Modern, aydınlık bir aile evi

Bugünkü sayfamızın konuğu Almanya'nın Bavyera bölgesinde yer alan, Chiemsee gölüne son derece yakın, aydınlık ve ferah bir aile evi. Rosenheim'de konumlanan Chiemsee gölü yaklaşık seksen kilometre kareyi kapsadığı için Chiemsee denizi olarak da anılmaktadır. Modern çizgilere sahip olan aynı zamanda asla eskimeyecek, klasik bir sadeliği de barındırıyor. Alman mimarlık firması Architekt Namberger tarafından projelendirilmiş olan bu müstakil aile evinin iç ve dış cephelerinde siyah, beyaz ve kahverengi tonları gibi sade, basit renkler kullanılmış. Daha yakından inceleyelim…
Gezmeye konutun arka cephesinde başlayalım. Geniş, çim bir bahçeye sahip olan konut iki kat üzerinde, toplam iki yüz otuz üç metrekare genişliğinde. Son dönem mimarisinden sıklıkla gördüğümüz geniş pencere ve boydan boya cam kapıları bu konutta da görüyoruz. Doğal gün ışığından azami düzeyde faydalanabilmek ve aynı zamanda bahçenin o taze, huzur veren görüntüsünü iç mekana taşıyabilmek adına konutun zemin katında yer alan, oturma odası ve mutfaktan oluşan yaşam alanının bir cephesi olduğu gibi sürgülü cam kapılar ile kapatılmış, hatta yan cephelere de cam devam ettirilerek gün ışığının üç açıdan da yaşam alanına ulaşması sağlanmış.
Konutun ana giriş kapısının olduğu ön cephe de aynı şekilde bahçeye bakıyor. Ancak bu cephe o bölgede bulunan diğer evler ile karşılıklı olduğu için yaşam alanları ve geniş pencere ve cam kapılar daha çok diğer cephede yoğunlaştırılmış. Bu cephede merdiven sahanlığının gün ışığı alabilmesi için dar ve uzun pencereler ve alt kattaki tuvalet penceresi ve evin ana giriş kapısının yanında yer alan dar ve uzun pencere ve bu fotoğrafta belli olmayan ancak aşağıdaki iç mekan fotoğraflarında görebileceğiniz bir zemin kat penceresi bulunuyor.
Evin zemin katı mümkün olduğunca açık planlı olacak şekilde tasarlanmış. Bu açıdan baktığımızda evin ana giriş kapısını, yanındaki pencereyi, üst kata çıkan merdiveni ve aynı cephede yer alan diğer pencereyi de görebiliyoruz.
Mutfaktaki ana tezgahı geniş bir ada ünite oluşturuyor. Evin giriş holü ile mutfak ise iki taraftan açık, basit bir duvar ile ayrılmış. Mutfak dolapları beyaz renkte tercih edilmiş, tezgah ise antrasit. Evin diğer mekanlarında da göreceğimiz ahşap detaylar burada kahvaltı barında ve taburelerde mevcut.
Yan cephede yer alan geniş cam alan bu fotoğrafta son derece belirgin bir şekilde görünüyor. Eve hakim olan beyaz ve doğal ahşap kullanımı yemek odası masa ve sandalyelerinde de devam ediyor. Masif ahşap masaya Eames'in ikonik sandalye tasarımları eşlik ediyor.
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Konutta üç ana renk birbiri ile uyum içerinde kullanılmış: Beyaz, siyah ve kahverengi. Beyazın ışığı yansıtma becerisi ile ahşabın sıcak ve samimi havası evin tamamına hakim. Siyah ve antrasit tonları ise detaylarda, adeta birer kara kalem çizim zarifliğinde kullanılmış.
Son yılların en önemli mimari sorunsallarından biri olan sürdürülebilirlik konusunda, bu konutun tasarımında da bir çalışma yapılmış: Uzun saatler doğal gün ışığı alabilen tavandan tabana, boydan boya cam pencere ve kapılar. Bilindiği üzere, gün ışığı ile aydınlatmanın oranı arttıkça elektrik ile aydınlatma maliyetleri ve enerji giderleri düşmektedir. Üstelik doğal ışık insanları olumlu yönde etkilemekte, hem daha huzurlu hem de daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Muhteşem manzaralar da cabası…