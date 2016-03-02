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Şehir dışında benzersiz bir villa

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Modern Banyo
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Bir Alman firması olan Fingerhaus tarafından  bir aile evi olarak tasarlanan şehir dışındaki bu evi en iyi tarif edecek kavramlar; ergonomik düzen, parlak iç tasarım ve pratiklik olsa gerek. Çocuklar için geniş alanları, ebeveynler için giyinme yatak ve giyinme odaları, geniş bahçesi ve doğayla içi içe görüntüsüyle tam bir aile evi olan villamıza biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz!

Caddeden görünüş

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Pastoral bir çevre, mükemmel dizayn edilmiş bir bahçe, bir garaj, kompakt bir; kısacası bir ailenin aradığı her şey! Taraçalandırılmış bahçede de, evin kendi yapısında da her şey simetrik ve daha önemlisi demodelikten uzak. Cepheye oranlandığında geniş ve bol sayıda pencere aydınlığın garantisi.

Diğer cephe

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Eve bir de diğer cepheden bakalım. Hafif bir yükseltide konumlandırılması sebebiyle çevresine hakim ve onu tepeden gören evin önünde çeşitli yerel bitkilerle görünümü zenginleştrilmiş bir bahçe ve önünde de yine çekirdek bir ailenin yemek yeyip sosyalleşebileceği bir teras söz konusu.

Oturma ve yemek odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğrafta oturma odasını görüyorsunuz. Pencerelerin özel mimarlar tarafından seçildiğini öğreniyoruz, zira bu tarz özgün pencere tiplerini seçmek kolay bir iş değildir. Dekorasyon konusuna geldiğimizde ise odanın ne kadar sıcak renklerle dekore edildiği hemen dikkatinizi çekmiştir. Renkli sandalyeler, başarılı ve bol bir aydınlatma ve bolca boş alan.

Şömine

homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

homify
homify
homify

Bu şömine binanın birinci katının ortasında yer alıyor. Hem yemek odası hem de oturma odasından görünen şömine iç mekanın açık planı sayesinde sadece buraları değil aynı zamanda mutfak ve koridoru da ısıtabiliyor. Ocağın altındaki seramik zemin kaplamasının bu sezon daha popüler olan cam kaplamayla değişirildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Çocuk odası

homify Bebek odası
homify

homify
homify
homify

Sadece evin dışındaki bahçede değil, evin içinde de çocuklar için yeterli oyun ve eğlence alanı bulunduğunu yukarıda belirtmiştik. Her iki cephede ve birbirine bitişik tasarlanan pencereler bilhassa çocuklar için gerekli olan doğal ışığı, yani güneş ışınlarını sağlamada birebir.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Ebeveynlerin yatak odası ikinci katta yer alırken minimalist dekorasyondan izler taşıyor. Çocuk odasında gördüğümüz şekilde bir pencere tasarımı bulunan odada nevresimlere uygun olacak şekilde ve oldukça naif görünen bir çiçek de unutulmamış. Yatağın ahşap aksamının zemin döşemesiyle uyumu ise göz kamaştırıcı bir estetiğe sahip.

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Banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Pratik ve olumlu anlamda basit bir görünüme sahip banyo geniş sayılabilecek bir alanı kapsıyor. İkinci katta yer alan banyo her iki cephede de pencereye sahip olmanın avantajıyla oldukça parlak görünüyor. Bunda bembeyaz tasarlanmış iç dekorasyonun bayı da bir hayli büyük hiç kuşku yok ki.

Duş

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Son olarak duş kısmını da inceleyip bugünkü tanıtım yazımıza son veriyoruz. Banyodaki bu duş kısmı evin projesinde yer alan doğal bir niş içerisinde yer alıyor. Siyah, beyaz ve kahverenginin şık bir kombinasyonu olan bu alan boyutları açısıdnan mütevazi olmakla birlikte işlev açısından bir hayli yeterli görünüyor.

Doğanın kucağında yer alan bu müstakil evi beğendiyseniz ve bu tarz evlere ilginiz varsa, başka buna benzer ev modellerini tanımanız adına sizi yine daha önce bu sitede yayınlanmış olan ‘Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı’ başlığını taşıyan yazımıza davet ediyoruz.

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