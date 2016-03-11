Homify 360 bugün size Oporto Douro ağzında muhteşem bir villa tanıtacak. Doğal ışıktan ve sıcak iklimden fazlasıyla yararlanan bu yerde iyi bir günlük yaşam ve kaliteli bir tatil keyfi için ihtiyacınız olan her türlü konfor bu evde mevcut. Şeffaflık ve açıklık sağlamak için yapıda büyük camlar kullanılmıştır. Aynı zamanda arka planda muhteşem bir havuz doğa villaya eşlik eder. Proje sahibi KARS LDA bu harika yapıyı oluştururken adeta cennetten bir kesit sunuyor.
İki katlı muhteşem villanın ön cephesi neredeyse tamamen camlardan oluşuyor. Uzun kesitli koyu renkli çatısı ise pencerelerin sağladığı davetkar havaya bir parça mahremiyet katmış. Evin ön kısımda enfes bir doğa aynı zamanda geniş ve görkemli bir havuz bulunmakta. Yalnızca bu manzara bile evi muhteşem kılmaya yeter.
Aslında klasik bir ahşap merdiven olmakta birlikte tasarımındaki yayılma unsuru çok estetik görünüyor. Küpeşte eğrileri üst basamaktan aşağıya ince bir ahşap bağlantısına sahip. Merdiven altında büyük oval saksılı bir bitki yerleştirilmiş. Yer zemini merdivenin kendisi gibi koyu renkli ve parlak yüzeyli ahşap malzemeden yapılma. Ev girişinde bizi karşılayan merdiven binanın karakterize unsurlarından biri olup bizi yukarı çıkmaya davet ediyor.
Oturma odasına vardığımızda zemin ve üst katta bulunan devasa pencereler ile birlikte doğal ışık fazlasıyla içeriyi aydınlatmakta. Havuz başında yapılan uzun güneşlenme keyfinden sonra dinlemek için huzur dolu bir ortam. İki katlı olmasına mütevellit tavan yüksekliği açık alan hissini ve mekanın havadarlığını optimum seviyeye çıkarmış. Başlıca mobilya grubu olan kanepelar yumuşak ve konforlu görünüyor. Duvarlarla aynı renkte olan koltuklar yalnızca rahatlık amacını gütmüş gibi. Villa içerisinde bitki kullanımı dikkat çekici yoğunlukta.
Bu fotoğrafta evin mimarisindeki cam tasarımının güçlü varlığını yakından görüyoruz. Hem geniş camlı kapıları hem de tavandaki cam bölgesiyle adeta bir teras gibi görünüyor. Camlı kapının hemen önünde güzel bahçedeki masa takımını görüyoruz. İç mekanda da bir mutfak ve yemek odası bulunuyor. Akşam sefası ve kahvaltılar için doğa içerisinde, aynı zamanda gün ışığından bolca yararlanılarak yemek yemek ve davetler vermek için şahane bir ortam.
Mutfak lake kaplama beyaz dolaplarıyla çağdaş bir stile sahip. Bir duvar baştan sona dolaplarla kaplı. Orta kısımlarda fırın, mikrodalga gibi çeşitli mutfak cihazları yerleştirilmiş. Dolapların bitiminde yine duvara gömülü olmak üzere yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ahşap raflar görünüyor. Ortada bulunan ada tezgah ince ve uzun bir yapıda, oldukça büyük. Rahat ve pratik bir şekilde yemek hazırlamak için her türlü donanıma sahip görünüyor. Ada tezgahın görünmeyen arka kısmı ise masa kullanımına ayrılmış, sandalyeler bulunuyor. Her iki tezgahın üst yüzeyinde aynı ahşap malzeme kullanılmış. Evin genel dekorasyonuna baktığımızda ise beyaz ve ahşabın ana renk paleti olduğunu anlıyoruz.
Büyük açık alanda devasa havuz son derece fantastik görünüyor. Havuzun yanlarında bir destek alanı olarak ahşap güverte yapılmış.
Bu açıdan bakıldığında hem evi hem havuzu gördüğümüz bahçe olağanüstü bir güzelliğe sahip. Güneşlenme keyfini yaşamak için de ideal genişlikte.
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