Muhteşem bir villa

Mutfak lake kaplama beyaz dolaplarıyla çağdaş bir stile sahip. Bir duvar baştan sona dolaplarla kaplı. Orta kısımlarda fırın, mikrodalga gibi çeşitli mutfak cihazları yerleştirilmiş. Dolapların bitiminde yine duvara gömülü olmak üzere yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ahşap raflar görünüyor. Ortada bulunan ada tezgah ince ve uzun bir yapıda, oldukça büyük. Rahat ve pratik bir şekilde yemek hazırlamak için her türlü donanıma sahip görünüyor. Ada tezgahın görünmeyen arka kısmı ise masa kullanımına ayrılmış, sandalyeler bulunuyor. Her iki tezgahın üst yüzeyinde aynı ahşap malzeme kullanılmış. Evin genel dekorasyonuna baktığımızda ise beyaz ve ahşabın ana renk paleti olduğunu anlıyoruz.