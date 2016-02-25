​Evimi nasıl daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilirim?

İşte, okulda koşuşturmacalı bir gün geçirip bunun üstüne büyük şehirlerin bezdirici trafiği de eklenince günün yorgunluğunu üzerimizden atabilmek için bir an önce evimizde varmak isteriz. Yaşam alanımız olan evlerimiz konfor ve mutluluk duygusunu dalga dalga aşılayan güvenli bir nokta, sakinlik ve rahatlama konumudur bizim için. Özellikle de hafta sonları evde oturmanın keyfini doyasıya yaşamak isteriz. Ancak bunun için evi daha ilginç ve eğlenceli kılmak gerekiyor. Yoksa tüm gün didinip ulaşmak için çırpındığınız eviniz sıkıcı bir yer haline döner, oradan da kaçmak istersiniz. Dolayısıyla bugünkü yazımızın konusu evde kaliteli vakit geçirebilmek için yaşam alanımızı daha eğlenceli ve güzel bir yer haline dönüştürmek. Evde eğlenceli vakit geçirebilmek için çoğu zaman yapılan tv karşısında tıkılıp kalmak ya da bir fincan kahve eşliğinde kitap okumak gibi bilindik aktivitelerdir. Ancak bunlar zamanla sizi sıkabilir ve daha fazla insanla bir arada olabileceğiniz etkinlikler isteyebilirsiniz. En basitinden evinizde bir davet düzenlemek dahi her akşam televizyon ya da bilgisayar karşısına kapanmaktan daha ilginçtir.

Kendiniz ve sevdikleriniz için evinizdeki eğlence çıtasını yükseltmek ve evinizi daha çekici bir yer haline getirebilmek yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bunlar her bir kişinin karakter ve ilgi alanlarına göre geniş bir yelpazeye sahiptir. Dolayısıyla bugünkü yazımında evinizi dekore ederken yahut yeni baştan bir ev satın aldığınızda o mekanın sıkıcı bir yer olmamasını bazı alarak tavsiyelere bulunacağız. Yani örneğin bir evde bilardo salonu varsa şüphesiz o ev daha eğlencelidir. Fakat bu oyun herkesin sevdiği ve evinde olmasını istediği bir aktivite olmayabilir. Bir havuz ise hemen hemen herkesin sahip olmak isteyeceği bir şey olduğundan yazımızda spesifik ilgi alanlarına hitap eden yöntemler yerine genel zevk ve ihtiyaçlardan yola çıkacağız.

İç mekan tasarımı söz konusu olduğunda pek çok yenilik yapmak mümkündür. Özellikle yeni dekorasyon trendleri ile birlikte sayamayacağımız kadar çok seçenek bulunuyor. Evinizi yeniden şekillendirme projesine girdiyseniz ya da en baştan ev kuruyorsanız birbirinden cazip ve estetik seçenekler arasında kararsız kalabilir, ne istediğinizden emin olamayabilirsiniz. Böyle kafa karışıklıkları ve ikilimler içinde kaldığınızda tek yol gösterici ilke şu soru olmalı: Bu şey beni heyecanlandırıyor mu? Bu 'şeyden' kasıt isterse bir oturma takımı olsun ya da antika bir resim. Sizin amacınız her ne kadar ihtiyacınızı karşılayan işlevsel bir ürün almak da olsa ikinci husus her zaman satın alacağınız mobilyanın evinizi daha canlı ve keyifli bir yer haline getirmesi olmalı. Böylece eviniz sizin için daha özel ve çekici bir yere dönüşecek ve yaşam alanınızda geçirdiğiniz zamanın kalitesi artacaktır.