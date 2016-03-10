İncelik ve zarafet timsali bir malikane!

Şıklığı ile göz dolduran country stil bir ev projesi ile karşınızdayız. Portekiz'de bulunan SA&V – SAARANHA&VASCONCELOS imzası taşıyan proje, yerel imkanları maksimum seviyede kullanan adeta bir incelik ve zarafet timsali. Rustik mobilya ve aksesuarlara rastlayacağınız proje, Portekizli bir ailenin her ihtiyacını muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Bünyesinde havuz, misafir odaları, konuk banyosu da barındıran proje evinin çok nefis bir bahçe alanı bulunuyor. Ağaçların arasında yerel güzellikleri ile bütünleşen bu malikenin iç ve dış mekan görsellerine geçebiliriz.