Ocak 2016 için en çok tercih edilen yeni trend dekorasyon fikirleri nelerdir?

Bugün içinde yaşadığımız şehirler, yerin altında ve üstünde kullandığımız araçlar, bir sürü insan kalabalıklarının birinden ötekine temas ederek vardığımız çalışma alanları, dikey örgütlenen mimari yapılar doğayı çok fazla hissedemediğimiz bir labirentte olduğumuz hissine kaptırsa da hepimizi, yine de köklerimizden gelenler, duyumsamalarımız doğayla bütünselliğimizin ip uçlarını taşır. Bu duyumsamayı hatırlamamız için labirentten çıkıp sakin bir ormana, yalın bir göl kıyısına ulaşmamız gerekmiyor. Tam da bu hayatın içinde mevsimler ve mevsimlerin getirdiği renk değişimleri ruh halimizi büyük ölçüde tetiklemekte. Genellikle enerjimizi daha yüksek hissettiğimiz bahar aylarıyla başlayan süreç sonbahar ve kış ile birlikte dönüşür. Yaşam koşulları içinde bu enerjiyi daha dengeli tutabilmek için de dekorasyon en belirleyici unsur. Öyle ki dekorasyon konusunda bunca yeniliğin cereyan etmesi de iç dinamiğimizi korumak ve doğanın döngüselliği ile paralel bir duyumsamayı barındırmamız değil mi biraz da? Yeni yıla başladığımız kış ayları da ışığın ve renklerin daha solgun olduğu, güneşe hasret kaldığımız aylar. Bu aylara girmeden önce ev dekorasyonlarında yapılacak değişimler yaşamınıza olumlu etkiler yapabilir. Bu yılın trend renklerine baktığımız zaman pembeler ve mavilerin dengeli kullanımlarının oluşturduğu armoni dikkat çekiyor. Sıcak renk skalasında yer alan pembe ve soğuk renk skalasında bulunan maviler birlikte güzel ve enerjinizi yükselten bir balans oluşturuyor. Ünlü ressam Pablo Picasso'nun mavi ve pembe dönemlerinden iki resminin yan yana asıldığında kurduğu mükemmel uyumu evinize taşımak istemez misiniz? Bu fotoğrafta görüldüğü gibi pembenin ve mavinin pastel tonlarda tercih edilmesi kış aylarının soluk atmosferinin içeriye sızdığında daha yumuşak ve renkli bir hale dönüşmesini getirecektir. Özellikle yatak odalarını yeni güne başladığımız mekan olarak düşündüğünüzde bu alanda kuracağınız armoni önemli. Yatak odanızın duvarlarına pastel pembe ve mavi renklerde boya uyguladıktan sonra, yatak başı, yastıklar, yatak örtünüz ve yatak odasında kullandığınız puflar ya da oturma elemanlarına bu armoniyi taşıyarak odanıza meditatif bir etki katabilirsiniz. Yere kadar uzanan sade tül perdeler ve klasik çizgide şapkalı masa başı abajurlarının katacağı aydınlatma da bu renklerle birleşerek odanızda yumuşak bir atmosfer oluşturacaktır.