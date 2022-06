Hangi desenlerle evimi dekore edebilirim?

Her ne kadar iki binli yıllarda yaşıyor olsak da her insanın kendini ait hissettiği eski bir dönem olabilir. Kimileri yetmişleri özler kimileri altmışları. Bilhassa otuzlu yaşlarına varanlar çocukluk ve genlik çağlarını yaşadığı eski yılları özlemle anarlar ve evlerinde o yıllara ait eşya, obje bulundurmaktan hoşlanırlar. Eğer gençseniz ve eski yıllarda yaşamamış olsanız bile belli tarihlerin moda akımları sizi derinden etkileyebilir. Dolayısıyla bir dekorasyon teması olarak belli tarihleri de kullanabilirsiniz. Bu başlıkta sizin için seksenler temasını seçtik. Bildiğiniz üzere neon renklerin ve eğlenceli desenlerin bolca kullanıldığı seksenler son derece göz alıcıdır. Kısacası bir hayli zevkli ve yaratıcı bir tema sizi bekliyor. Sizin için seçtiğimiz örnek banyo, Abele Gmbh tasarımlı bir proje olup Back to the 80s adını taşıyor. Modern ve renkli pek çok banyo tasarımı görmüşsünüzdür ancak seksenler temalı bir dekora alışık olmadığımız kesin. Diskoları andıran banyo tasarımında bol bol yaldızlı yüzeyler kullanılmış. Yine gece kulüplerini andıran açık pembe parlak sütun ve bol ışıklandırmalı lavabo bölümü seksenler ruhunu bir hayli ayakta tutuyor.