Modern, konforlu, sofistike

Bu sayfamızın konuğu özellikle modern mimari seven okuyucularımızın dikkatini çekecek son derece sade, minimalist çizgilere sahip ancak konforundan hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde dizayn edilmiş, müstakil bir aile evi. Frankenberg'li Alman inşaat firması Finderhaus tarafından projelendirilip inşa edilen bu konutun dikdörtgen prizmalardan oluşuyor gibi görünen sade ve keskin çizgileri yapıyı zamansız, her döneme uygun bir hale getiriyor. Hiçbir abartıya ve gelip geçici trendlere bulaşmayan yapı işlevsel ve aynı zamanda son derece zarif.

Yeni bir inşaata başlamak üzereyseniz ya da ev satın almayı planlıyorsanız, bu tür mimari tarza sahip evleri tercih edebilirsiniz çünkü yalın çizgilere sahip bu tür evler asla demode olmaz, temiz ve keskin çizgileri sayesinde zarafetlerini her zaman korurlar.