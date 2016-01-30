Tasarım tarihinin gözde koltuk ve sandalye modelleri nelerdir?

Koltuk ve sandalyeler ev dekorasyonunun ağır mobilyalarından sayılmasalar da, olmazsa olmazlar arasındadır. Birçok sıradan dekorasyonun ikonik sandalye ve tekli koltuk modelleri ile eşsiz bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Eğer siz de dekorasyonlarınız için tasarım tarihinde önemli yeri olan modeller düşünüyorsanız bu yazımıza bir göz atmadan alış verişe çıkmayın. Tasarım tarihinin en bilinen ve en çok üretilmiş ikonik koltuk ve sandalye modellerinden bazılarına bu yazımızda yer vereceğiz.
Sandalye dendiği zaman birçoklarının aklına Monobloc olarak bilinen plastik, fiberglas, polipropilen, polikarbonat gibi malzemelerden tek parça halinde kalıplara dökülerek üretilen bahçe sandalyeleri gelir. Monobloc sandalyenin atası olarak tanıtabileceğimiz, 1967 yılında İtalyan tasarımcı Vico Magistretti tarafından tasarlanan Selene isimli tek parça polipropilen sandalye daha sonra üretilecek yüzlerce farklı plastik türevi sandalye modeline ilham kaynağı olmuştur. Üst üste konulabilme kolaylığı, hafif yapısı ve dayanıklılığı ile oldukça popüler olan monobloc sandalyelerin dışında en çok üretilen sandalye modeli 1859 yılında üretilen Thonet sandalyeleridir. Ahşabın buharda bükülüp şekillendirilmesi ile üretilen Thonet sandalyelerin de tıpkı monobloclar gibi yüzlerce farklı çeşidi imal edilmiştir. Bu modeller gibi farklı yüzlerce tasarım, ahşap plastik türevleri, çelik, alüminyum hatta cam malzemeler kullanılarak yaratılmış ve modern mobilya tasarımına yön vermiştir. Dinlenme koltuğu, çalışma sandalyesi, bahçe mobilyası sınıfında da değerlendirilebilecek birçok farklı ikonik modele gelin birlikte göz atalım.
Oturma odası dekorasyonu yapmak için kolları sıvadıysanız ve örnek sandalye ve koltuk modelleri arıyorsanız “Evinize değer katacak koltuk modelleri” başlıklı yazımız size farklı fikirler verebilir.
Jacobsen tasarladığı mobilyalarla dünya çapında ün yapmış büyük tasarımcılardan biridir. Egg chair adını verdiği bu koltuk özellikle çalışma odaları ve oturma odalarında kullanılıyor. Okuma ve dinlenme koltuğu olarak kullanımı oldukça konforlu olan modelin farklı döşeme kumaşlarıyla kaplanmış halini bulmak mümkün zaten gördüğünüz model ana modelin deri kaplama kullanılmışı. Şömine yanında ya da bir lambaderle set olarak kullanmak için ideal bir koltuk.
1859 ile 1930 yılları arasında milyonlarca üretilerek en tanınmış mobilyalardan biri haline gelen Thonet'lerin onlarca farklı modeli bulunuyor. Bu kadar çok sayıda üretilip yaygınlaşınca zaman içerisinden ikonik modellerden biri olarak yerini almış. Kabaca ahşap ve tek parça görünen bistro tipi sandalyelerin tamamı Thonet kökenlidir diyebiliriz. Evinizde ya da kahvaltı masanızın etrafında bu sandalyeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.
1929 Barcelona Enternasyonal sergisindeki Alman pavyonu için Ludwig Mies van Der Rohe ve Lilly Reich tarafından tasarlanan ve “Barcelona Armchair” adı verilen bu tasarım, kısa zamanda ünlülerin evlerini süsleyen ikonik bir mobilya haline geldi. Romalı yargıçların kullandığı tahtlardan ilham alınarak tasarlanan mobilya, ilk olarak paslanmaz çelik ve domuz derisinden üretilmiş olsa da 1950'li yıllarda seri üretime uygun olacak şekilde materyalleri yeniden düzenlenmiş. Çelik dairesel ayakları düğmeli deri gövdesi ile konforun ve estetiğin buluştuğu model endüstriyel stilin ikonlarından biridir.
Bu sandalye, Meksika'da 1950 ve 1960'lı yıllarının en meşhur tatil yöresi olan Acapulco'nun adını taşıyor. Sandalye maya işi hamaklardan esinlenerek üretilmiş. Metal gövdesinin ortasında örgü oturma kısmı bulunan bu sandalye taşıdığı retro ve vintage hava sayesinde birçok stile uyum sağlıyor. Özellikle natürel ögelerin yoğun kullanıldığı dekorasyonlar için ideal bir model.
Fin kökenli Amerikalı tasarımcı Saarinen tarafından 1955'te tasarlanan bu sandalye modernist yapısıyla katıldığı bütün fuarlarda dikkatleri toplamış. Özgün ayak yapısının kullanıldığı masa modelleri ile de takım olarak bulabileceğiniz bu sandalyeleri Eames sandalye modelleri ile takım olarak da kullanabilirsiniz. Tulip'ler onlarca farklı renk ve model seçeneği, tek parça görünümü, yuvarlak yapısı ve konforu ile mutfak dekorasyonlarının vazgeçilmez ikonik ögesi olmaya devam ediyor.
Le Corbusier İsviçre asıllı Fransız, modernist bir mimar ve tasarımcıdır. Mimari yapılarının yanı sıra mobilya tasarımları ile de ün kazanan Le Corbusier'in en iddialı tasarımlarından birisi de bu LC4 modelidir. Rahat bir uzanma koltuğunun bütün özelliklerini taşıyan bu tasarım ergonomik yapısı ve krom iskeleti ile dikkat çekiyor. 1929'da Paris'te tanıtılan model ilk üretildiği günden beri ikonik sandalye ve koltuk modeli denince ilk akla gelenlerdendir.
İkonik mobilya dünyasının en bilinen ögelerinden birisi de tasarımcı ünlü Eames kardeşler tarafından 1956 yılında piyasaya sürülen bu dinlenme koltuğu ve puf ikilisidir. Filmlerde de sık sık karşımıza çıkan bu model rahatlığı ve estetik görünümü ile hem dekorasyonlarınıza şıklık katacak hem de size konforlu dinlenme ve okuma saatleri sunacak.
80'lerde meşhur olan ve yine filmlerde sıkça rastlayabileceğiniz bu sandalyeler İsveçli tasarımcı Göte Möbel imzası taşıyor. Ahşap ayakları ile natürel bir görüntü yakalayan modelin deri kapitone koltukları tasarıma eşsiz bir modernlik ve konfor kazandırmış. Farklı renklerde üretilen bu modelleri koltuk yerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çalışma odası ve ofisler için ideal olan bu model hala popülerliğini koruyan özel bir tasarım.
Tasarım dünyasının ilahlarından olan Le Corbusier'in ikonik modellerinden bir diğeri olan LC1 krom iskelet ve şık deri kollukları ile göz dolduran bir model. Farklı renk ve desenlerde kumaş kaplaması ile birçok özel tasarım mobilya mağazasında bulabileceğiniz bu sandalyeler bütün dekorasyonlarınızı güzelleştirebilir. Odile Mobilier Vintage adlı firma tarafından üretilen bu LC1 ahşap ögelerin yoğun kullanıldığı dekorasyonlar için ideal. Vintage mobilyalara ilgi duyuyorsanız firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Krom iskelet üzerine geçirilen kumaşlar şeklinde tasarlanmış bu sıra dışı sandalye rahatlığı ve şıklığı ile en iyiler listesine giriyor. Marcel Breuer tarafından tasarlanan sandalye birçok sergi ve fuarda sergilenmiş özel bir model.
Butterfly
Arjantinli tasarımcılar Antonio Bonet, Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy tarafından 1938’de tasarlanmış olan ve aynı zamanda Hardoy koltuk olarak da bilinen bu tasarım ince metal ayaklar üzerine geçirilmiş bez ya da deri döşemelikten oluşuyor. Çağdaş tasarımın ikonik modellerinden biri olan bu koltuk aynı zamanda New York’taki ünlü modern sanatlar müzesi MoMA’nın da koleksiyonunda yer alıyor.
1950'lerde tasarlanmış bir Eames kardeşler tasarımı daha. Sallanan sandalyelere modern bir yaklaşım kazandıran bu modelin ayaklı olanlarına da sık sık rastlayabilirsiniz. Polipropilen malzemeden üretilen ve birçok farklı renkte bulunabilen bu sandalyeler özellikle mutfak ve bahçe mobilyaları arasında oldukça popüler.