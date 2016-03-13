Tavan arasını yatak odası şeklinde dekore etmek için 6 pratik fikir !

Madem ki çatı katı gibi ekstrem bir alanı yatak odası olarak dekore ediyorsunuz, o halde biraz da lükse kaçmanızda pek de bir sakınca yok. Üstelik yatak odası gibi sade bir alanda lüks kavramının karşılığı, genellikle rahatlığa eşdeğerdir. İşte bu sebepten ötürü, çatı katınızı yatak odası olarak dekore ederken, daha konforlu mobilyalar tercih etmenizde fayda var. Üstelik, yatak odası gibi bir alanda, konfor ve rahatlık pek de lükse kaçan şeyler değildir. Peki çatı katınızı yatak odasına çevirirken ne gibi mobilyalar tercih edebilirsiniz ? Öncelikle, alan problemi yaşamamak adına bol bol elbise dolabı ya da gardırop kullanabilirsiniz. Elbiselerinizi koymak için kullanacağınız dolaplar ve çarşafları, yastıkları vb. şeyleri koymak için kullanacağınız gardıroplar, çatı katında pek de fazla alan harcamayacaktır. Diğer yandan, çatı katınızı yatak odası olarak dekore ederken, yatak seçiminde de oldukça rahat olmalısınız. Sonuçta bu alanı yalnızca tek bir fonksiyon için dekore ediyorsunuz ve tüm bu emeğinizin karşılığını alabilmeniz için de rahat bir yatak dizaynı şart. Örneğin, bu dekorasyondaki gibi oval bir yatak dizaynı, çatı katınız için hayal ettiğiniz dekorasyonda yerini alabilir. Bu sayede, artık klişeleşmiş dizayna sahip olan yataklarla çatı katınızın (yoksa yatak odanızın mı demeliydim) bir köşesini yatak için ayırmamış olursunuz…