Uçurumun kenarındaki ev

Bu sayfamıza konuk olan ev muazzam lokasyonu ile ağzınızı açık bırakacak! Texas'ta Lake Austin baraj göletine bakan bu müthiş ev bir uçuruma inşa edilmiş. Binanın orijinali aslında 1970'li yıllardan kalma. Renovasyonu yapan Specht Architects mimarlık firması evi orta yaşlı bir çifte göre yeniden tasarlanmış ve ortaya sıra dışı bir lokasyona sahip, konforlu, çağdaş ve antik parçaların bir arada mükemmel bir uyum içerisinden kullanıldığı üç kat üzerine yayılmış muhteşem bir konut çıkmış.

Sırtı uçuruma, yüzü muhteşem gölet manzarasına bakan bu çağdaş konutu her beraber gezelim…