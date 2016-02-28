Hangi desenlerle evimi dekore edebilirim?

El yapımı desenler denince akla el becerisini gösterebileceğiniz her türlü eşya gelebilir. Örneğin mutfak eşyalarına boyayla yaptığınız figürler ya da yastık kılıflarını organik boyalarla boyamak gibi çeşitli faaliyetler sayılabilir. Aynı zamanda yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz ve hayal gücünüzü çalıştıran bir etkinlik olması sebebiyle de hoş bir aktivitedir. El yapımı desenlere şayet yeteneğiniz varsa kendi çizdiğiniz resimleri de sayabiliriz. Bunları güzel bir şekilde çerçeveledikten sonra evinizde sergileyebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Düşük bütçeyle şık bir dekorasyon için basit 6 yol’ başlığına göz atabilirsiniz.