Modern ve zarifin birleştiği bir küçük ev

İspanya'nın Madrid şehrinin Malasana bölgesinde yer alan ve sizlere göstermek istediğimiz bu bina ilk bakışta bir harabeyi andıran, 28 metre kareden alana sahip, iki yatak odası, bir koridor ve dar bir mutfaktan oluşmaktadır. Bu odaların köşesinde dar ve küçük bir mutfak yer almaktadır. Proje üzerinde çalışan Decoycine mimarlık ofisi uzmanları çok çalışarak adeta bir meydan okuma ile evi sil baştan yenilemiş ve harabe görünümü olan bu evden bir şaheser çıkarmışlar. Evdeki şaşırtıcı değişim evin sahibini de şaşırtmış. Evin uğradığı radikal değişiklikleri incelemek için homify sizleri bu evi ziyarete götürüyor.