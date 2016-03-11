Küçük ve zevkli bir daireden kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Modern stil dizayn edilmiş dairenin oturma odası dekorasyonu doğal renk tonları ile dizayn edilmiş. Krem ve kahverengi tonları ağırlıklı mobilya dokuları, halı, perdeler kullanılmış. Duvar ve tavan zemininde de uyum ve ahenk yakalayan benzer renk tonlarına dikkat edilmiş. Döşeme zemini olarak ahşabın doğal ve sıcak tonları kullanılmış.

Simetrik sıralanan resim çerçeveleri şık bir duvar dekoru oluşturuyor. Kişisel dokunuşlar ve karakteristik izler bırakmak için, duvar dekorlarında hatıraları olan resimler değerlendirilebilir. Konfor sunan rahat koltuk takımları ve kanepe dinlenme alanını oluşturuyor.