Tavan arasını yatak odası şeklinde dekore etmek için 6 pratik fikir !

Dekorasyon konusunda bazen hiç de beklemediğiniz bir alandan inanılmaz sonuçlar almak mümkündür. Üstelik böyle senaryolarda, elde ettiğiniz sonuçlar normalde elde edeceğiniz sonuçlardan genellikle daha başarılıdır.
Tavan araları, genellikle evdeki gereksiz ve kullanılmayan eşyaların depolandığı alanlardır. Bu açıdan, bu alanlardan fayda sağlamak zor görünebilir. Peki, size depo olarak kullandığınız tavan arasından bir yatak odası yaratmanın mümkün olduğunu söyleseydik ne düşünürdünüz ? Üstelik bu öyle bir dekorasyon olacak ki, normal bir yatak odası dekorasyonunun imkan vermediği şeylere bile imkan verecek. Yıldızları seyrederek uykuya dalmak gibi…
Madem ki çatı katı gibi ekstrem bir alanı yatak odası olarak dekore ediyorsunuz, o halde biraz da lükse kaçmanızda pek de bir sakınca yok. Üstelik yatak odası gibi sade bir alanda lüks kavramının karşılığı, genellikle rahatlığa eşdeğerdir. İşte bu sebepten ötürü, çatı katınızı yatak odası olarak dekore ederken, daha konforlu mobilyalar tercih etmenizde fayda var. Üstelik, yatak odası gibi bir alanda, konfor ve rahatlık pek de lükse kaçan şeyler değildir. Peki çatı katınızı yatak odasına çevirirken ne gibi mobilyalar tercih edebilirsiniz ? Öncelikle, alan problemi yaşamamak adına bol bol elbise dolabı ya da gardırop kullanabilirsiniz. Elbiselerinizi koymak için kullanacağınız dolaplar ve çarşafları, yastıkları vb. şeyleri koymak için kullanacağınız gardıroplar, çatı katında pek de fazla alan harcamayacaktır. Diğer yandan, çatı katınızı yatak odası olarak dekore ederken, yatak seçiminde de oldukça rahat olmalısınız. Sonuçta bu alanı yalnızca tek bir fonksiyon için dekore ediyorsunuz ve tüm bu emeğinizin karşılığını alabilmeniz için de rahat bir yatak dizaynı şart. Örneğin, bu dekorasyondaki gibi oval bir yatak dizaynı, çatı katınız için hayal ettiğiniz dekorasyonda yerini alabilir. Bu sayede, artık klişeleşmiş dizayna sahip olan yataklarla çatı katınızın (yoksa yatak odanızın mı demeliydim) bir köşesini yatak için ayırmamış olursunuz…
Tavan arasını yatak odası olarak dekore ederken dikkat etmeniz gereken ilk konu, çatının bu iş için uygun olup olmadığıdır. Özellikle kışın yoğun alan zamanlarında sıkıntı yaşamamak adına, çatınızın bu konuda dayanıklı olduğundan emin olmanız gerekmekte. Diğer yandan, özellikle aşırı sıcak yaz günlerinde, fazla ısınan tavan ısıyı büyük ölçüde yatak odanıza verecektir. İşte bu sebepten ötürü, zaten sıcak olan yaz akşamlarında uykuya dalmak sizin için zor olabilir. Ayrıca, tavan arasını yatak odası olarak dekore ederken çatı ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken bir başka konu ise, çatının uygun yüksekliğe sahip olması gerektiğidir. Alçak tavanlı çatılar, yatak odası olarak dekore edilmek için pek de uygun sayılmaz.
Önemsiz görünen fakat inanılmaz derecede önemli olan başka bir konu ile devam ediyoruz. Tavan arasını yatak odası olarak dekore ederken, oldukça özen göstermeniz gereken bir başka konu ise evden tavan arasına geçiş şekli. Bu geçiş tipleri oldukça farklılık göstermekte. Kimi evlerde, doğrudan normal bir merdiven bulunurken, kimi evlerde ise dikey merdivenler aracılığı ile tavan arasına geçilebilmekte. Hatta, bu geçiş şeklinin evin dışarısında bulunduğu dizaynlar bile mevcut. Bu kısmı yatak odanıza geçmek için her gün kullanacağınız için, buranın pratik bir dizayna sahip olmasına dikkat edin. Aksi halde, uyumaya gitmek sizin için zorlu bir maraton olabilir.
Tavan arası, yatak odası olmak için mükemmel bir alandır. Evin yoğunluğundan bu denli uzak olması, kargaşadan soyutlanmış olması da bu alanı özellikle huzurlu yapan sebeplerdendir. Üstelik, tavan arasının izin verdiği avantajlar bunlarla sınırlı değildir. Oldukça yüksekte bulunması ve doğrudan doğruya gökyüzüne dönük olması sebebi ile de, oldukça keyifli vakitler geçirmenizi sağlayabilir. Tavan arasını yatak odası olarak dekore ederken, doğru bir pencere seçimi ile yıldızları seyrederek uykuya dalmanız mümkün. Diğer yandan, birazdan bahsedeceğimiz aydınlatma konusunda da doğru pencere seçiminin rolü oldukça büyük. Tüm bu durumları göz önüne alarak, yatak odasında tercih edeceğiniz pencere tipini özenle belirlemeniz gerekiyor. Özellikle böyle spesifik bir alanda hizmet veren Fakro Pivot, tavan arasını yatak odası olarak dekore ederken pencere seçiminde size yardımcı olabilir. Bizim tavsiyemiz ise teknik bakımdan olacak. Tavan arası, hava şartlarının oldukça sert olduğu zamanlarda sizi zorlayabilir. Bu bakımdan, ses ve ısı bakımından yalıtımlı pencereler kullanarak tüm bu problemlerden kurtulabilirsiniz…
Özellikle kış aylarında gelen kabarık faturaların en büyük sorumlusu, yanlış ısıtma sistemleri ve yetersiz izolasyondur. Eğer tavan arasından bir yatak odası yaratmak şeklinde iddialı bir fikriniz varsa, bu iki konuya özellikle dikkat etmeniz gerekmekte. Üstelik, çatının hemen altında bulunan tavan arası, özellikle aşırı soğuk olan ve yoğun kar yağışının gerçekleştiği zamanlarda ısıtma konusunda sizi oldukça zorlayabilir. Alanı ne kadar hoş ve görsel anlamda mükemmel biçimde dekore ederseniz edin, böylesi elzem teknik konuları göz ardı ettiğiniz takdirde, soğuk ve keyifsiz geceler sizi bekliyor demektir. Üstelik, ay sonu gelecek kabarık faturalar da işin cabası olacaktır. İşte tüm bu felaket senaryolarını yaşamamak istiyorsanız, bu iki önemli konuya dikkat etmelisiniz. Özellikle izolasyon anlamında dış cephe mantolama fikrini değerlendirebilirsiniz. Diğer yandan, doğru bir ısıtma sistemi için de farklı uzmanlardan görüş almanız yerinde olacaktır. Geniş ve özellikle tavanda yer alan pencereler tavan arası için hoş bir manzara olabilir fakat özellikle kış aylarında mekandaki ısının büyük çoğunluğu buradan kaybedilmektedir. Eğer bu pencereler sizin için vazgeçilmezse, çift camlı ve yalıtımlı pencereler tercih ederek, bu probleme bir nebze de olsun çözüm bulabilirsiniz. Tavan arası gibi yüksek bir alanda, yazın soğutma problemi yaşamanız uzak bir fikir gibi gelebilir. Fakat tava yakın oluşu, özellikle sıcak havalarda aşırı ısınan tavanın bütün ısısının yatak odanıza dolması demektir. İşte bu sebepten ötürü, doğru bir soğutma sistemi de oldukça önemli konular arasında yerini almaktadır.
Evin en kullanılmayan yerlerinden biri olan tavan araları, ışık konusunda diğer alanlara göre oldukça avantajlı alanlardır. Neredeyse her zaman evin en yüksek noktasında bulunan bu alanlar, evinize güneşin ışık konusunda en cömert davrandığı kısmıdır. Fakat, bu denli bolluk içerisinde dahi ışık konusunda sıkıntıya düşebilirsiniz. Böylesi bir sıkıntının en temel sebebi, yukarıda bahsettiğimiz gibi pencereler olabilir. Işığı doğrudan doğruya yukarıdan alan bir alanda, pencereleri orta seviyeye ve daha aşağısına koymak ışık konusunda size sıkıntılar yaşatabilir. Bu durumun en kolay çözüm yolu, pencereleri çatıya doğru dizayn etmektir. Bu sayede, güneşin sağladığı doğal ışık doğrudan doğruya yatak odanıza dolacaktır. Çatı katında pencerenin yerine dair bu yazı, tavan arasını yatak odasına dönüştürürken ışık probleminizi çözmede size yardımcı olabilir. Diğer yandan, sahip olduğu üçgensel yapı sebebi ile, akşamları da ışık konusunda bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Bu üçgen yapısı, probleme sebep olabileceği gibi, aynı zamanda çözüm konusunda da işinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle yetersiz, güçsüz veya yanlış konumlandırılmış aydınlatmalar, ışık konusundaki problemin ana sorumlularıdır. Çatı katınızın sahip olduğu geometrik şekli, bu problemi yenmek için kullanabilirsiniz. Özellikle duvarların çatı ile birleştiği noktalara yerleştireceğiniz aydınlatmalar, tavaya doğru yansıtıldığı takdirde ışığın tamamının odanın içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Tavandan yansıyan ışık, tüm yatak odasına dağılarak ortamdaki ışık probleminin yok olmasına neden olacaktır. Siz de, çatı katınızda böylesi aydınlatma problemleri yaşıyorsanız, çatının geometrik şeklini lehinize kullanabilirsiniz.