Modern ev tasarımları üzerine 11 örnek

Günümüzde klasik dairelerden modern binalara geçtiğimizden beri dekorasyon trendleri de bir hayli değişti. Buna bağlı olarak modern ev tasarımları da dekorasyonunu yenilemek isteyenlerin gözdesi haline geldi. Ancak modern bir eve sahip olmak muhakkak popüler dekorasyon stillerini evinize uygulamak anlamına gelmemeli. Çoğunlukla mağazalarda sunulan hazır konseptler niteliksiz ve birbirinin aynı tasarımlara sahip evlere sebep oluyor. Oysa modern ev tasarımı belli başlı özelliklere sahip bir dekorasyon modeli anlamına gelir. Modern ev tasarımı ilk önce işlevsel niteliğe sahip olmalıdır. Sonra sırasıyla estetik ve konforlu olması diğer aranılan özelliklerdir. Bu tür tasarımlarda fazla abartıya kaçmayan, belli bir ahengi olan dekorasyon ürünleri tercih edilir. Minimal çizgilere sahip modern tasarımlarda aşırıya kaçmadan yalın çizgilerle modernlik vurgulanırken genellikle beyaz rengine ağırlık verilir. Ancak her modern ev tasarımı sade ve gösterişsizdir anlamına gelmez. Sizin için seçtiğimiz bazı örneklerde canlı renk kullanımı ve orijinal formlara sahip aksesuarlarla da modern bir eve sahip olabileceğinizi göstermek istedik. Bu örnekleri inceleyerek dekorasyon yaparken ilham alabilirsiniz.

Modern bir tasarımına sahip olmak için kimi zaman tüm evi baştan aşağı değiştirmek gerekirken kimi zaman da oda içerisinde modern ev dekorları oluşturabilir. Aynı zamanda evin yalnızca belli bölümleri değil; mutfak, banyo gibi alanları da evin dekorasyonunu tamamlayacak şekilde modern parçalarla dekore edebilirsiniz.