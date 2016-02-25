Modern, aydınlık bir aile evi

Yan cephede yer alan geniş cam alan bu fotoğrafta son derece belirgin bir şekilde görünüyor. Eve hakim olan beyaz ve doğal ahşap kullanımı yemek odası masa ve sandalyelerinde de devam ediyor. Masif ahşap masaya Eames'in ikonik sandalye tasarımları eşlik ediyor.

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