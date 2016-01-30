Tasarım tarihinin gözde koltuk ve sandalye modelleri nelerdir?

Koltuk ve sandalyeler ev dekorasyonunun ağır mobilyalarından sayılmasalar da, olmazsa olmazlar arasındadır. Birçok sıradan dekorasyonun ikonik sandalye ve tekli koltuk modelleri ile eşsiz bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Eğer siz de dekorasyonlarınız için tasarım tarihinde önemli yeri olan modeller düşünüyorsanız bu yazımıza bir göz atmadan alış verişe çıkmayın. Tasarım tarihinin en bilinen ve en çok üretilmiş ikonik koltuk ve sandalye modellerinden bazılarına bu yazımızda yer vereceğiz.

Sandalye dendiği zaman birçoklarının aklına Monobloc olarak bilinen plastik, fiberglas, polipropilen, polikarbonat gibi malzemelerden tek parça halinde kalıplara dökülerek üretilen bahçe sandalyeleri gelir. Monobloc sandalyenin atası olarak tanıtabileceğimiz, 1967 yılında İtalyan tasarımcı Vico Magistretti tarafından tasarlanan Selene isimli tek parça polipropilen sandalye daha sonra üretilecek yüzlerce farklı plastik türevi sandalye modeline ilham kaynağı olmuştur. Üst üste konulabilme kolaylığı, hafif yapısı ve dayanıklılığı ile oldukça popüler olan monobloc sandalyelerin dışında en çok üretilen sandalye modeli 1859 yılında üretilen Thonet sandalyeleridir. Ahşabın buharda bükülüp şekillendirilmesi ile üretilen Thonet sandalyelerin de tıpkı monobloclar gibi yüzlerce farklı çeşidi imal edilmiştir. Bu modeller gibi farklı yüzlerce tasarım, ahşap plastik türevleri, çelik, alüminyum hatta cam malzemeler kullanılarak yaratılmış ve modern mobilya tasarımına yön vermiştir. Dinlenme koltuğu, çalışma sandalyesi, bahçe mobilyası sınıfında da değerlendirilebilecek birçok farklı ikonik modele gelin birlikte göz atalım.

Oturma odası dekorasyonu yapmak için kolları sıvadıysanız ve örnek sandalye ve koltuk modelleri arıyorsanız “Evinize değer katacak koltuk modelleri” başlıklı yazımız size farklı fikirler verebilir.