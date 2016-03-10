İncelik ve zarafet timsali bir malikane!

Şıklığı ile göz dolduran country stil bir ev projesi ile karşınızdayız. Portekiz'de bulunan SA&V – SAARANHA&VASCONCELOS imzası taşıyan proje, yerel imkanları maksimum seviyede kullanan adeta bir incelik ve zarafet timsali. Rustik mobilya ve aksesuarlara rastlayacağınız proje, Portekizli bir ailenin her ihtiyacını muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Bünyesinde havuz, misafir odaları, konuk banyosu da barındıran proje evinin çok nefis bir bahçe alanı bulunuyor. Ağaçların arasında yerel güzellikleri ile bütünleşen bu malikenin iç ve dış mekan görsellerine geçebiliriz.
Çakıl taşlarından oluşan bir yol, rustik bir bahçe ve country stil bir ev. Basit ve yalın tasarımıyla beyaz renge boyanan bir dış cephe ve yeşil bir ahşap görüyoruz. Yenileme projesi olan bu alanda eski çiftlik özellikleri muhafaza edilmeye çalışıyor. Yerel malzemeler, doğal materyaller kullanılıyor.
Geleneksel mimariye uygun inşa edilen proje, bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak her şeyi içeriyor. Yerel imkanlarını kullanan proje, Portekiz'de Tagus nehri kıyısına yakın bir alanda yer almaktadır. Geniş ve konfor sunan bir terası mevcuttur. Geniş ve bol ağaç bulunan yemyeşil ve nefis bir manzaraya eşlik ediyor.
Şahane bir duvar dekoru ile lobi karşınızda. Romantik ve naif bir yaklaşımla tasarlanmış iç mekan soft renklerle sizi karşılıyor. Rustik ahşap mobilya kullanılan mekanda doğal taş ile zemin döşemesi kaplanmış. Kapı pervazlarında da doğal taş materyaline rastlıyoruz. Taş pervazları olan bu kapılar, aynı zamanda evin farklı odalarına erişim sağlıyor.
Şıklığıyla göz dolduran country stil bir oturma odasına geçiyoruz. Orjinal taş zemin kaplama mekanı eşsiz kılan detaylardan. Zarafet katan klasik mobilyalar, koltuk takımı, sandalyeler, halı ve perdeler özenle seçilmiş. İncelik ve zarafet dolu bir mekan.
Klasik stil dizayn edilen şık bir yemek odasına geçiyoruz. Kristal avize ve gümüş koleksiyon yemek odasına şık bir hava katıyor. Süzülen halı ve perdeler konfor ve çekicilik hissini arttıran faktörlerden.
Çekicilik ve zarafet mutfakta da görülüyor. Klasik stil seçilen yemek masası ve sandalyeler mutfak dolapları ile uyumlu ahşap materyal ve renklerde tercih edilmiş. Masa tablasında kullanılan mermer ve ahşap materyaller mekana sıcaklık katan doğal dokular.
Şahane evde neredeyse her ihtiyaç tasarlanmış. Konfor sunan yatak odasında, binicilik kostümleri şık bir dekor oluşturuyor. Nevresim takımı ve perdeler, sayvanlı karyola uyum ve ahenk içinde. Klasik zarafete uygun duvar dekoru da unutulmamış.
Dekoratif çiçeklerle naif detayları bir arada bulabileceğiniz şık bir banyo. Portekiz geleneksel mimarisine uygun olarak fayans modelleri ve dairesel dekoratif bir ayna modeli tercih edilmiş. Ahenk ve uyum sağlayan vintage bir dokunuş.
Oda şıklığını arttıran unsurlar, perde ve nevresim takımlarında uyum ve göz yormayan naiflikte yeşil bir halı ile sağlanıyor.
Konuk banyosunda da çekicilik ve zarafetten kaçınılmamış. Doğayı duvar dekoru ile de içeri davet eden banyoda, country stil şıklıkla lavabo ve dekoratif ayna modeli görüyoruz.
Nefis doğa manzarası eşliğinde enfes bir havuz modeli ile karşı karşıyayız. Rüyaları süsleyen bu doğal manzara ile country stil şahane ev projesini incelemeyi burada sonlandırıyoruz.
Ayrıca, ’Modern çizgilerle harika bir ev!’ yazımız da ilginizi çekebilir.