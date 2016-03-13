Modern ve zarifin birleştiği bir küçük ev

İspanya'nın Madrid şehrinin Malasana bölgesinde yer alan ve sizlere göstermek istediğimiz bu bina ilk bakışta bir harabeyi andıran, 28 metre kareden alana sahip, iki yatak odası, bir koridor ve dar bir mutfaktan oluşmaktadır. Bu odaların köşesinde dar ve küçük bir mutfak yer almaktadır. Proje üzerinde çalışan Decoycine mimarlık ofisi uzmanları çok çalışarak adeta bir meydan okuma ile evi sil baştan yenilemiş ve harabe görünümü olan bu evden bir şaheser çıkarmışlar. Evdeki şaşırtıcı değişim evin sahibini de şaşırtmış. Evin uğradığı radikal değişiklikleri incelemek için homify sizleri bu evi ziyarete götürüyor.
Evi gezmeye eski halinden başlıyorsunuz. Eski resimlerde kalan bu harabe görüntü evin ince uzun bir koridora sahip girişe sahip olduğunu, girişin sağ ve sol yanında yer alan duvarın sıvalarının döküldüğünü gösteriyor. Ayrıca alçak tavanlı girişin iç kısmı da harabe görüntüye sahip. Ev, güneş ışığı alamadığından karanlık, boğucu bir havaya sahip. Güneş ışığı görmemesi ve havalandırmaya sahip olmaması nedeniyle evin her lanı nem problemi ile karşı karşıya kalmış.
Evin koridorunun sonunda bulunan ve küçücük bir alan sahip mutfağın eski halinden de görüldüğü gibi küçük bir penceresi bulunan, çok dar ölçülere sahip, küçük kare fayanslar ile kaplı bir mutfak. Bir tek armatür ile aydınlatılan ve aydınlatılmasına karşın yine de karanlık olan bu mutfak yenilenmeden önce bu şekilde kullanılıyordu.
Koridorun açıldığı diğer odalar da resimdeki gibi küçük ölçülere sahip, duvar sıvaları sökülmüş, kapıları eskimiş, kötü bir halde. Küçük bir penceresi olmasına rağmen havalanmayan ve güneş görmeyen bu odaların tamamı nem sorunu ile karşı karşıya kalmış. Evin genel boyutu küçük olsa da odaların hem küçük olması hem de nem olması evi yaşanmaz hale getirmiş.
Eski oturma odası radikal bir şekilde değiştirilmiş ve küçük bir oturma odası olarak dekore edilmiş. Hacim olarak önceki hali ile birebir aynı olan oturma odası estetik bir dekorasyon ile yaşanabilir, renkli bir oturma odasına çevrilmiş. Pencere alanı genişletilerek tüm duvar pencere haline getirilmiş. Pencere açıklığı önüne bir masa yerleştirilmiş ve estetik bir oturma odası ortaya çıkarılmış.
Evin bir diğer küçük odası olan salon yeni baştan yenilenmiş ve açık renklerin yer aldığı zarif bir yatak odasına dönüştürülmüş. Asma kat olarak inşa edilen bölümle beraber salon iki katlı bir ev haline getirilmiş. Üst kat yatak dası alt kat salon olarak kullanılarak bu alan fonksiyonel bir alan haline getirilmiş.
Asma katta yer alan yatak odası ahşap zemin ve açık renk duvarlar ile şık bir yatak odası olarak dekore edilmiş, yatak odasına ulaşılan merdivenin kenarı zarif bir korkuluk sistemi sayesinde göze batmayan, estetik duran bir alan yaratılmış.Küçük bir yatak ve yatak takımı ile evin küçük hacimli olması dezavantajı avantaja çevrilmiş.
Evin küçük ve karanlık mutfağı adeta yeniden doğmuş, aydınlık ve zarif bir mutfak halini almıştır. Mutfakta yer alan eski kare fayanslar tek tek sökülerek daha estetik fayanslar kullanılmış. Mutfak tezgahının üzerine bir pencere açılarak güneş ışığının mutfağı aydınlatması ve mutfağın daha aydınlık olması sağlanmış.