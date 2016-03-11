Küçük ve zevkli bir daireden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Bugün sizlere modern çizgiler taşıyan şık bir daire projesini tanıtacağız. Dekorasyonun iç mekandaki estetik katkısı ve sağladığı fonksiyonellik gözler önüne seriliyor. Doğal renklerin yakaladığı ahenk ile natürel bir hava yakalanan proje, Portekiz'de bulunan T2 ARQUİTECTURA & INTERİORES imzası taşıyor. Dilerseniz çok fazla beklemeden, zarif çizgilerle tasarlanan projenin iç mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Doğal ve yumuşak renk tonları ile natürel bir hava yakalanmış. Krem rengi tüm doğal renklerle uyum sağlayacak bir ara renk. Sade ve konforlu oturma grubu oturma odasının genel atmosferi ile uyum ve ahenk yakalıyor. Dekoratif unsurlar da unutulmamış. Şık bir vazoda çiçekler ve dekoratif mumlarla zarif ve ince bir çizgi yakalanmış.
Modern stil dizayn edilmiş dairenin oturma odası dekorasyonu doğal renk tonları ile dizayn edilmiş. Krem ve kahverengi tonları ağırlıklı mobilya dokuları, halı, perdeler kullanılmış. Duvar ve tavan zemininde de uyum ve ahenk yakalayan benzer renk tonlarına dikkat edilmiş. Döşeme zemini olarak ahşabın doğal ve sıcak tonları kullanılmış.
Simetrik sıralanan resim çerçeveleri şık bir duvar dekoru oluşturuyor. Kişisel dokunuşlar ve karakteristik izler bırakmak için, duvar dekorlarında hatıraları olan resimler değerlendirilebilir. Konfor sunan rahat koltuk takımları ve kanepe dinlenme alanını oluşturuyor.
Yemek alanı çiçeklerle süslenen şık bir yemek masasından oluşuyor. Dekoratif lamba aksesuarı şık atmosfere ahenk katıyor. Şık bir yemek masası için ışıklandırmanın önemi yadsınamaz. Hem modern, hem de göz alıcı bir yemek masası dizaynı ile konuklara özel davetler için şık bir mekan. Ahşap yemek masası geniş aile yemekleri ya da arkadaş davetleri için oldukça işlevsel ve estetik bir görünüm kazandırıyor.
Mavi, bej ve beyaz renklerinin harika uyum sağladığı bir yatak odası dekoru. Denge unsuru renklerin hafif ve birbiriyle uyumlu tonlarda seçilmesi ile sağlanıyor. Yatak takımı ve halıda sadece renk uyumu değil, doku uyumu ve ahengi de fark ediliyor. Açık renk tonlarının kullanımı, aynı zamanda küçük odaları olduğundan daha geniş gösteren pratik bir yöntemdir.
Ahşabın sıcak dokusu ve rengi ile krem renginin uyumu şık bir okuma köşesi oluşturuyor. Eve karakteristik öğeler katan bir diğer unsur çerçeveli aile fotoğraflarının dekor olarak kullanılması. Okuma için konfor sunan bir koltuk ve yeterli ışık yoğunluğunu sunan modern tasarım bir lamba aksesuarı kullanılıyor.
Çalışma alanı için yeterli ışık ihtiyacı muntazam şekilde karşılanmış. Modern çizgilerle dekore edilmiş çalışma odasında şık bir duvar dekoru değerlendirilmiş. Çalışma masasında kullanılan lamba aksesuarı yine modernist bir yaklaşımla tasarlanmış. Akseuarlara uyum sağlayan modern bir çalışma masası ve sandalye bulunuyor.
Ofis alanı olarak kullanılan bu oda, çalışma ihtiyacını karşılayacak aydınlık bir atmosfere sahip. Döşeme zemini dekorundan, duvar dekoruna kadar şıklık katan unsurlar unutulmamış. Öte yandan tercih edilen çalışma masası ve sandalye modeli oldukça şık ve modern çizgiler taşıyor.
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