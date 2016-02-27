Uçurumun kenarındaki ev

Bu sayfamıza konuk olan ev muazzam lokasyonu ile ağzınızı açık bırakacak! Texas'ta Lake Austin baraj göletine bakan bu müthiş ev bir uçuruma inşa edilmiş. Binanın orijinali aslında 1970'li yıllardan kalma. Renovasyonu yapan Specht Architects mimarlık firması evi orta yaşlı bir çifte göre yeniden tasarlanmış ve ortaya sıra dışı bir lokasyona sahip, konforlu, çağdaş ve antik parçaların bir arada mükemmel bir uyum içerisinden kullanıldığı üç kat üzerine yayılmış muhteşem bir konut çıkmış.
Sırtı uçuruma, yüzü muhteşem gölet manzarasına bakan bu çağdaş konutu her beraber gezelim…
Konut uçurumda yer aldığı için yapının ana girişi en tepeden, yani çatı katından. Fotoğrafta yapının ana girişini ve çatısında yer alan bahçesini görüyoruz. Taze baharatların ekili olduğu bu alan evin yol ve özel otoparkı ile bağlantısını sağlıyor.
Çatının diğer yanında kalan kısım oldukça geniş bir bahçe şeklinde tasarlanmış, ahşap bir deck ile de oturma alanı yaratılmış.. Ana girişin olduğu kapalı alan, yani üçüncü katta ise yalnızca antre ve depolama alanları yer alıyor. Esas yaşam alanları ikinci ve birinci katlarda.
Evin ara katında geniş bir oturma odası, açık planlı bir mutfak, yemek odası ve ebeveyn yatak odası, giyinme odası, ebeveyn banyosu ve iç merdivenlerin yer aldığı fuaye bulunuyor. Yapının sırtı uçurumun kayalıklarına bakıyor ve bu kısımda az sayıda pencere var. Manzaralı kısımda ise tavandan tabana ve boydan boya olacak şekilde cam pencereler ile kaplı. Yapıdaki merdivenlerin yanı sıra bir adet de asansör mevcut.
Konutun dekorasyonu da kendisine yakışır güzellikte. Çağdaş mobilyalar, ikonik parçalar antik dekoratif ögeler ile muhteşem bir ambiyans yakalanmış. Bir İran halısının üzerinde endüstriyel görünümlü orta sehpa ve çevresinde iki adet LC3 koltuk, beyaz, konforlu bir kanepe, antik ayaklı bir başka kanepe… Bir profesyonelin elinin değdiği belli olan mükemmel bir uyum.
Geniş yaşam alanının bir yanında oturma odası, diğer yanında ise mutfak ye yemek odası bulunuyor. Mutfakta malzeme olarak doğal ahşap tercih edilmiş. Ada ünitelerde ise, oturma odası sehpasında da gözlemlediğimiz endüstriyel hava mevcut. Yemek masasında ahşabın verdiği rustik görünümü kırmak adına modern cam tercih edilmiş, sandalyeler ise krom ve deri.
Mutfağın iki cephesi bulunuyor. Bunlardan birinde tabandan tavana kadar kapalı dolaplar ve dekoratif açık raflar varken fotoğrafta gördüğümüz cephede ise yalnızca tezgah altında yer alan alt kısım dolapları kapalı olarak tasarlanmış. Duvardakiler tamamen açık raflardan oluşuyor. Günlük kullanılan tüm tabak çanak ve bardaklar açık raflarda ve günlük kullanıldıkları için tozlanma problemi asgari düzeyde.
Ebeveyn yatak odası, oturma odasının yer aldığı ara katta konumlanmış. Böylece orta yaşlı çiftin esas yaşam alanının tamamı tek kat üzerinde. En üstte giriş katı, altta ise misafir odaları ve home ofis bulunuyor. Yatak odası bünyesinde ebeveyn banyosu ve giyinme odası da bulunduruyor. Evin diğer odalarında gördüğümüz endüstriyel aksanlar bu odada da en göz alıcı haliyle mevcut. Yatak, büyük tekerleklerin üzerine yerleştirilmiş bir platform üzerinde yer alıyor.
Konuttan bu detayı özellikle eklemek istedik çünkü dekorasyonun özeti niteliğinde. Eski, yıpranmış ancak antika değeri olan şık, ahşap bir kapı endüstriyel görünümlü metal çerçeve içine yerleştirilmiş ve sürgülü kapı haline getirilmiş. Kapının hemen yanında yer alan tablolar ise son derece çağdaş, yalın çerçevelere konmuş çocuk çizimleri. Ortaya çıkan: Tam anlamıyla eklektik bir görünüm.
Eklektik dekorasyondan hoşlanıyorsanız, Birbirinden büyüleyici 10 eklektik tasarım başlıklı yazımızda yer alan örneklere de göz atmanızı tavsiye ederiz.