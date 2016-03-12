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Küçük banyolarda banyo sepeti ile ilgili önemli noktalar

ümit atdağ ümit atdağ
Chalet Excelsior w Crans Montana w Szwajcarii, Bosc Vej s.r.l. Bosc Vej s.r.l. Rustik Banyo
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Banyolar, ev içerisinde en küçük hacimlere sahip alanlar olduklarından dekore edilmeleri ve estetik bir görünüme sahip olmaları için daha fazla emek ve zaman harcamak gereklidir. Bir banyonun görsel olması ve aynı zamanda tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi için öncelikle bir dekorasyon planı yapılmalı, bu dekorasyon planı içinde her ihtiyaca cevap verecek mobilyalar ve eşyalar yer almalıdır. Banyo da yer alan sabit mobilyalar dekore edilirken iyi bir plan uygulanmalı ve bir kez montaj yapılarak dekorasyon tamamlanmalıdır. Aksi durumda tekrar demontaj ve montaj işlemleri ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit banyo mobilyalarını dekorasyon içinde yerleştirdikten sonra  sabit olmayan mobil banyo mobilyalarını yerleştirmeniz gerekir. Bunun için yapmanız gereken öncelikli işlem ana dekorasyon fikri içinde  mobil eşyalarınızı estetik bir şekilde yerleştirmek ve dekorasyonun estetiğini bozmadan banyonuzu görsel hale getirmektir. Mobil banyo eşyaları içerisinde ilk sırada kirli elbiselerinizi muhafaza ederek biriktirdiğiniz banyo sepeti gelir. Banyo sepeti her banyonun içerisinde yer alan ve banyonuzun ana mobilyalarından olan kirli elbiselerinizi ve kıyafetlerinizi muhafaza ettiğiniz bir depolama alanıdır. Yapı malzemesi olarak plastik, bambu, ahşap ve flexi glass gibi malzemelerin tamamından yapılabilen, değişik görsellere sahip bir mobilya unsuru olduğundan banyo içerisinde kolayca dekore edilemez ve banyo içerisine yerleştirilemez. Bu nedenle banyonuzu dekore ederken ve banyo sepetinizi yerleştirirken dikkat etmeniz gerek bir çok önemli faktör vardır. Bu faktörlerin başında küçük banyolar gelir. Banyonuz küçük hacimli bir banyo ise banyonuzun ölçüleri ile orantılı bir banyo sepeti tercih etmeli, banyonuzda sırıtmayan ve hoş görünen bir sepet tercih ederek görsel bir banyo sahibi olmalısınız. Bir diğer dikkat edilmesi gereken faktör ise banyonuzun ana renkleridir. Banyonuzun ana renkleri ile uyumlu renklere sahip banyo sepetleri banyo dekorasyonu içerisinde göze batmayacak şekilde yer alacaktır. Eğer aykırı renklerde banyo sepeti tercih ederseniz  dekorasyonunuzun zarifliğini gölgelemiş olursunuz. Küçük hacimli banyolarda renk seçimleri çok önemli olduğu için renk tercihlerine azami özen göstermeli ve azami bir titizlik ile seçimler yapmalısınız. Banyonuzun küçük olması banyo sepetinizin şeklini de değiştirebilir. Banyo sepetinin şekli, banyonuzda bulunan ve kullanılmayan köşe alanları, ölü alanlar ve kolon kenarları gibi alanlar ile uyumlu şekillere sahip olduğunda banyonuzda kullanılmayan tüm alanı kullanmış ve banyo sepetinizin için mutfak içerisinde yer ayırmış olursunuz.  Bu durumda banyonuz hem fonksiyonel bir banyo olacak hem de banyo sepetinizi banyo içinde muhafaza etmiş olacaksınız. Banyo dekorasyonu yapmak istiyorsanız, banyonuzun hacmi küçük ise ve banyonuzun her ihtiyacınıza cevap vermesini istiyorsanız banyo dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını iyi bilmeniz gereklidir.  Banyo dekorasyonu püf noktalarını öğrenmek, estetik bir banyo dekorasyonu yaparak evinizin zarifliğini pekiştirmek için homify banyo dekorasyon örneklerinin yer aldığı banyo sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Sayfamızda yer alan küçük banyo dekorasyonları ve banyo sepetlerini banyolara yerleştirilmesi ile ilgili örnekleri inceleyerek kendi banyonuzu daha zarif ve daha fonksiyonel bir banyo şeklinde dekore edebilir ve daha yaşanabilir bir banyo sahibi olabilirsiniz.

 

Niş alanlar

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Banyo sepetleri banyoların ölçülerine göre oranlı olduğundan banyonuzda göze batmadan dekore edilebilir. Ancak banyo ölçüleriniz küçük olduğunda yapmanız gereken niş alanlar oluşturmak veya banyonuzda yer  alan niş alanları kullanarak banyonuzu daha işlevsel ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan banyo sepeti uzun bir banyo sepeti olduğundan banyo içerisinde göze batmakta ve banyonun dekorasyonunu kötü göstermektedir. Bu durumu engellemek adına banyo sepetini biraz daha küçük tercih ederek  lavabonun altında kalan niş alana yerleştirilmesi daha uygun olacaktır. Bu yöntem ile banyo sepetinin banyo da daha fazla yer kaplaması önlenecek ve banyonun daha estetik olmasının yolu açılacaktır.

İmkanları zorlayın

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Banyo
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Banyonuzun hacmi ve boyutları istediğiniz ölçülerden küçük ise vay ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek kapasitede değilse yapmanız gereken banyonuzun imkanlarını zorlamak ve banyonuzun imkanları dahilinde zarif bir banyo dekorasyonu ortaya çıkarmaktır. Yapacağınız dekorasyon içinde banyo sepetinin yerleşimini titiz bir şekilde yaparak  banyonuzun zarif bir banyo olmasını sağlayın. Banyonuz içinde yer alacak banyo sepetini görsel açıdan hem şık hem de zarif bir sepet olarak tercih ettiğinizde banyonuzun ölçüleri küçük de olsa rahatlıkla yerleştirebilir ve banyonuzu daha işlevsel hale getirebilirsiniz. Eğer banyo sepetiniz için özel bir alan oluşturamıyorsanız yapmanız gereken sepeti zarif bir sepet şeklinde tercih etmek ve banyo içine yerleştirmektir.

Gizli alanlar oluşturun

Chalet Excelsior w Crans Montana w Szwajcarii, Bosc Vej s.r.l. Bosc Vej s.r.l. Rustik Banyo
Bosc Vej s.r.l.

Bosc Vej s.r.l.
Bosc Vej s.r.l.
Bosc Vej s.r.l.

Banyo sepetleri banyolara açık alanlarda kullanılabildiği gibi zevke ve tarza göre değişkenlik gösterip kapalı alanlarda da kullanılabilir. Açık alanda kullanacağınız banyo sepeti için ideal yeterli bir alan yok ise yapmanız gereken niş alanlar veya kapalı alanları kullanarak banyo sepetlerini gizlemek ve banyonuzda işlevsel hale getirilmiş bir banyo sepeti kullanmaktır. Banyo sepetini gizlemek için yapmanız gereken banyoda yer alan lavabo ve lavabo altı tezgahlarının içine sığan ölçülerde kare banyo sepetleri temin ederek bu alanlara yerleştirmelisiniz. Bu sayede banyo sepetlerinizi ortada bırakmadan gizli alanlar içinde estetik bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz.  Örnek resimde yer alan banyo tezgahının kenar bölmelerinin birine sığacak kadar bir banyo sepeti tercih ederek banyo sepetinizi banyo da gizli bir şekilde muhafaza etmiş olursunuz.

Uygun önlemler alın

Quarto Jovem Cineasta/ Casa Cor 2009, Escritório de Arquitetura Sílvia Hermanny Escritório de Arquitetura Sílvia Hermanny Modern Banyo Taş
Escritório de Arquitetura Sílvia Hermanny

Escritório de Arquitetura Sílvia Hermanny
Escritório de Arquitetura Sílvia Hermanny
Escritório de Arquitetura Sílvia Hermanny

Banyonuzda banyo sepeti muhafaza etmek ve kirli kıyafetlerinizin banyo içerisinde depolanmasını sağlamak için yapmanız gereken banyonuzun ölçülerine göre uygun önlemler almak ve banyonuzu uygun bir şekilde dekore etmektir. Uygun önlemler içerisinde yapmanız gereken ilk şey banyo sepetinizin ölçülerini banyonuzda yer alan uygun boşluklara göre seçmek ve küçük boyutlara göre estetik banyo sepetleri seçerek banyonuzu dekore etmektir. Örnek resimde yer alan banyo sepeti banyo lavabosunun altında kalan alana uygun ölçülerde seçilmiş,  banyonun siyah fayanslarının estetikliği sergilenmeye devam edilmiştir.

Montaj

Kümes, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Banyo
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Kümes

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Banyonuzda dekore dilecek alan çok küçük ise yapmanız gereken duvarları kullanmak ve banyo sepetini duvara monte ederek banyo da kullanılacak alanları artırmaktır. Bu sayede banyonuz bütün ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir banyo oluşturabilirsiniz.  Örnek resimde banyo sepeti için uygun yer temin  edilemediği için küçük bir banyo sepeti seçilmiş ve ihtiyaç duyulan banyo sepetinin ölçülerinden küçük bir banyo sepeti tercih edilmek zorunda kalınmıştır. Banyo duvarları kullanılarak bu olumsuz durum ortadan kaldırılıp banyo estetik bir şekilde dekore edilebilir.

Özgün renkler

Casa Chapelco Golf - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Modern Banyo
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Banyonuzda hangi tip banyo sepeti kullanacaksanız kullanın,  dikkat etmeniz gereken en önemli şey renk uyumuna dikkat etmek ve özgün renkler tercih etmektir.. Aykırı renkler banyo dekorasyonunuzun kötü görünmesine neden olacağı gibi  banyo sepetinin görselliğini de gölgeleyecektir.  Örnek resimde yer alan  banyo sepetleri banyo lavabosu olarak kullanılan banyo tezgahı ile aynı renklerde tercih edilmiş ve banyo dekorasyonunun daha zarif olması sağlanmıştır. Banyo aynasının çerçevesi, banyo lavabosu, banyo tezgahı ile aynı renklerde seçiken banyo sepeti dekorasyona uyum sağlamış ve estetik bir banyo oluşturulmuşturç

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AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

CENGİZ ÖZEK-TERAS PEYZAJ PROJE&UYGULAMA // CENGIZ OZEK – TERRACE LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION

AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
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