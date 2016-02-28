Hangi desenlerle evimi dekore edebilirim?

Dekorasyon trendleri günden güne çeşitlilik gösterse de kişiliğimize ve ilgi alanlarımıza hitap eden bir dekorasyon akımı her zaman vardır. Hepimiz bambaşka bir hayat yaşıyor ve farklı şeylerden hoşlanıyoruz. Dolayısıyla her birimiz benzersiz bir karaktere sahibiz. Hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yaşam alanımız olan evlerimizde ise karakterimizi yansıtabilmeyi arzularız. Bunun için de bazen renk terapisinden bazen farklı yollardan yararlanırız. Ev dekorasyonunu oluştururken kendimizden bir şeyler katabileceğimiz bir diğer yol ise desenlerden faydalanmaktır. Çünkü desenler genellikle belli bir temaya sahip olup onun üzerinden şekillenmektedir. Bu desenler sayesinde evimizde yaratmak istediğimiz stil çok daha kolay ortaya çıkacaktır. Bu yazımızda belli başlı desen kategorilerinden çıkarak sizi yansıtan dekorasyon tarzını bulmaya çalıştık. Yaşam alanlarınızı güzelleştirirken ilham vermeyi umuyoruz.
Son yıllarda daha çok karşımıza çıkan retro akımı yalnızca giyim kuşam ve kozmetik sektörünü etkilemedi, aynı zamanda iç mekan tasarımı ve mobilya dizaynında da oldukça ilgi görüyor. Retro kavramı özetle eski döneme ait moda akımlarının günümüz dünyasında değerlendirilmesi veya birebir eski bir parça bulup onu modern tasarımına harmanlamak anlamına gelir. Retro akımını evinizde kullanmak istiyorsanız eski veya eskitilmiş görünümlü eşyaları bir araya getirerek onlara modern bir yorum katabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğraf bu defa bir mutfak dizaynı. Baştan sonra retroyu yaşatan mutfak, çok başarılı bir örnek. Eskitme görünümlü ahşap dolaplardan tutun da eski tarz kırmızı buzdolabına dek retro akımı tüm eşyalarda kendini göstermiş. Retro akımının en bilindik desenlerinden birisi puantiyedir. Bu mutfak örneğinde de tabaklarda, fincanlarda ve küçük kavanozlarda minik puantiyeleri görmekteyiz. Yine retro akımın öne çıkan renklerinden kırmızı başta buzdolabı olmak üzere çeşitli objelerde yerini almış.
Ev dekorasyonu stilleri arasında klasik anlayışa karşıt gelişen pop-art trendi yatak odalarımıza kadar girdi. Modanın her alanında olduğu gibi dekorasyonda da kendini gösteren pop art canlı, dinamik ve kendine özgü tasarım fikirleriyle zengin bir yelpazeye sahip. Bilhassa renklerden hoşlanan ve capcanlı bir oda düşleyenlere hitap eden bu tarz eğlenceli mekanlar yaratmak için birebir. Bu akımı evinizde uygulamak sandığınızdan daha kolay, retro desenleri neon renkleriyle birleştirip yaratıcılığınızı kullanarak enerjinizi dışa vuruyorsunuz. Pop art'ın belli kıstasları var ve bunlardan en belirgin olanlar desen ve renk kombinasyonları. Dolayısıyla renk tercih ederken patlama yaratacak neon olanları kullanmalısınız. Desen olarak ise karmaşık figürlerle birlikte geometrik şekillerden de yararlanabilirsiniz. Bu akımda öne çıkan ikinci husus ise şöhreti dünyaya mal olmuş Audrey Hepburn gibi isimlerin portesini dekorasyon ürünlerinde kullanmaktır. Bu şekilde ünlü isimlerin pop art çizimlerini dilerseniz duvarınızda dilerseniz halınızda kullanmanız mümkündür. Seçenekler yaratıcılığınıza göre artabilir, yeter ki risk alın. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğrafta pop art akımı için saydığımız kıstasların tamamının uygulandığını görebilirsiniz. Yatağın dayandığı duvarda pop art bir Marilyn Monroe tablosu bulunuyor. Yine bu akımın vazgeçilmezlerinden neon pembe odanın tamamına hakim. Pembe dışında canlı renkler de unutulmamış. Legoları andıran rengarenk duvar rafları odaya eğlence katmış. Tavan yüzeyinde yukarıda bahsettiğimiz geometrik şekillerden yararlanılmış. Perde seçimi olarak da harfler kullanılmış. Kısacası bu yatak odası baştan sona çok başarılı bir örnek teşkil ediyor.
Fotoğraftaki yatak odası Armimarlık tasarımıdır.
Siyah beyaz dekorasyonda kullanıldığında genellikle modern durur. Şayet zıtlıkların ahenginden hoşlanıyorsanız siyah beyaz modası sizin için uygundur. Ancak öncelikler nasıl kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Siyah beyazla evinizi dekore ederken ilk olarak bir ana renk belirlemelisiniz. Örneğin beyazı seçtiyseniz tamamlayıcı mobilya ve objeleri siyahtan kullanabilirsiniz. Bu şekilde siyah beyazla evinizi dizayn edebileceğiniz gibi dilerseniz daha risk alıp iki rengi eşit olarak dağıtabilirsiniz. Böylelikle daha çarpıcı ve modern bir tarz yaratmış olursunuz. Siyah beyazın meydana getirdiği kontrast evinizi modern göstermekle birlikte daha aydınlık bir mekana dönüştürecektir. Siyah beyaz temasına uygun olarak seçtiğimiz fotoğrafta minimalist bir oturma odası dekorasyonu görmekteyiz. Tavan, duvarlar, zemin ve mobilya beyaz renkte. Yani ana rengimiz beyaz. Yerde ise siyah beyaz çizgilerden oluşan bir halı görüyoruz. Halı siyah beyaz deseniyle odanın yıldızı haline gelmiş. Oldukça geniş bir alana sahip odada halının üzerine bir şey yerleştirilmeyerek deseni kapatılmamış. Siyah beyaz her ne kadar modern ve cazip dursa da kontrastın yarattığı aşırılığı kırmak için üçüncü bir renk iyi durabilir. Bu tasarımda da üçüncü renk olarak hardal rengi tekli koltuk tercih edilmiş.
Her ne kadar iki binli yıllarda yaşıyor olsak da her insanın kendini ait hissettiği eski bir dönem olabilir. Kimileri yetmişleri özler kimileri altmışları. Bilhassa otuzlu yaşlarına varanlar çocukluk ve genlik çağlarını yaşadığı eski yılları özlemle anarlar ve evlerinde o yıllara ait eşya, obje bulundurmaktan hoşlanırlar. Eğer gençseniz ve eski yıllarda yaşamamış olsanız bile belli tarihlerin moda akımları sizi derinden etkileyebilir. Dolayısıyla bir dekorasyon teması olarak belli tarihleri de kullanabilirsiniz. Bu başlıkta sizin için seksenler temasını seçtik. Bildiğiniz üzere neon renklerin ve eğlenceli desenlerin bolca kullanıldığı seksenler son derece göz alıcıdır. Kısacası bir hayli zevkli ve yaratıcı bir tema sizi bekliyor. Sizin için seçtiğimiz örnek banyo, Abele Gmbh tasarımlı bir proje olup Back to the 80s adını taşıyor. Modern ve renkli pek çok banyo tasarımı görmüşsünüzdür ancak seksenler temalı bir dekora alışık olmadığımız kesin. Diskoları andıran banyo tasarımında bol bol yaldızlı yüzeyler kullanılmış. Yine gece kulüplerini andıran açık pembe parlak sütun ve bol ışıklandırmalı lavabo bölümü seksenler ruhunu bir hayli ayakta tutuyor.
Ev dekorasyonunda modern bir görünüm elde etmek ve geometrik şekillerin oluşturduğu havayı yaratmak istiyorsanız, bunun için yapacağınız uygulamalar içerisinde en pratik olanı tahmin edebileceğiniz gibi duvar kağıtları olacaktır. Bu sayede geometrik desenli duvar kağıtları duvarlarınızı daha dikkat çekici hale getirecek, iddialı bir görünüme kavuşacaktır. Dilerseniz renkli geometrik desenlerden oluşan bir duvar kağıdı tercih edebileceğiniz gibi tek renkli sade bir duvar dekoru da kullanabilirsiniz. Eğer canlı dinamik bir görüntü istiyorsanız renk olan daha doğru bir tercih olacaktır. Fakat sakin ve şık bir duvar arzuluyorsanız tek renk olanlar idealdir. Geometrik desenleri yalnızca duvar kağıdı olarak değil fayans olarak da değerlendirebilirsiniz. Örnek fotoğrafta gördüğünüz banyo geometrik desen kullanıma başarılı bir uygulama. Gri dumanlı rengiyle altıgen şeklindeki duvar fayansı sade fakat özgün bir görünüm sergiliyor. Banyo küvetiyle duvarda uygulanan fayanslar kapanmasın diye duş için saydam cam kullanılmış.
El yapımı desenler denince akla el becerisini gösterebileceğiniz her türlü eşya gelebilir. Örneğin mutfak eşyalarına boyayla yaptığınız figürler ya da yastık kılıflarını organik boyalarla boyamak gibi çeşitli faaliyetler sayılabilir. Aynı zamanda yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz ve hayal gücünüzü çalıştıran bir etkinlik olması sebebiyle de hoş bir aktivitedir. El yapımı desenlere şayet yeteneğiniz varsa kendi çizdiğiniz resimleri de sayabiliriz. Bunları güzel bir şekilde çerçeveledikten sonra evinizde sergileyebilirsiniz.
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