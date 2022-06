​Evimi nasıl daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilirim?

Oluşturmak istediğimiz canlı ve dinamik ev dekorasyonu için iç tasarım ile ilgili yaratıcılığımızı arttırmamız gerekiyor. Şayet evinizin egzotik ya da eklektik bir tarzı varsa alışılmadık fikirleri hayata geçirmek çok daha kolay. Sizin için seçtiğimiz fotoğraf bu duruma şahane bir örnek teşkil ediyor. Bir merdiven altı dizaynı gördüğümüz resimde bu alan boş bırakılmayarak son derece ilginç ve eğlenceli bir hale getirilmiş. Bilhassa aydınlatma düzeneği başlı başına orijinal bir fikir. Kalın bir ağaç kütlesinden sarkan çeşitli fincanlar lamba haline getirilmiş. Her biri farklı uzunlukla ve modelde olan fincanlar bu haliyle son derece yaratıcı görünüyor. Bu tarz bir aydınlatmayı bulamasanız dahi modern ve yaratıcı aydınlatma stilinin dekorasyona etkisini gözler önüne seriyor. Merdiven altı dekoruna dönersek, bu mekan bir iş yerine ait. Dolayısıyla bu bölüme bazı kutular yığılmış. Kutuların tek başına görüntüsü epey kötü olduğundan bu alan hareketlendirilmeye çalışmış. Duvar dekoru olarak asılan resim her evde uygulanabilecek bir fikir. Ancak şapka asmak veya merdiven altına bir bank yerleştirip eşya sergilemek her yerde karşılaşacağınız bir uygulama değil. Siz de kendi zevk ve ilgi alanınıza göre merdiven altı boşluklarını değerlendirebilir, böylece evinizin her bir köşesini daha eğlenceli yerlere dönüştürebilirsiniz. Üstelik yaratıcılığınızı kullanmak dahi başlı başına size mutluluk verecek, eviniz için uğraşmaktan zevk alacaksınız.