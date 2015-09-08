Modern ev tasarımları üzerine 11 örnek

Günümüzde klasik dairelerden modern binalara geçtiğimizden beri dekorasyon trendleri de bir hayli değişti. Buna bağlı olarak modern ev tasarımları da dekorasyonunu yenilemek isteyenlerin gözdesi haline geldi. Ancak modern bir eve sahip olmak muhakkak popüler dekorasyon stillerini evinize uygulamak anlamına gelmemeli. Çoğunlukla mağazalarda sunulan hazır konseptler niteliksiz ve birbirinin aynı tasarımlara sahip evlere sebep oluyor. Oysa modern ev tasarımı belli başlı özelliklere sahip bir dekorasyon modeli anlamına gelir. Modern ev tasarımı ilk önce işlevsel niteliğe sahip olmalıdır. Sonra sırasıyla estetik ve konforlu olması diğer aranılan özelliklerdir. Bu tür tasarımlarda fazla abartıya kaçmayan, belli bir ahengi olan dekorasyon ürünleri tercih edilir. Minimal çizgilere sahip modern tasarımlarda aşırıya kaçmadan yalın çizgilerle modernlik vurgulanırken genellikle beyaz rengine ağırlık verilir. Ancak her modern ev tasarımı sade ve gösterişsizdir anlamına gelmez. Sizin için seçtiğimiz bazı örneklerde canlı renk kullanımı ve orijinal formlara sahip aksesuarlarla da modern bir eve sahip olabileceğinizi göstermek istedik. Bu örnekleri inceleyerek dekorasyon yaparken ilham alabilirsiniz.
Modern bir tasarımına sahip olmak için kimi zaman tüm evi baştan aşağı değiştirmek gerekirken kimi zaman da oda içerisinde modern ev dekorları oluşturabilir. Aynı zamanda evin yalnızca belli bölümleri değil; mutfak, banyo gibi alanları da evin dekorasyonunu tamamlayacak şekilde modern parçalarla dekore edebilirsiniz.
Grupo Volta imzalı bu modern ev tasarımı her ne kadar villa tipi bir ev düşünülerek dizayn edilmişse de herhangi bir oturma odasına da uygulanabilir bir model. Siyah ve kırmızı deri koltukların şıklığı çok estetik. Esasen tasarımda çok fazla mobilya kullanılmamış, her şey olması gerektiği gibi. Koltuklar, orta masa, duvar resmi, halı ve aydınlatma dışında bir eşya kullanılmayarak her şeyin yerli yerinde olduğu modern bir tasarım çıkmış ortaya. Yalnız aydınlatma modeline dikkat çekmek gerek. Yüksek tavandan sarkan parlak lambaların formu dahi bu evin modern bir tasarıma sahip olduğunun altını çizercesine durmuyor mu?
Resimdeki şık görünümlü modern tasarım bir mutfağa ait. Bir kuğu kadar zarif bir estetiğe sahip mutfak modern dekorasyonun tüm çizgilerini üstünde taşıyor. Aynı zamanda tezgah olan masanın beyaz lake zemini çok şık. Kare şeklindeki tabureleriyle de trend görünümünü vurgulamış. Geniş camları olan mutfakta perde kullanılmayarak eşsiz doğa görüntüsü evin içine yansımış. Tavandan sarkan abajura benzeyen lambalar da aydınlatma sistemlerinin modern ev tasarımındaki öneminin altını çiziyor. Işıklandırma modelleri modern stil dekorasyonda oldukça geniş bir yer kaplar. Doğru bir lamba seçeneği bir anda evi trend hale getirebilir zira.
Modern ev tasarımında mobilya dizaynlarının çizgileri çok mühim. Zira başlı başına tek bir mobilya dahi evinizde modern bir ambiyans oluşturabilir. Modern stil evlerde sadelik kadar renk kullanımı ve gösterişli modeller de mevcuttur. Örnekteki televizyon ünitesi tarife uyan bir örnek. Oturma odasının köşe duvarına göre dizayn edilmiş televizyon ünitesi, duvara monte edilmiş üç tane dalgadan oluşmakta. Bu dalga şeklindeki duvar panelleri neon ışıklandırma sistemiyle daha da göz alıcı hale gelmiş. Televizyon sehpasına ek olarak yine köşeye monte edilmiş kırmızı lake raf, televizyon ünitesini zenginleştiren başka bir detay. Dışa doğru açılan kapaklarıyla servis sehpası olarak da kullanılabilen orta sehpa, modern ev tasarımını tamamlayacak nitelikte.
Şimdiye bir bütün olarak odaları ele alarak modern ev tasarımları hakkında fikir vermeye çalıştık. Ancak kendi başına da dekoratif alanlar oluşturarak modern bir ev tasarımına sahip olabilirsiniz. Örnekteki koyun şeklindeki raf hem esprili hem de işlevsel. Özellikle çocuklarınıza kitapları sevdirmek için eğlenceli bir yöntem olabilir. Alçak tabanlı mini sehpa ile birlikte küçük bir kitap köşesi oluşturarak modern bir hava katmış odaya.
Özellikle mimari açıdan orijinal bir eviniz varsa modern ev tasarımı oluşturmak çok daha kolay olacaktır. Resimdeki oturma odasında 4 tane basamak görüyoruz. En üstte geniş minderler serilerek oturma köşesi yapılmış. İkinci kata mini sehpa, cama bakan üçüncü kata ise devasa aydınlatmalar yerleştirilmiş. En alt basamağa ise kitap konularak her bir köşe fonksiyonel hale getirilmiş. Bu modern ev tasarımındaki yaratıcı fikir şu; sadece ahşap basamaklar kullanarak mobilya kullanmaya ihtiyaç duymamak. Bunu da gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş.
Zaten bir hayli ilginç bir duvar önüne yerleştirilen televizyon ünitesi, ezber bozan formu sayesinde oturma odasına yenilikçi bir hava getirmiş. Odada kullanılan diğer mobilyalar istediği kadar klasik veya sade olsun, tek başına böyle bir orijinal mobilya sayesinde modern ev tasarımına sahip olmanız işten bile değil. oturma odasında kullanılan diğer mobilya ve aksesuarlar ise tasarımlarıyla olmasa bile renkleriyle uyum sağlamışlar.
Bir apartman dairesi düşünülerek dizayn edilmiş oturma odasının yıldızı hiç şüphesiz göz alıcı kırmızı renk. Bazen de ilginç eşyalar yerine doğru ve çarpıcı renk kullanımlarıyla modern ev tasarımına sahip olabilirsiniz. Koltuk takımı ve orta sehpasıyla beraber televizyon masası da kırmızıdan seçilmiş. Televizyon sehpasının kapaklı ilginç görünümü odaya modern bir hava katmış. Küçük bir apartman dairesini nasıl ilgi çekici hale getirebileceğinize dair de başarılı bir örnek.
Giyinme odaları genellikle tıkış tıkış giysilerin yerleştirildiği ve dekorasyonu üzerinde pek kafa yormadığınız alanlardır. Oysa modern bir ev tasarımı istiyorsanız evin her bir odasını elden geçirmeniz lazım. Giyinme odasının her bir köşesi lake dolaplarla bezenerek alandan verim sağlanmış. Giyinirken dinlemek için de küçük puflar yerleştirilmiş. Oda için de dikkat çeken bir unsur da çamaşır makinesi. Şayet banyoda çamaşırla uğraşmak istemiyorsanız akıllıca bir çözüm.
Banyo dizaynı da dekorasyonun alanına giren bölümlerden biri artık. Banyo tasarımı denince eskiden akla yalnızca fayansları veya duşakabini değiştirmek gelirdi. Oysa banyoda kullanılan aksesuarları zenginleştirmek modern ev tasarımına dahil bir durum. Nitekim örnekte de banyo aynasının arka kısmı ışıklandırılarak dikkat çekici hale getirilmiş. Tıpkı bu resimde olduğu gibi küçük ama yaratıcı fikirlerle ev tasarımınızı modernleştirebilirsiniz.
Modern bir ev tasarımı için yalnızca mobilya dizaynları ile ilgilenmekten daha yaratıcı işler yapabilirsiniz. Mesela örnekte gördüğümüz küçük bir çocuk odası. Kısıtlı alandan daha fazla verim alabilmek için yatak, merdiven yardımıyla yukarı inşa edilmiş. Söz konusu merdivenler de asimetrik yapısıyla esprili hale gelmiş. Adeta bir yastığın andıran ilginç lambasıyla da modern ev tasarımını tamamlayacak bir çocuk odası.
Evleri modern hale getirmek için yalnızca mobilyadan medet ummamak gerektiğinin altını çizmiştik. Meşakkatli ve masraflı mimari değişiklikler yapmak yerine modern tasarımla uygun ilginç duvar süslemeleriyle de ev dekorasyonunu trend hale getirebilirsiniz. Örnekte gün batımı altında yürüyen deve resmi görüyorsunuz. Bu resmi ve dolayısıyla duvarı ilginçleştiren öğe ise resimden taşan develer.
Modern ev tasarımı için daha fazla fikir okumak istiyorsanız “Modern ev dekorasyonları üzerine ilham veren tüyolar” yazımıza göz atabilirsiniz.