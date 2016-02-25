​Evimi nasıl daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilirim?

İşte, okulda koşuşturmacalı bir gün geçirip bunun üstüne büyük şehirlerin bezdirici trafiği de eklenince günün yorgunluğunu üzerimizden atabilmek için bir an önce evimizde varmak isteriz. Yaşam alanımız olan evlerimiz konfor ve mutluluk duygusunu dalga dalga aşılayan güvenli bir nokta, sakinlik ve rahatlama konumudur bizim için. Özellikle de hafta sonları evde oturmanın keyfini doyasıya yaşamak isteriz. Ancak bunun için evi daha ilginç ve eğlenceli kılmak gerekiyor. Yoksa tüm gün didinip ulaşmak için çırpındığınız eviniz sıkıcı bir yer haline döner, oradan da kaçmak istersiniz. Dolayısıyla bugünkü yazımızın konusu evde kaliteli vakit geçirebilmek için yaşam alanımızı daha eğlenceli ve güzel bir yer haline dönüştürmek. Evde eğlenceli vakit geçirebilmek için çoğu zaman yapılan tv karşısında tıkılıp kalmak ya da bir fincan kahve eşliğinde kitap okumak gibi bilindik aktivitelerdir. Ancak bunlar zamanla sizi sıkabilir ve daha fazla insanla bir arada olabileceğiniz etkinlikler isteyebilirsiniz. En basitinden evinizde bir davet düzenlemek dahi her akşam televizyon ya da bilgisayar karşısına kapanmaktan daha ilginçtir.
Kendiniz ve sevdikleriniz için evinizdeki eğlence çıtasını yükseltmek ve evinizi daha çekici bir yer haline getirebilmek yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bunlar her bir kişinin karakter ve ilgi alanlarına göre geniş bir yelpazeye sahiptir. Dolayısıyla bugünkü yazımında evinizi dekore ederken yahut yeni baştan bir ev satın aldığınızda o mekanın sıkıcı bir yer olmamasını bazı alarak tavsiyelere bulunacağız. Yani örneğin bir evde bilardo salonu varsa şüphesiz o ev daha eğlencelidir. Fakat bu oyun herkesin sevdiği ve evinde olmasını istediği bir aktivite olmayabilir. Bir havuz ise hemen hemen herkesin sahip olmak isteyeceği bir şey olduğundan yazımızda spesifik ilgi alanlarına hitap eden yöntemler yerine genel zevk ve ihtiyaçlardan yola çıkacağız.
İç mekan tasarımı söz konusu olduğunda pek çok yenilik yapmak mümkündür. Özellikle yeni dekorasyon trendleri ile birlikte sayamayacağımız kadar çok seçenek bulunuyor. Evinizi yeniden şekillendirme projesine girdiyseniz ya da en baştan ev kuruyorsanız birbirinden cazip ve estetik seçenekler arasında kararsız kalabilir, ne istediğinizden emin olamayabilirsiniz. Böyle kafa karışıklıkları ve ikilimler içinde kaldığınızda tek yol gösterici ilke şu soru olmalı: Bu şey beni heyecanlandırıyor mu? Bu 'şeyden' kasıt isterse bir oturma takımı olsun ya da antika bir resim. Sizin amacınız her ne kadar ihtiyacınızı karşılayan işlevsel bir ürün almak da olsa ikinci husus her zaman satın alacağınız mobilyanın evinizi daha canlı ve keyifli bir yer haline getirmesi olmalı. Böylece eviniz sizin için daha özel ve çekici bir yere dönüşecek ve yaşam alanınızda geçirdiğiniz zamanın kalitesi artacaktır.
Evde eğlenceyi başlatabilmek için aileniz ve arkadaşlarınızın da evinizi sevmesini sağlamasını en azından ilgilerini çekmeyi başarmalısınız. Solgun renkler tekdüze bir ev psikolojik olarak da pek eğlence vaad etmez. Ancak canlı ve parlak renkler eğlence duygusunu ve dinamiği hissettirmeye yardımcı olacaktır. Dekorasyonda kullanacağınız renkler için renk terapisine göz atabilir, bazı araştırmalar yapabilirsiniz. Çünkü her renk başka bir mana ve etkiye sahiptir. Fakat çok uzun boylu araştırmalara girişmeden de canlı renkler kullanabilirsiniz. Herkesin favori rengini bilmeniz mümkün değil ama parlak renklerin getirdiği dinamizim hepimizin bildiği bir gerçek. Sizin için seçtiğimiz örnek resmimizde canlı renklerin başarılı bir şekilde kullanımını göreceksiniz. Az eşyaya sahip küçük bir oturma odası burası, genel olarak duvarlar ve koltuk açık renklere sahip. Odayı daha hareketli hale getirmek için bolca aksesuarlardan faydalanılmış. Örneğin renkli ve baskın minderler koltuğun tüm havasını değiştirmiş. Renk patlaması yaratan aynalar ve sehpalar ise bir onda tüm gözleri bu noktaya çeviriyor. Eğer baskın renkler yerine koltuk ve duvarlarla aynı tonlar seçilseydi bu oda çok daha sıkıcı olurdu hiç şüphesiz.
Fotoğraftaki oda Origami Mobilya tasarımıdır.
Oluşturmak istediğimiz canlı ve dinamik ev dekorasyonu için iç tasarım ile ilgili yaratıcılığımızı arttırmamız gerekiyor. Şayet evinizin egzotik ya da eklektik bir tarzı varsa alışılmadık fikirleri hayata geçirmek çok daha kolay. Sizin için seçtiğimiz fotoğraf bu duruma şahane bir örnek teşkil ediyor. Bir merdiven altı dizaynı gördüğümüz resimde bu alan boş bırakılmayarak son derece ilginç ve eğlenceli bir hale getirilmiş. Bilhassa aydınlatma düzeneği başlı başına orijinal bir fikir. Kalın bir ağaç kütlesinden sarkan çeşitli fincanlar lamba haline getirilmiş. Her biri farklı uzunlukla ve modelde olan fincanlar bu haliyle son derece yaratıcı görünüyor. Bu tarz bir aydınlatmayı bulamasanız dahi modern ve yaratıcı aydınlatma stilinin dekorasyona etkisini gözler önüne seriyor. Merdiven altı dekoruna dönersek, bu mekan bir iş yerine ait. Dolayısıyla bu bölüme bazı kutular yığılmış. Kutuların tek başına görüntüsü epey kötü olduğundan bu alan hareketlendirilmeye çalışmış. Duvar dekoru olarak asılan resim her evde uygulanabilecek bir fikir. Ancak şapka asmak veya merdiven altına bir bank yerleştirip eşya sergilemek her yerde karşılaşacağınız bir uygulama değil. Siz de kendi zevk ve ilgi alanınıza göre merdiven altı boşluklarını değerlendirebilir, böylece evinizin her bir köşesini daha eğlenceli yerlere dönüştürebilirsiniz. Üstelik yaratıcılığınızı kullanmak dahi başlı başına size mutluluk verecek, eviniz için uğraşmaktan zevk alacaksınız.
Dekorasyonu eğlenceli hale getirmenin en pratik yollarından birisi de duvarları boş bırakmamaktır. Duvar dekoru deyince akla duvarları boyamak, duvar kağıdı kullanmak, ayna ya da resim asmak gibi yöntemler gelir. Bunlar işe yarar yollardır. Ancak daha modern ve eğlenceli bir dekor yöntemi duvarlarda sticker kullanmak olabilir. Böylesi bir dekorasyon unsuru evinizin daha çağdaş görünmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda seçtiğini desen ya da yazı sayesinde şakalı bir ortam hazırlamanıza da yardımcı olur.
Eğer yeterli alanınız varsa modern bir dekorasyon öğesi olan barları değerlendirin. Böylece evinizde davet verirken konuklarınız için oturma alanları oluşur, aynı zamanda rutin bir masa takımı yerine daha çağdaş bir stil elde etmiş olursunuz. Eğer açık mutfağınız varsa mini barı mutfak kullanabilirsiniz yahut eviniz büyükse ve bir oyun odanız varsa bar için en ideal odalardan birisi bu mekan olabilir.
Ev partilerinin en eğlenceli aktivitelerinden birisi havuz başında davet vermektir. Özellikle sıcak mevsimlerde kapalı alanlarda oturmak misafirlerinizi bunaltabileceğinden havuzun yanında ferah ve havadar bir alanda oturmak çok daha eğlenceli olacaktır. Yüzme havuzları yalnızca davet vermek için değil sağlıklı bir spor olan yüzme alışkanlığı kazanmak için de elverişlidir.
Bu başlık şüphesiz her evde olan bir seçenek değil. Kulağa biraz masraflı da gelebilir. Ancak sıfırdan ev satın alıyorsanız ve gerekli bütçeniz varsa yeni hobiler edinmek için oyun odaları kurmak iyi bir fikir olabilir. Golf oyunundan hoşlanıyorsanız bunun için kullanmadığınız bir bodrumu da kapalı golf sahasına dönüştürebilirsiniz.
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