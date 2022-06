Küçük banyolarda banyo sepeti ile ilgili önemli noktalar

Banyolar, ev içerisinde en küçük hacimlere sahip alanlar olduklarından dekore edilmeleri ve estetik bir görünüme sahip olmaları için daha fazla emek ve zaman harcamak gereklidir. Bir banyonun görsel olması ve aynı zamanda tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesi için öncelikle bir dekorasyon planı yapılmalı, bu dekorasyon planı içinde her ihtiyaca cevap verecek mobilyalar ve eşyalar yer almalıdır. Banyo da yer alan sabit mobilyalar dekore edilirken iyi bir plan uygulanmalı ve bir kez montaj yapılarak dekorasyon tamamlanmalıdır. Aksi durumda tekrar demontaj ve montaj işlemleri ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit banyo mobilyalarını dekorasyon içinde yerleştirdikten sonra sabit olmayan mobil banyo mobilyalarını yerleştirmeniz gerekir. Bunun için yapmanız gereken öncelikli işlem ana dekorasyon fikri içinde mobil eşyalarınızı estetik bir şekilde yerleştirmek ve dekorasyonun estetiğini bozmadan banyonuzu görsel hale getirmektir. Mobil banyo eşyaları içerisinde ilk sırada kirli elbiselerinizi muhafaza ederek biriktirdiğiniz banyo sepeti gelir. Banyo sepeti her banyonun içerisinde yer alan ve banyonuzun ana mobilyalarından olan kirli elbiselerinizi ve kıyafetlerinizi muhafaza ettiğiniz bir depolama alanıdır. Yapı malzemesi olarak plastik, bambu, ahşap ve flexi glass gibi malzemelerin tamamından yapılabilen, değişik görsellere sahip bir mobilya unsuru olduğundan banyo içerisinde kolayca dekore edilemez ve banyo içerisine yerleştirilemez. Bu nedenle banyonuzu dekore ederken ve banyo sepetinizi yerleştirirken dikkat etmeniz gerek bir çok önemli faktör vardır. Bu faktörlerin başında küçük banyolar gelir. Banyonuz küçük hacimli bir banyo ise banyonuzun ölçüleri ile orantılı bir banyo sepeti tercih etmeli, banyonuzda sırıtmayan ve hoş görünen bir sepet tercih ederek görsel bir banyo sahibi olmalısınız. Bir diğer dikkat edilmesi gereken faktör ise banyonuzun ana renkleridir. Banyonuzun ana renkleri ile uyumlu renklere sahip banyo sepetleri banyo dekorasyonu içerisinde göze batmayacak şekilde yer alacaktır. Eğer aykırı renklerde banyo sepeti tercih ederseniz dekorasyonunuzun zarifliğini gölgelemiş olursunuz. Küçük hacimli banyolarda renk seçimleri çok önemli olduğu için renk tercihlerine azami özen göstermeli ve azami bir titizlik ile seçimler yapmalısınız. Banyonuzun küçük olması banyo sepetinizin şeklini de değiştirebilir. Banyo sepetinin şekli, banyonuzda bulunan ve kullanılmayan köşe alanları, ölü alanlar ve kolon kenarları gibi alanlar ile uyumlu şekillere sahip olduğunda banyonuzda kullanılmayan tüm alanı kullanmış ve banyo sepetinizin için mutfak içerisinde yer ayırmış olursunuz. Bu durumda banyonuz hem fonksiyonel bir banyo olacak hem de banyo sepetinizi banyo içinde muhafaza etmiş olacaksınız. Banyo dekorasyonu yapmak istiyorsanız, banyonuzun hacmi küçük ise ve banyonuzun her ihtiyacınıza cevap vermesini istiyorsanız banyo dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken püf noktalarını iyi bilmeniz gereklidir. Banyo dekorasyonu püf noktalarını öğrenmek, estetik bir banyo dekorasyonu yaparak evinizin zarifliğini pekiştirmek için homify banyo dekorasyon örneklerinin yer aldığı banyo sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Sayfamızda yer alan küçük banyo dekorasyonları ve banyo sepetlerini banyolara yerleştirilmesi ile ilgili örnekleri inceleyerek kendi banyonuzu daha zarif ve daha fonksiyonel bir banyo şeklinde dekore edebilir ve daha yaşanabilir bir banyo sahibi olabilirsiniz.