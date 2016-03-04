Nasıl mutfak adası yapılır?

Mutfak kültürü yaşam alanlarında gün geçtikçe gelişip zenginleşiyor. Tabi bu süreç içerisinde de mutfak dekorasyonlarının yaşam alanlarımızdaki önemi de aynı oranda yükselmekte. Bildiğiniz üzere artık küresel iletişim ağlarına sahibiz. Televizyon, çeşitli dergiler, yazılı basının çok ötesinde sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile farklı kültürleri tanıma ve tanımanın biraz ötesine geçerek deneyimleme merakımızı pekiştiren enformasyona kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Mesela internet üzerinden sayısız web sayfası bize birbirinden lezzetli yiyeceklerin tariflerini öğrenmemizi sağlıyor. İnsanların farklı ülkelerde yaşaması ülkeler arası tipik lezzetlerin de her ülkede ulaşılabilir olmasını getiriyor. Örnek verecek olursak, Amerikan kültürüne dair olan hamburger, İtalyanlara özgü pizza, Japon kültürünün simgesi suşi gibi daha da örneklerini sıralayabileceğimiz bir çok farklı yiyecek bir kentin işlek caddelerinin birinde yan yana yer alabiliyor ve bu deneyimi yaşamamız mümkün oluyor. Bütün bunların en büyük sebebi gerek iletişim gerekse ticaret ağı sayesinde ülkelerin ve kültürlerin birbiri ile entegre olmasının sonucu diyebiliriz. Bununla birlikte seyahat etmeyi sevenlerin iyi bileceği gibi, uçakta koltuğun ön kısmında bulunan dergilerin tarifler sayfasında keşfettiğimiz bir çok lezzet bulunabiliyor. İşte bütün bu göstergelerin sonucu olarak yöresel lezzetler ve farklı ürünleri yan yana getirip lezzet deneyleri yapmak mutfak kültürünü de genişletmekte. Tabi bütün bu gelişmelerin mimariyi etkilemesi kaçınılmaz olmakta. Artık bir çok insan için evde dostlarıyla yeni lezzetler keşfedip bu lezzetler eşliğinde uzun ve keyifli akşamlar yaşamak bir tür hobi gibi. Bu sebeple artık mutfağın evin genel boyutu içerisindeki hacmi de günden güne büyümekte. Bir de şunu da belirtmek gerekir; özellikle son beş yıldır giderek yükselen organik tarım ve hayvancılık da insanların kendi yiyeceğini kendilerinin üretmesine vesile oluyor. Güvenilir gıdaya ulaşmak için organik pazarlardan yada organik gıda zincirleri aracılığı ile insanlar güvendikleri besinleri kendilerine ait bir alanda yemeklere dönüştürmek istiyorlar. Bu durum da mutfağın ehemmiyetini arttırmaya sebep olan göstergeler. mutfakların evde kapladığı alan genişledikçe, mutfaklar salonlara, yemek odalarına açıldıkça, tasarımsal olarak da yeni çözümlemeler peşi sıra geliştiriliyor tabi ki. Sonuçta bir çok ürünü deneyimlediğimiz mutfakların daha dışa dönük ve daha ferah olmasını istemek oldukça yerinde bir istek. Mutfakları düşündüğümüzde duvara sabitlenmiş köşe alanı kaplayan ya da bir duvarı kaplayan bir tezgah, tezgah altı dolaplar ve tezgahtan yaklaşık altmış santim yukarıda bulunan dolaplar bulunuyordu. Bu yapı içerisinde mutfakta çalışan bir kişi, eğer mutfakta bir pencere de yoksa, sürekli olarak duvara dönük olarak iş yapmak zorunda kalıyordu. Bu durum da mutfakta geçen zamanı keyifli olmaktan çıkararak, bir an önce tükenmesi gereken zamanlara dönüştürme potansiyeline sahip pekala! Bu tasarım biçimi iletişime kapalı bir pozisyonu getiriyor değil mi? Mutfakları daha eğlenceli, iletişime açık ve ferah hale getirebilmek için mutfak adaları mükemmel dekorasyon çözümlemeleri olarak karşımıza çıkıyor. Mutfak adaları öncelikle yemek yapmak, sohbet etmek ve yemeklerinizi yiyebilmeniz için çok işlevli bir alan yaratmanızı sağlıyor. Duvara dönük iş yapmaktan kurtuluyorsunuz öncelikle. Ayrıca farklı depolama olanakları sunarak daha geniş bir hacmi değerlendirme imkanınız doğuyor. Sitemizde görebileceğiniz sayısız mutfak dekorasyon örneği içerisinde farklı tasarımlara sahip mutfak adalarını keşfedebilirsiniz. Bu yazımızda değerlendirdiğimiz konu ise biraz farklı. Burada işin içine biraz da sizin talepleriniz ve ihtiyaçlarınıza göre kendi özgün mutfağınızı tasarlamanız için bir takım ip uçlarını ele alıyoruz. Mutfak adalarını tasarlamak için farklı yollar denemek mümkün. Bu yazıda sitemizde bulunan binlerce mutfak dekorasyonu örneği arasından kendi mutfak adanızı tasarlayabilmeniz için size ilham verecek örnekleri derledik. Kitaplık, eski dolap ve masalardan, banklardan, sıralardan farklı mutfak adaları tasarlamanın yollarını beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!
Kitap okumayı sevenler kitaplarına her an ve yaşam alanını her noktasında ulaşmak, onların vakit geçirdiği yerlerde görünür olmasını isterler. Günümüzde mutfakların, özellikle açık mutfakların, evlerde en çok vakit geçirilen yerler olduğu aşikar. Bu sebeple günlük rutinlerinizi gerçekleştirebilmeniz için mutfakta neden bir kitaplığınız olmasın? Bu fotoğrafta klasik stilin motiflerini barındıran ferah ve geniş bir mutfak örneği görülüyor. Mutfak adası da bir kitaplığın dönüştürülmesi ile kolayca tasarlanabilecek bir model. Mağazalarda kolaylıkla bulabileceğiniz bu tür kitaplıklardan mutfağınızın ölçülerine göre seçmeniz gerekiyor öncelikle. Burada dikkat etmeniz gereken kitaplığınızın yüksekliğinin en fazla doksan santim yüksekliğinde olması. Örneğin doksan santim yüksekliğinde ve yüz elli santim genişliğinde ve otuz santim derinliğinde iki adet kitaplık aldınız. Bu kitaplıkları sırt sırta gelecek şekilde birbirlerine monte ettiğinizde, standart bir tezgah genişliği olan altmış santime yüz elli santimlik bir tezgah oluşturmuş olacaksınız. Bu kitaplıkların üst kısmına yapı marketlerden kolaylıkla bulabileceğiniz masif pan ahşaplardan alarak tezgahınızın boyutuna göre kestirip monte edebilirsiniz. Böylelikle mutfak adanızın tablası doğal görünümlü ahşap bir tezgah olacak. Kaliteli ve kimyasal içermeyen vernik çeşitlerinden birini seçip bu ahşap yüzeye uygulayarak daha dayanıklı hale getirebilirsiniz mutfak adanızın üst tablasını. Kolaylıkla gerçekleştirdiğiniz mutfak adasının mutfağa bakan raflarına tencere gibi mutfak gereçlerinizi; diğer raflarına da kitaplarınızı yerleştirip alternatif, el emeğiniz ve en önemlisi size özel bir mutfak adasına sahip olabilirsiniz. Ne kadar güzel ve kolay değil mi?
Mutfakta geniş bir alanınız varsa ve bazı yemekleri oturarak yapmayı tercih ediyorsanız, piknik alanları ve mesire yerlerinin değişmeyen imgeleri olan bank ve sıraları mutfağınıza taşıyabilirsiniz. Orman ürünleri satan mağazalardan edinebileceğiniz bu banklar mutfak dekorasyonunuza farklılık katacaktır. İstediğiniz renklerde boyayabileceğiniz bu ahşap modeller yemek yapma deneyiminizi zenginleştirirken, dostlarınızla yemeklerinizi yiyebileceğiniz keyifli bir atmosfer de oluşturacaktır.
Mutfak adaları farklı işlevleri barındırabilme potansiyeline sahip tasarımlara dönüşebilen birimlerdir. Bartın firması Bilgece Tasarım gerçekleştirdiği bu harika mutfak dekorasyonu projesinde alternatif bir mutfak adası çözümlemesi sunuyor. Mutfak tezgahıyla bütünleşen önde görülen kısım hem masa hem da mutfak adası işlevi görebiliyor. Mutfak adasının klasik çizgilerdeki zarif tek ayağı mekanın ferah kalması yönünde düşünülmüş ince bir detay olarak göze çarpıyor. Ahşap ve beyaz uyumunun mükemmelliğini yansıtan bu tür iki işlevli tasarımlarla mutfağınızı güzelleştirebilirsiniz.
Mutfak adamın başka işlevleri de olsa diye düşünüyorsanız bu tasarım harika bir örnek. Eskiden çok yaygın olan kuzineleri hatırlayanlar bilirler, bu fırınlardan ne kadar lezzetli yemeklerin çıktığını. Siz de mutfağınıza böylesi küçük bir odun fırını uygulaması yaparak, aynı zamanda bu kütleyi bir mutfak adası olarak da kullanabilirsiniz. Günlük yemeklerinizi yapmak için zor bir yöntem görünse de özel zamanlar, özel lezzetler ve özel dostlarla mükemmel tatların doruğunu yaşamak için mükemmel bir mutfak adası çözümü.
Doğal yüzeyler evin her bölümüne olduğu gibi mutfağa da değer katarlar. Bu örnekte görülen mutfak adası tasarımı ağaç kütlelerinin kattığı doğal görünümle mekanın rustik havasına değer katıyor. Siz de yüzeyi iyice zımparalanmış ve kaliteli vernik sürülmüş böylesi bir tezgahı mutfağınıza kazandırabilirsiniz. Alt kısımda eklenecek bir raf ile mutfak gereçleriniz ve kuru gıdalarınız için mutfağı organize edecek alternatif alanlar oluşturmanız da cabası.
Mutfak adanızda alternatif yüzeyler oluşturmanız için bu örnekte görülen tasarım oldukça ilham verici. Adanın mutfak tarafındaki kısmı parlak lake olması sebebiyle kolayca temizlenebilen ve şık görünen bir malzeme ile yapılmış. Oturma alanının olduğu kısım ise iç taraftaki pürüzsüz yüzeyle zıtlık oluşturacak şekilde doğal ahşap plakalardan tasarlanmış. Böylelikle mutfağa dinamizm ve farklılık getiren harika bir tasarım ortaya çıkmış.
Klasik stildeki eski büfe, konsol tarzı mobilyaları mutfak adalarına dönüştürmek de başka bir yol. Burada görüldüğü gibi eski tip bir eşya biraz revize edilerek ve eklemeler yapılarak zarif bir mutfak adasına dönüşebiliyor.
Mutfak adalarıyla ilgili daha çok fikir için Mutfak adası modelleri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.