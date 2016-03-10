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İncelik ve zarafet timsali bir malikane!

Meral Eser Meral Eser
My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Bahçe havuzu
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Şıklığı ile göz dolduran country stil bir ev projesi ile karşınızdayız. Portekiz'de bulunan SA&V – SAARANHA&VASCONCELOS imzası taşıyan proje, yerel imkanları maksimum seviyede kullanan adeta bir incelik ve zarafet timsali. Rustik mobilya ve aksesuarlara rastlayacağınız proje, Portekizli bir ailenin her ihtiyacını muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Bünyesinde havuz, misafir odaları, konuk banyosu da barındıran proje evinin çok nefis bir bahçe alanı bulunuyor. Ağaçların arasında yerel güzellikleri ile bütünleşen bu malikenin iç ve dış mekan görsellerine geçebiliriz.

Ana giriş

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Çakıl taşlarından oluşan bir yol, rustik bir bahçe ve country stil bir ev. Basit ve yalın tasarımıyla beyaz renge boyanan bir dış cephe ve yeşil bir ahşap görüyoruz. Yenileme projesi olan bu alanda eski çiftlik özellikleri muhafaza edilmeye çalışıyor. Yerel malzemeler, doğal materyaller kullanılıyor.

Aile evi

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Geleneksel mimariye uygun inşa edilen proje, bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak her şeyi içeriyor. Yerel imkanlarını kullanan proje, Portekiz'de Tagus nehri kıyısına yakın bir alanda yer almaktadır. Geniş ve konfor sunan bir terası mevcuttur. Geniş ve bol ağaç bulunan yemyeşil ve nefis bir manzaraya eşlik ediyor.

Lobi

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Şahane bir duvar dekoru ile lobi karşınızda. Romantik ve naif bir yaklaşımla tasarlanmış iç mekan soft renklerle sizi karşılıyor. Rustik ahşap mobilya kullanılan mekanda doğal taş ile zemin döşemesi kaplanmış. Kapı pervazlarında da doğal taş materyaline rastlıyoruz. Taş pervazları olan bu kapılar, aynı zamanda evin farklı odalarına erişim sağlıyor.

Oturma odası

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Oturma Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Şıklığıyla göz dolduran country stil bir oturma odasına geçiyoruz. Orjinal taş zemin kaplama mekanı eşsiz kılan detaylardan. Zarafet katan klasik mobilyalar, koltuk takımı, sandalyeler, halı ve perdeler özenle seçilmiş. İncelik ve zarafet dolu bir mekan.

Yemek odası

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Yemek Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Klasik stil dizayn edilen şık bir yemek odasına geçiyoruz. Kristal avize ve gümüş koleksiyon yemek odasına şık bir hava katıyor. Süzülen halı ve perdeler konfor ve çekicilik hissini arttıran faktörlerden.

Mutfak

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Mutfak
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Çekicilik ve zarafet mutfakta da görülüyor. Klasik stil seçilen yemek masası ve sandalyeler mutfak dolapları ile uyumlu ahşap materyal ve renklerde tercih edilmiş. Masa tablasında kullanılan mermer ve ahşap materyaller mekana sıcaklık katan doğal dokular.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yatak odası

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Yatak Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Şahane evde neredeyse her ihtiyaç tasarlanmış. Konfor sunan yatak odasında, binicilik kostümleri şık bir dekor oluşturuyor. Nevresim takımı ve perdeler, sayvanlı karyola uyum ve ahenk içinde. Klasik zarafete uygun duvar dekoru da unutulmamış.

Banyo

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Banyo
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Dekoratif çiçeklerle naif detayları bir arada bulabileceğiniz şık bir banyo. Portekiz geleneksel mimarisine uygun olarak fayans modelleri ve dairesel dekoratif bir ayna modeli tercih edilmiş. Ahenk ve uyum sağlayan vintage bir dokunuş.

Misafir odası

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Yatak Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Oda şıklığını arttıran unsurlar, perde ve nevresim takımlarında uyum ve göz yormayan naiflikte yeşil bir halı ile sağlanıyor.

Konuk banyosu

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Kırsal Banyo
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Konuk banyosunda da çekicilik ve zarafetten kaçınılmamış. Doğayı duvar dekoru ile de içeri davet eden banyoda, country stil şıklıkla lavabo ve dekoratif ayna modeli görüyoruz.

Veranda ve havuz

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Bahçe havuzu
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Nefis doğa manzarası eşliğinde enfes bir havuz modeli ile karşı karşıyayız. Rüyaları süsleyen bu doğal manzara ile country stil şahane ev projesini incelemeyi burada sonlandırıyoruz.

Ayrıca,  ’Modern çizgilerle harika bir ev!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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