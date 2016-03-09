Ailelere uygun klasik bir ev

Zengin tarih ve sanat kültürüyle bilinen İtalya'da yüzyıllar öncesinden gelen mimari kalıntılar modern binalarla bir arada bulunur ve böylece zamanın geçişine tanık olursunuz. Bugünkü yazımızda klasik öğeleri modern zamana göre yeniden uyarlanıp yorumlanmış bir evi görmek için bu güzel ülkeye seyahat edeceğiz. StudioG tarafından tasarlanmış projede İtalyan evin lüks ve zarafetini kaybetmeden büyük bir hassasiyetle günümüze yolculuğuna göz atacağız.

