırlamamız için labirentten çıkıp sakin bir ormana, yalın bir göl kıyısına ulaşmamız gerekmiyor. Tam da bu hayatın içinde mevsimler ve mevsimlerin getirdiği renk değişimleri ruh halimizi büyük ölçüde tetiklemekte. Genellikle enerjimizi daha yüksek hissettiğimiz bahar aylarıyla başlayan süreç sonbahar ve kış ile birlikte dönüşür. Yaşam koşulları içinde bu enerjiyi daha dengeli tutabilmek için de dekorasyon en belirleyici unsur. Öyle ki dekorasyon konusunda bunca yeniliğin cereyan etmesi de iç dinamiğimizi korumak ve doğanın döngüselliği ile paralel bir duyumsamayı barındırmamız değil mi biraz da? Yeni yıla başladığımız kış ayları da ışığın ve renklerin daha solgun olduğu, güneşe hasret kaldığımız aylar. Bu aylara girmeden önce ev dekorasyonlarında yapılacak değişimler yaşamınıza olumlu etkiler yapabilir. Bu yılın trend renklerine baktığımız zaman pembeler ve mavilerin dengeli kullanımlarının oluşturduğu armoni dikkat çekiyor. Sıcak renk skalasında yer alan pembe ve soğuk renk skalasında bulunan maviler birlikte güzel ve enerjinizi yükselten bir balans oluşturuyor. Ünlü ressam Pablo Picasso'nun mavi ve pembe dönemlerinden iki resminin yan yana asıldığında kurduğu mükemmel uyumu evinize taşımak istemez misiniz? Bu fotoğrafta görüldüğü gibi pembenin ve mavinin pastel tonlarda tercih edilmesi kış aylarının soluk atmosferinin içeriye sızdığında daha yumuşak ve renkli bir hale dönüşmesini getirecektir. Özellikle yatak odalarını yeni güne başladığımız mekan olarak düşündüğünüzde bu alanda kuracağınız armoni önemli. Yatak odanızın duvarlarına pastel pembe ve mavi renklerde boya uyguladıktan sonra, yatak başı, yastıklar, yatak örtünüz ve yatak odasında kullandığınız puflar ya da oturma elemanlarına bu armoniyi taşıyarak odanıza meditatif bir etki katabilirsiniz. Yere kadar uzanan sade tül perdeler ve klasik çizgide şapkalı masa başı abajurlarının katacağı aydınlatma da bu renklerle birleşerek odanızda yumuşak bir atmosfer oluşturacaktır.
Monokrom tanımının temeli aynı rengin farklı tonlarıyla yapılan resim anlamından gelmektedir. Aynı rengi farklı tonlarda kullanabilmek için de tabi ki siyah ve beyaz rengine ihtiyaç duyuluyor. 1945 yılından sonra Kazimir Malevich ve Alexander Rodchenko'nun tek rengin tonlarıyla yaptıkları resimleri örnek almaları sonucu monokrom resimler yaygın bir şekilde üretilmeye başlandı. Daha sonraları indirgeyici estetiği ve minimalizmi içinde barındıran bu yaklaşım modadan iç mimariye dek bir çok alanda karşılığını buldu. İç dekorasyonda monokrom yaklaşımlar tercih etmek mekanın daha sade ve şık görünmesini sağlayan ve bu yıl da oldukça popüler olan yaklaşımların başında geliyor. Peki, monokrom bir dekorasyon için nelere dikkat etmek gerekir? Bu fotoğrafta gördüğümüz monokrom tarzda düzenlenmiş iyi bir dekorasyon örneği. İyi bir atmosfer oluşturmak için kahverengiye yaklaşan sıcak gri ve beyazlar ile mükemmel bir armoni kurulmuş. Tavanda ve bazı duvarlarda beyaz, pencerelerin olduğu duvarda ise orta tonda gri kullanılmış. Bu gri duvar ile koltuklar, stor perdeler ve mutfak dolapları arasında ton geçişleri var. Perdeler ile koltuktaki yastıklar; mutfak dolapları ile orta sehpa; gri duvar ile kanepe birbiriyle ilişki kurduğu için mekanın bütünsel etkisi eksiksiz ve kusursuz bir şıklığı ve göz zevkini yansıtmakta. Siz de evinizi dekore ederken bu örnekte bulacağınız oran ve ilişkileri göz önünde bulundurarak harika bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Ahşabın dokusu popülerliğini hiç yitirmese de bu yıl ahşap yüzeylerin yoğun kullanımı trend olan dekorasyon çözümlemelerinden. İzmir menşeli Penintdesign İç Mimarlık firmasının gerçekleştirdiği bu harika banyo tasarımı ahşabın dokusunun görünür olduğu mükemmel bir örnek. Mekanda kullanılan açık ve koyu gri fayansların içinde sıcak bir renge sahip ağaç tercih edilerek güzel bir denge sağlanmış. Aynı şekilde bu sıcaklığı arttırmak için yine harika tasarımıyla sıcak ışık kaynağı sağlayan bir avize kullanılmış. Siz de yılların değiştiremediği ahşap kullanımını evinize dahil edin, yaşam alanınız daha sıcak ve samimi görünsün!
Metal yüzeylerin soğuk bir etkisi olduğu düşünülse de mekana kattığı duygu inanılmazdır. Metal yüzeylerin netliği ve yalınlığı özellikle mutfak bölümünde iyi sonuçlar doğuruyor. Bu fotoğrafta görülen modern stildeki mutfak metalin şıklığının daha çok tercih edildiği bu yılı tanımlamak için oldukça yerinde. Mutfakta bu tür yüzeyler kullanmak hem temizlik açısından daha kolaydır hem de daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak pratikliği sunarlar. Siz de parlak ya da mat krom yüzeylerle mutfağınızın karizmasını arttırabilirsiniz!
Yaşam alanlarında dekorasyona yapılan müdahaleler mevsimlerle de alakalıdır. Örneğin; kışın iç mekan duvarlarında daha açık renkler tercih edin. Bu durum iç mekanın daha aydınlık olmasını getirir. Bununla birlikte kış aylarında yazları çok tercih etmediğimiz halılar girer işin içine. Burada görüldüğü gibi uzun tüylü halılar daha sıcak bir atmosfer oluşturmanıza katkı sağlayacaktır. Kanepenin ya da salonda bulunan pufların üzerine atılacak mekanın renkleriyle uyumlu bir battaniye de hem film günlerindeki arkadaşınız hem de dekorasyonunuzu zenginleştirecek bir kış detayı olarak yerini alacaktır.
Minimal yaklaşımlar da yine bu senenin trendlerinden. Lineer mobilyalar ve yüksek estetiği imleyen bu stil evinizin daha şık ve sade görünmesini sağlayacak ve bu ferahlığın keyfini süreceksiniz.
Sitemizde bulabileceğiniz sayısız örneğin yanı sıra Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri başlıklı yazımız da size yeni fikirler verebilir.