Nasıl mutfak adası yapılır?

Mutfak kültürü yaşam alanlarında gün geçtikçe gelişip zenginleşiyor. Tabi bu süreç içerisinde de mutfak dekorasyonlarının yaşam alanlarımızdaki önemi de aynı oranda yükselmekte. Bildiğiniz üzere artık küresel iletişim ağlarına sahibiz. Televizyon, çeşitli dergiler, yazılı basının çok ötesinde sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile farklı kültürleri tanıma ve tanımanın biraz ötesine geçerek deneyimleme merakımızı pekiştiren enformasyona kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Mesela internet üzerinden sayısız web sayfası bize birbirinden lezzetli yiyeceklerin tariflerini öğrenmemizi sağlıyor. İnsanların farklı ülkelerde yaşaması ülkeler arası tipik lezzetlerin de her ülkede ulaşılabilir olmasını getiriyor. Örnek verecek olursak, Amerikan kültürüne dair olan hamburger, İtalyanlara özgü pizza, Japon kültürünün simgesi suşi gibi daha da örneklerini sıralayabileceğimiz bir çok farklı yiyecek bir kentin işlek caddelerinin birinde yan yana yer alabiliyor ve bu deneyimi yaşamamız mümkün oluyor. Bütün bunların en büyük sebebi gerek iletişim gerekse ticaret ağı sayesinde ülkelerin ve kültürlerin birbiri ile entegre olmasının sonucu diyebiliriz. Bununla birlikte seyahat etmeyi sevenlerin iyi bileceği gibi, uçakta koltuğun ön kısmında bulunan dergilerin tarifler sayfasında keşfettiğimiz bir çok lezzet bulunabiliyor. İşte bütün bu göstergelerin sonucu olarak yöresel lezzetler ve farklı ürünleri yan yana getirip lezzet deneyleri yapmak mutfak kültürünü de genişletmekte. Tabi bütün bu gelişmelerin mimariyi etkilemesi kaçınılmaz olmakta. Artık bir çok insan için evde dostlarıyla yeni lezzetler keşfedip bu lezzetler eşliğinde uzun ve keyifli akşamlar yaşamak bir tür hobi gibi. Bu sebeple artık mutfağın evin genel boyutu içerisindeki hacmi de günden güne büyümekte. Bir de şunu da belirtmek gerekir; özellikle son beş yıldır giderek yükselen organik tarım ve hayvancılık da insanların kendi yiyeceğini kendilerinin üretmesine vesile oluyor. Güvenilir gıdaya ulaşmak için organik pazarlardan yada organik gıda zincirleri aracılığı ile insanlar güvendikleri besinleri kendilerine ait bir alanda yemeklere dönüştürmek istiyorlar. Bu durum da mutfağın ehemmiyetini arttırmaya sebep olan göstergeler. mutfakların evde kapladığı alan genişledikçe, mutfaklar salonlara, yemek odalarına açıldıkça, tasarımsal olarak da yeni çözümlemeler peşi sıra geliştiriliyor tabi ki. Sonuçta bir çok ürünü deneyimlediğimiz mutfakların daha dışa dönük ve daha ferah olmasını istemek oldukça yerinde bir istek. Mutfakları düşündüğümüzde duvara sabitlenmiş köşe alanı kaplayan ya da bir duvarı kaplayan bir tezgah, tezgah altı dolaplar ve tezgahtan yaklaşık altmış santim yukarıda bulunan dolaplar bulunuyordu. Bu yapı içerisinde mutfakta çalışan bir kişi, eğer mutfakta bir pencere de yoksa, sürekli olarak duvara dönük olarak iş yapmak zorunda kalıyordu. Bu durum da mutfakta geçen zamanı keyifli olmaktan çıkararak, bir an önce tükenmesi gereken zamanlara dönüştürme potansiyeline sahip pekala! Bu tasarım biçimi iletişime kapalı bir pozisyonu getiriyor değil mi? Mutfakları daha eğlenceli, iletişime açık ve ferah hale getirebilmek için mutfak adaları mükemmel dekorasyon çözümlemeleri olarak karşımıza çıkıyor. Mutfak adaları öncelikle yemek yapmak, sohbet etmek ve yemeklerinizi yiyebilmeniz için çok işlevli bir alan yaratmanızı sağlıyor. Duvara dönük iş yapmaktan kurtuluyorsunuz öncelikle. Ayrıca farklı depolama olanakları sunarak daha geniş bir hacmi değerlendirme imkanınız doğuyor. Sitemizde görebileceğiniz sayısız mutfak dekorasyon örneği içerisinde farklı tasarımlara sahip mutfak adalarını keşfedebilirsiniz. Bu yazımızda değerlendirdiğimiz konu ise biraz farklı. Burada işin içine biraz da sizin talepleriniz ve ihtiyaçlarınıza göre kendi özgün mutfağınızı tasarlamanız için bir takım ip uçlarını ele alıyoruz. Mutfak adalarını tasarlamak için farklı yollar denemek mümkün. Bu yazıda sitemizde bulunan binlerce mutfak dekorasyonu örneği arasından kendi mutfak adanızı tasarlayabilmeniz için size ilham verecek örnekleri derledik. Kitaplık, eski dolap ve masalardan, banklardan, sıralardan farklı mutfak adaları tasarlamanın yollarını beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!