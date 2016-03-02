Şehir dışında benzersiz bir villa

Son olarak duş kısmını da inceleyip bugünkü tanıtım yazımıza son veriyoruz. Banyodaki bu duş kısmı evin projesinde yer alan doğal bir niş içerisinde yer alıyor. Siyah, beyaz ve kahverenginin şık bir kombinasyonu olan bu alan boyutları açısıdnan mütevazi olmakla birlikte işlev açısından bir hayli yeterli görünüyor.

Doğanın kucağında yer alan bu müstakil evi beğendiyseniz ve bu tarz evlere ilginiz varsa, başka buna benzer ev modellerini tanımanız adına sizi yine daha önce bu sitede yayınlanmış olan ‘Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı’ başlığını taşıyan yazımıza davet ediyoruz.