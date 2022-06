Modern ev tasarımları üzerine 11 örnek

Grupo Volta imzalı bu modern ev tasarımı her ne kadar villa tipi bir ev düşünülerek dizayn edilmişse de herhangi bir oturma odasına da uygulanabilir bir model. Siyah ve kırmızı deri koltukların şıklığı çok estetik. Esasen tasarımda çok fazla mobilya kullanılmamış, her şey olması gerektiği gibi. Koltuklar, orta masa, duvar resmi, halı ve aydınlatma dışında bir eşya kullanılmayarak her şeyin yerli yerinde olduğu modern bir tasarım çıkmış ortaya. Yalnız aydınlatma modeline dikkat çekmek gerek. Yüksek tavandan sarkan parlak lambaların formu dahi bu evin modern bir tasarıma sahip olduğunun altını çizercesine durmuyor mu?