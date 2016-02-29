Modern, konforlu, sofistike

Bu sayfamızın konuğu özellikle modern mimari seven okuyucularımızın dikkatini çekecek son derece sade, minimalist çizgilere sahip ancak konforundan hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde dizayn edilmiş, müstakil bir aile evi. Frankenberg'li Alman inşaat firması Finderhaus tarafından projelendirilip inşa edilen bu konutun dikdörtgen prizmalardan oluşuyor gibi görünen sade ve keskin çizgileri yapıyı zamansız, her döneme uygun bir hale getiriyor. Hiçbir abartıya ve gelip geçici trendlere bulaşmayan yapı işlevsel ve aynı zamanda son derece zarif.
Yeni bir inşaata başlamak üzereyseniz ya da ev satın almayı planlıyorsanız, bu tür mimari tarza sahip evleri tercih edebilirsiniz çünkü yalın çizgilere sahip bu tür evler asla demode olmaz, temiz ve keskin çizgileri sayesinde zarafetlerini her zaman korurlar.
homify 360 sayfalarını gezerken mutlaka dikkat etmişsinizdir. Dünyanın dört köşesinden mimarlar son dönemlerde oldukça sade çizgilere sahip, asimetrik olarak bir araya getirilmiş dikdörtgen prizmalar gibi görünen yapılar dizayn ediyorlar. Bu tür yapıların en büyük avantajı her döneme aitmiş gibi görünmeleri ve birçok insanın zevkine kolayca hitap edebiliyor olmaları. Hiçbir abartıya kaçmayan bu tasarımların sofistike görünümleri de dikkat çekici.
Farklı ülkelerden minimalist konutların derlendiği ’Minimalist dış cephe dizaynları: 10 etkileyici örnek’ yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederiz.
Dubleks konut üç ayrı prizmadan oluşuyor diyebiliriz. Bunlardan biri konutun tek kat üzerinde olan yaşam alanı, bu alanın geniş çatısı üst kat balkonu olarak görev yapıyor, biri zeminde ana giriş kapısının bulunduğu dubleks kısım, diğeri ise konuta içeriden bağlantısı olan kapalı otopark. Konutun cephesinde beyaz tercih edilmiş, kapı, pencere çerçevesi gibi detaylarda ve giriş zemininde beyaza en çok yakışan renklerin başında gelen antrasit kullanılmış.
Doğal gün ışığından azami miktarda yararlanabilmek adına konutta bol bol pencere kullanılmış. Zemin katta yer alan oturma odası, yemek odası ve mutfak alanlarda duvardan duvara cam kapılar tercih edilmiş. Üst kattaki geniş terasa bakan yatak odası kapısı da aynı şekilde, sürgülü cam kapı olarak tercih edilmiş. Böylece mekanlar çok daha uzun saatler doğal gün ışığından faydalanabilir olmuşlar.
Konutun oturma odasında de ağırlıklı olarak beyaz ve antrasit ikilisi kullanılmış. Doğal ahşap detaylar ise bu yalın yapıya sıcak ve samimi bir hava vermek için ideal. Üç adet birbirinin eşi olan saksıda canlı tropik bitkiler bulunuyor. Mekana renk veren bu bitkilerin yanı sıra konforlu minderler ve modern tablolar ile de renk çeşitliliği tam ayarında sağlanmış.
Konutun mutfak dolapları da cepheleri gibi beyaz tercih edilmiş. Pencerenin bulunduğu kısımda yalnızca zemin dolapları ve yine beyaz renk olan tezgah, arka duvarda ise yüksek dolaplar ve ankastre beyaz eşyalar görülüyor. Bu alanın sürprizi ise zarif, ayarında bir kırmızı kullanımı. Dikkat ederseniz, yüksek dolapların en tepesinde kalan boş kısmın badanası kırmızı. Aynı kırmızı tonu mutfaktaki mini saksıda ve yemek odası sandalyelerinde de devam ettirilmiş.
Yatak ülkemizde alışık olmadığımız şekilde, başı pencerenin altına gelecek şekilde yerleştirilmiş, belli ki odanın tasarımı en başından bu tür bir eşya yerleşimine uygun şekilde tasarlanmış. Pencere standart yükseklikten daha yukarıda, böylece mahremiyet problemi olmaksızın doğal gün ışığı alabilen bir mekan yaratılmış. Ebeveyn yatak odasının kendisine ait ebeveyn banyosu ve giyinme odası da bulunmakta.