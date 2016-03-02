Şehir dışında benzersiz bir villa

Bir Alman firması olan Fingerhaus tarafından bir aile evi olarak tasarlanan şehir dışındaki bu evi en iyi tarif edecek kavramlar; ergonomik düzen, parlak iç tasarım ve pratiklik olsa gerek. Çocuklar için geniş alanları, ebeveynler için giyinme yatak ve giyinme odaları, geniş bahçesi ve doğayla içi içe görüntüsüyle tam bir aile evi olan villamıza biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz!
Pastoral bir çevre, mükemmel dizayn edilmiş bir bahçe, bir garaj, kompakt bir; kısacası bir ailenin aradığı her şey! Taraçalandırılmış bahçede de, evin kendi yapısında da her şey simetrik ve daha önemlisi demodelikten uzak. Cepheye oranlandığında geniş ve bol sayıda pencere aydınlığın garantisi.
Eve bir de diğer cepheden bakalım. Hafif bir yükseltide konumlandırılması sebebiyle çevresine hakim ve onu tepeden gören evin önünde çeşitli yerel bitkilerle görünümü zenginleştrilmiş bir bahçe ve önünde de yine çekirdek bir ailenin yemek yeyip sosyalleşebileceği bir teras söz konusu.
Bu fotoğrafta oturma odasını görüyorsunuz. Pencerelerin özel mimarlar tarafından seçildiğini öğreniyoruz, zira bu tarz özgün pencere tiplerini seçmek kolay bir iş değildir. Dekorasyon konusuna geldiğimizde ise odanın ne kadar sıcak renklerle dekore edildiği hemen dikkatinizi çekmiştir. Renkli sandalyeler, başarılı ve bol bir aydınlatma ve bolca boş alan.
Bu şömine binanın birinci katının ortasında yer alıyor. Hem yemek odası hem de oturma odasından görünen şömine iç mekanın açık planı sayesinde sadece buraları değil aynı zamanda mutfak ve koridoru da ısıtabiliyor. Ocağın altındaki seramik zemin kaplamasının bu sezon daha popüler olan cam kaplamayla değişirildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Sadece evin dışındaki bahçede değil, evin içinde de çocuklar için yeterli oyun ve eğlence alanı bulunduğunu yukarıda belirtmiştik. Her iki cephede ve birbirine bitişik tasarlanan pencereler bilhassa çocuklar için gerekli olan doğal ışığı, yani güneş ışınlarını sağlamada birebir.
Ebeveynlerin yatak odası ikinci katta yer alırken minimalist dekorasyondan izler taşıyor. Çocuk odasında gördüğümüz şekilde bir pencere tasarımı bulunan odada nevresimlere uygun olacak şekilde ve oldukça naif görünen bir çiçek de unutulmamış. Yatağın ahşap aksamının zemin döşemesiyle uyumu ise göz kamaştırıcı bir estetiğe sahip.
Pratik ve olumlu anlamda basit bir görünüme sahip banyo geniş sayılabilecek bir alanı kapsıyor. İkinci katta yer alan banyo her iki cephede de pencereye sahip olmanın avantajıyla oldukça parlak görünüyor. Bunda bembeyaz tasarlanmış iç dekorasyonun bayı da bir hayli büyük hiç kuşku yok ki.
Son olarak duş kısmını da inceleyip bugünkü tanıtım yazımıza son veriyoruz. Banyodaki bu duş kısmı evin projesinde yer alan doğal bir niş içerisinde yer alıyor. Siyah, beyaz ve kahverenginin şık bir kombinasyonu olan bu alan boyutları açısıdnan mütevazi olmakla birlikte işlev açısından bir hayli yeterli görünüyor.
Doğanın kucağında yer alan bu müstakil evi beğendiyseniz ve bu tarz evlere ilginiz varsa, başka buna benzer ev modellerini tanımanız adına sizi yine daha önce bu sitede yayınlanmış olan ‘Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı’ başlığını taşıyan yazımıza davet ediyoruz.