Nasıl mutfak adası yapılır?

Kitap okumayı sevenler kitaplarına her an ve yaşam alanını her noktasında ulaşmak, onların vakit geçirdiği yerlerde görünür olmasını isterler. Günümüzde mutfakların, özellikle açık mutfakların, evlerde en çok vakit geçirilen yerler olduğu aşikar. Bu sebeple günlük rutinlerinizi gerçekleştirebilmeniz için mutfakta neden bir kitaplığınız olmasın? Bu fotoğrafta klasik stilin motiflerini barındıran ferah ve geniş bir mutfak örneği görülüyor. Mutfak adası da bir kitaplığın dönüştürülmesi ile kolayca tasarlanabilecek bir model. Mağazalarda kolaylıkla bulabileceğiniz bu tür kitaplıklardan mutfağınızın ölçülerine göre seçmeniz gerekiyor öncelikle. Burada dikkat etmeniz gereken kitaplığınızın yüksekliğinin en fazla doksan santim yüksekliğinde olması. Örneğin doksan santim yüksekliğinde ve yüz elli santim genişliğinde ve otuz santim derinliğinde iki adet kitaplık aldınız. Bu kitaplıkları sırt sırta gelecek şekilde birbirlerine monte ettiğinizde, standart bir tezgah genişliği olan altmış santime yüz elli santimlik bir tezgah oluşturmuş olacaksınız. Bu kitaplıkların üst kısmına yapı marketlerden kolaylıkla bulabileceğiniz masif pan ahşaplardan alarak tezgahınızın boyutuna göre kestirip monte edebilirsiniz. Böylelikle mutfak adanızın tablası doğal görünümlü ahşap bir tezgah olacak. Kaliteli ve kimyasal içermeyen vernik çeşitlerinden birini seçip bu ahşap yüzeye uygulayarak daha dayanıklı hale getirebilirsiniz mutfak adanızın üst tablasını. Kolaylıkla gerçekleştirdiğiniz mutfak adasının mutfağa bakan raflarına tencere gibi mutfak gereçlerinizi; diğer raflarına da kitaplarınızı yerleştirip alternatif, el emeğiniz ve en önemlisi size özel bir mutfak adasına sahip olabilirsiniz. Ne kadar güzel ve kolay değil mi?